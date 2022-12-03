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На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму - РИА Новости Крым, 03.12.2022
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На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму
На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму - РИА Новости Крым, 03.12.2022
На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму
Все водохранилища Крыма заполнены достаточно, и этого объема воды полуострову хватит на год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор... РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T19:47
2022-12-03T19:47
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Все водохранилища Крыма заполнены достаточно, и этого объема воды полуострову хватит на год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Он напомнил, что засушливый период в регионе следует ожидать через 3-4 года, и сегодня необходимо говорить о подготовке к проведению эффективных мероприятий в грядущий непростой период."Это стратегия, которую нужно разрабатывать в связке с экономикой региона, промышленностью и сельских хозяйством", – подчеркнул он.Ранее эксперты оценили уходящий год как водообильный и спрогнозировали засушливый период в регионе через 3-4 года.
https://crimea.ria.ru/20221201/kak-osadki-v-kontse-noyabrya-napolnili-reki-i-vodokhranilischa-kryma-1125632575.html
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вода в крыму, крым, мнения
На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму

Копачевский: в ближайший год запасов воды для хозяйственно-питьевых нужд Крыму хватит

19:47 03.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБелогорское водохранилище
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Все водохранилища Крыма заполнены достаточно, и этого объема воды полуострову хватит на год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
"Наполнение водохранилищ на высоком уровне, как наливных, так и естественного стока. Поэтому беспокоиться не о чем: в ближайший год запасов воды для хозяйственно-питьевых нужд в Крыму достаточно", – заверил Копачевский.
Он напомнил, что засушливый период в регионе следует ожидать через 3-4 года, и сегодня необходимо говорить о подготовке к проведению эффективных мероприятий в грядущий непростой период.
"Это стратегия, которую нужно разрабатывать в связке с экономикой региона, промышленностью и сельских хозяйством", – подчеркнул он.
Ранее эксперты оценили уходящий год как водообильный и спрогнозировали засушливый период в регионе через 3-4 года.
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