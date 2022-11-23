https://crimea.ria.ru/20221123/vodnyy-vopros-aksenov-otsenil-riski-dlya-kryma-1125507412.html

Водный вопрос: Аксенов оценил риски для Крыма

Водный вопрос: Аксенов оценил риски для Крыма - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Водный вопрос: Аксенов оценил риски для Крыма

Водохранилища Крыма заполнены, рисков с водоснабжением полуострова нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T10:53

2022-11-23T10:53

2022-11-23T10:53

сергей аксенов

вода в крыму

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма заполнены, рисков с водоснабжением полуострова нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что за восемь лет на полуострове прошел комплекс мероприятий по водообеспечению, а открытие Северо-Крымского канала "стало новым окном возможностей".До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал.После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым. Республика уже получила из водной артерии более 90 млн кубометров, а в целом в текущем году в наливные водохранилища Крыма запланирована подача 101,7 миллиона кубометров.

https://crimea.ria.ru/20221123/kak-obespechivaetsya-bezopasnost-kryma-1125507097.html

крым

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2022

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сергей аксенов, вода в крыму, крым, безопасность республики крым и севастополя