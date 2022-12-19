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Водный вопрос: как надолго хватит воды в Крыму

Водный вопрос: как надолго хватит воды в Крыму - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Водный вопрос: как надолго хватит воды в Крыму

Крымские наливные водохранилища заполнены, полуостров обеспечен водой на полтора года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью ТАСС. РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T09:06

2022-12-19T09:06

2022-12-19T09:07

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сергей аксенов

вода в крыму

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северо-крымский канал

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Крымские наливные водохранилища заполнены, полуостров обеспечен водой на полтора года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью ТАСС.Вместе с тем глава Крыма не исключил повторения засушливого периода, который наблюдался в регионе в предыдущие годы. Однако сейчас, благодаря Северо-Крымскому каналу, есть дополнительные источники водообеспечения, которые помогут избежать сложной ситуации."Засуха действительно может повториться, но теперь у нас есть дополнительные источники снабжения – Северо-Крымский канал, водозаборы подземных вод. По графику идут работы по реконструкции Межгорного водохранилища, прорабатываются вопросы его комплексного использования", - добавил Аксенов.До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции главная водная артерия была разблокирована и вода пошла в Крым. Республика уже получила из канала более 90 млн кубометров, а в целом в текущем году в наливные водохранилища Крыма запланирована подача 101,7 миллиона кубометров.Читайте также на РИА Новости Крым:Водный вопрос: Аксенов оценил риски для КрымаСитуация с запасами воды в Крыму – итоги неделиКрыму необходимо менять технологию потребления воды – ученый

https://crimea.ria.ru/20221217/mnogovodnaya-nedelya-krym-nakopil-pochti-rekordnye-obemy-vody-1125943096.html

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