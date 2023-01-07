https://crimea.ria.ru/20230107/kak-krym-perezhivet-bolee-zasushlivyy-2023-y-god--ekspert-1126221453.html

Как Крым переживет более засушливый 2023-й год – эксперт

Как Крым переживет более засушливый 2023-й год – эксперт - РИА Новости Крым, 07.01.2023

Как Крым переживет более засушливый 2023-й год – эксперт

2023 год станет для Крыма более засушливым – притоки в водохранилища снизятся, но полуостров готов преодолеть грядущие трудности, в частности, благодаря наличию РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T08:26

2023-01-07T08:26

2023-01-07T08:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. 2023 год станет для Крыма более засушливым – притоки в водохранилища снизятся, но полуостров готов преодолеть грядущие трудности, в частности, благодаря наличию воды из Днепра и устранению большого количества утечек в сетях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский."У нас 2022 год был водообильный, 2023 таким не будет. Соответственно, начнется снижение притоков. Но мы в целом к этому готовы. Засуха 2018 – 2020 годов показала, что мы можем выживать при любых раскладах, даже если у нас не будет, скажем, днепровской воды. Но благодаря тому, что у нас она есть и определенные мероприятия уже реализованы за этот период, если мы сможем поддержать эту систему в том состоянии, каком она существует, то сможем более эффективно использовать имеющийся водный ресурс", – сказал Копачевский.Эксперт также указал на большой объем выполненных работ по реконструкции сетей водоснабжения в городских сетях, что позволило существенно снизить утечки. Он отметил, что благодаря этому только в Симферополе водопотребление снизилось на 20%.По словам Копачевского, такая системная работа позволит не только сохранить воду, но и высвободить специалистов для других работ, проведение которых необходимо в инфраструктуре водохозяйственного комплекса республики.Ранее Копачевский рассказал, как на жизнедеятельность Крыма влияет острый дефицит специалистов-гидрологов.Читайте также на РИА Новости Крым:Очистка и ремонт: как Северо-Крымский канал готовят к сезону 2023 года На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму Эксперт предсказал начало засушливого периода для водохранилищ Крыма

https://crimea.ria.ru/20221113/nuzhny-li-krymu-sistemy-opresneniya-vody-po-primeru-sevastopolya--ekspert-1125341488.html

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