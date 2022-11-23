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Водный вопрос: Аксенов оценил риски для Крыма - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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Водный вопрос: Аксенов оценил риски для Крыма
Водный вопрос: Аксенов оценил риски для Крыма - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Водный вопрос: Аксенов оценил риски для Крыма
Водохранилища Крыма заполнены, рисков с водоснабжением полуострова нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T10:53
2022-11-23T10:53
сергей аксенов
вода в крыму
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма заполнены, рисков с водоснабжением полуострова нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что за восемь лет на полуострове прошел комплекс мероприятий по водообеспечению, а открытие Северо-Крымского канала "стало новым окном возможностей".До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал.После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым. Республика уже получила из водной артерии более 90 млн кубометров, а в целом в текущем году в наливные водохранилища Крыма запланирована подача 101,7 миллиона кубометров.
https://crimea.ria.ru/20221123/kak-obespechivaetsya-bezopasnost-kryma-1125507097.html
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, вода в крыму, крым, безопасность республики крым и севастополя
Водный вопрос: Аксенов оценил риски для Крыма

Глава Крыма Аксенов заявил об отсутствии рисков нарушения водоснабжения

10:53 23.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма заполнены, рисков с водоснабжением полуострова нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Сейчас у нас все водохранилища и водоемы полные, погода соответствующая. Никаких рисков по водоснабжению региона нет",- сказал глава Крыма Сергей Аксенов в комментарии Радио Sputnik.
Он добавил, что за восемь лет на полуострове прошел комплекс мероприятий по водообеспечению, а открытие Северо-Крымского канала "стало новым окном возможностей".
До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал.
После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым. Республика уже получила из водной артерии более 90 млн кубометров, а в целом в текущем году в наливные водохранилища Крыма запланирована подача 101,7 миллиона кубометров.
Как российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
10:37
Как обеспечивается безопасность Крыма
 
Сергей АксеновВода в КрымуКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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