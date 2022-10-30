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Крыму необходимо менять технологию потребления воды – ученый - РИА Новости Крым, 30.10.2022
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Крыму необходимо менять технологию потребления воды – ученый
Крыму необходимо менять технологию потребления воды – ученый - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Крыму необходимо менять технологию потребления воды – ученый
2022 год выдался в Крыму водообильным, наполняемость всех водохранилищ сейчас достигает 70%. При этом республике необходимо менять технологию потребления водных РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T19:12
2022-10-30T19:15
радио "спутник в крыму"
крым
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. 2022 год выдался в Крыму водообильным, наполняемость всех водохранилищ сейчас достигает 70%. При этом республике необходимо менять технологию потребления водных ресурсов и строить резервные водохранилища. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили Анатолий Копачевский, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" и Илья Николенко, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского.По словам экспертов, Южный берег Крыма и Симферополь наиболее обеспечены водой, так как рядом расположены горные массивы, и водохранилища берут из них паводковые воды. На севере и востоке полуострова ситуация более напряженная из-за степных ландшафтов.По прогнозам специалистов, 2023 год после водообильного 2022-го будет не так богат на осадки. При этом нынешних запасов воды Крыму хватит еще на полтора года."Для того, чтобы Крым всегда имел запас воды необходимо изменить технологию потребления. В этом году после ливней мы сбросили 100 млн кубометров воды, а при наличии резервных водохранилищ могли бы сохранить эти ресурсы. Воды нам хватает на коммунальные нужды, а вот с сельским хозяйством и промышленностью уже начинается дефицит. Тут нужно, как в Израиле или Эмиратах, осваивать технологию очистки сточных вод", – уверен Илья Николенко.
https://crimea.ria.ru/20220727/voda-est-spetsialistov-net-kto-v-krymu-vyuchit-inzhenerov-vodnikov-1123964825.html
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крым, вода в крыму
Крыму необходимо менять технологию потребления воды – ученый

Ученый: в Крыму нужно использовать сточные воды и строить резервные водохранилища

19:12 30.10.2022 (обновлено: 19:15 30.10.2022)
 
© Telegram вице-премьера Крыма Юрия ГоцанюкаСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище
© Telegram вице-премьера Крыма Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. 2022 год выдался в Крыму водообильным, наполняемость всех водохранилищ сейчас достигает 70%. При этом республике необходимо менять технологию потребления водных ресурсов и строить резервные водохранилища. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили Анатолий Копачевский, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" и Илья Николенко, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского.
"На сегодня во всех водохранилищах Крыма накоплено 175 млн кубометров воды, что составляет 70% общего объема. В прошлом году в это же время мы имели 118 млн кубов. Каждую неделю мы уменьшаем общий объем на 1%", – сообщил Анатолий Копачевский.
По словам экспертов, Южный берег Крыма и Симферополь наиболее обеспечены водой, так как рядом расположены горные массивы, и водохранилища берут из них паводковые воды. На севере и востоке полуострова ситуация более напряженная из-за степных ландшафтов.
По прогнозам специалистов, 2023 год после водообильного 2022-го будет не так богат на осадки. При этом нынешних запасов воды Крыму хватит еще на полтора года.
"Для того, чтобы Крым всегда имел запас воды необходимо изменить технологию потребления. В этом году после ливней мы сбросили 100 млн кубометров воды, а при наличии резервных водохранилищ могли бы сохранить эти ресурсы. Воды нам хватает на коммунальные нужды, а вот с сельским хозяйством и промышленностью уже начинается дефицит. Тут нужно, как в Израиле или Эмиратах, осваивать технологию очистки сточных вод", – уверен Илья Николенко.
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