https://crimea.ria.ru/20230204/skolko-vody-v-vodokhranilischakh-kryma-eksperty-vodniki-otsenili-zapasy-1126765245.html

Сколько воды в водохранилищах Крыма: эксперты-водники оценили запасы

Сколько воды в водохранилищах Крыма: эксперты-водники оценили запасы - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Сколько воды в водохранилищах Крыма: эксперты-водники оценили запасы

Наливные водохранилища и водоемы естественного стока в Крыму на сегодняшний день наполнены примерно на 70%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T08:02

2023-02-04T08:02

2023-02-04T08:02

радио "спутник в крыму"

крым

вода в крыму

водохранилища крыма

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общество

илья николенко

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Наливные водохранилища и водоемы естественного стока в Крыму на сегодняшний день наполнены примерно на 70%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко.Накопленные объемы"Суммарное наполнение водохранилищ – около 70%, столько же воды в самых крупных. Наливные водохранилища находятся тоже где-то на этих отметках. Поэтому более-менее равномерно (наполнение)", – сказал Николенко.По итогам января объемы накопленной воды в водохранилищах естественного стока составляют 177 млн кубических метров. Для сравнения в прошлом году этот показатель достигал 169 млн куб. м, добавил эксперт.Притоки уменьшаютсяОбъем притоков в водохранилища естественного стока с начала года уменьшился на 2 млн кубометров, уточнил Николенко, в прошлом году в это время он увеличился на 3,5 млн.То, что объемы уже в первый месяц года начали заметно уменьшаться объяснимо и нормально: так всегда происходит на следующий год после многоводного, каким был 2022-й, добавляет эксперт."Характерная особенность, что после многоводного года у нас наступает год средней водности, а потом может быть два – три года вододефицита", – заметил он.Обстановка в городахПо словам Николенко, в январе объемы водохранилищ, которые питают Симферополь, уменьшились на 1,2 млн кубометров (в прошлом увеличился на 2 млн).Аналогичная ситуация с Севастополем: объем уменьшился и продолжает быстро уменьшаться, тогда как в прошлом году отмечалось максимальное наполнение Чернореченского водохранилища именно в зимние месяцы.А вот в водохранилищах Ялты воды столько, сколько и было, что характерно для этого города на Южном берегу Крыма, объясняет эксперт."Есть такая динамика, что в зимние месяцы водохранилища, которые питают Ялту, сами питаются лучше", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым переживет более засушливый 2023-й год – эксперт Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения В Роспотребнадзоре оценили качество воды в Севастополе после жалоб

https://crimea.ria.ru/20221225/chto-budet-s-klimatom-v-krymu-v-2023-godu-1126079118.html

https://crimea.ria.ru/20230114/pritoki-umenshilis-zhdat-li-defitsita-vody-v-krymu-1126389582.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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