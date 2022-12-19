https://crimea.ria.ru/20221219/vodnyy-vopros-kak-nadolgo-khvatit-vody-v-krymu-1125976462.html
Водный вопрос: как надолго хватит воды в Крыму
Водный вопрос: как надолго хватит воды в Крыму - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Водный вопрос: как надолго хватит воды в Крыму
Крымские наливные водохранилища заполнены, полуостров обеспечен водой на полтора года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью ТАСС. РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T09:06
2022-12-19T09:06
2022-12-19T09:07
крым
сергей аксенов
вода в крыму
водохранилища крыма
новости крыма
северо-крымский канал
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0f/1122677593_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c8a915a02770df8706521fa5703a1efc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Крымские наливные водохранилища заполнены, полуостров обеспечен водой на полтора года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью ТАСС.Вместе с тем глава Крыма не исключил повторения засушливого периода, который наблюдался в регионе в предыдущие годы. Однако сейчас, благодаря Северо-Крымскому каналу, есть дополнительные источники водообеспечения, которые помогут избежать сложной ситуации."Засуха действительно может повториться, но теперь у нас есть дополнительные источники снабжения – Северо-Крымский канал, водозаборы подземных вод. По графику идут работы по реконструкции Межгорного водохранилища, прорабатываются вопросы его комплексного использования", - добавил Аксенов.До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции главная водная артерия была разблокирована и вода пошла в Крым. Республика уже получила из канала более 90 млн кубометров, а в целом в текущем году в наливные водохранилища Крыма запланирована подача 101,7 миллиона кубометров.Читайте также на РИА Новости Крым:Водный вопрос: Аксенов оценил риски для КрымаСитуация с запасами воды в Крыму – итоги неделиКрыму необходимо менять технологию потребления воды – ученый
https://crimea.ria.ru/20221217/mnogovodnaya-nedelya-krym-nakopil-pochti-rekordnye-obemy-vody-1125943096.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0f/1122677593_42:0:1482:1080_1920x0_80_0_0_be512ae289c026513f24969f154a19d9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, вода в крыму, водохранилища крыма, новости крыма, северо-крымский канал, общество
Водный вопрос: как надолго хватит воды в Крыму
Глава республики Аксенов: водохранилища Крыма заполнены на 100%
09:06 19.12.2022 (обновлено: 09:07 19.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Крымские наливные водохранилища заполнены, полуостров обеспечен водой на полтора года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью ТАСС.
"Наливные водохранилища и водохранилища естественного стока в Республике Крым заполнены на 100% согласно утвержденного графика. Оставшиеся резервные емкости в водохранилищах предназначены для аккумуляции воды от выпадающих осадков и притока паводковых вод в зимне-весенний период. Фактическое заполнение – 76% и 68% соответственно, так что даже без учета осадков крымчане обеспечены водой на полтора года", - сообщил он.
Вместе с тем глава Крыма не исключил повторения засушливого периода, который наблюдался в регионе в предыдущие годы. Однако сейчас, благодаря Северо-Крымскому каналу, есть дополнительные источники водообеспечения, которые помогут избежать сложной ситуации.
"Засуха действительно может повториться, но теперь у нас есть дополнительные источники снабжения – Северо-Крымский канал, водозаборы подземных вод. По графику идут работы по реконструкции Межгорного водохранилища, прорабатываются вопросы его комплексного использования", - добавил Аксенов.
До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции главная водная артерия была разблокирована и вода пошла в Крым. Республика уже получила из канала более 90 млн кубометров, а в целом в текущем году в наливные водохранилища Крыма запланирована подача 101,7 миллиона кубометров.
Читайте также на РИА Новости Крым: