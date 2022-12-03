https://crimea.ria.ru/20221203/na-skolko-khvatit-zapasov-vodokhranilisch-v-krymu-1125663780.html

На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму

На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму - РИА Новости Крым, 03.12.2022

На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму

Все водохранилища Крыма заполнены достаточно, и этого объема воды полуострову хватит на год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор... РИА Новости Крым, 03.12.2022

2022-12-03T19:47

2022-12-03T19:47

2022-12-03T19:47

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

крым

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Все водохранилища Крыма заполнены достаточно, и этого объема воды полуострову хватит на год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Он напомнил, что засушливый период в регионе следует ожидать через 3-4 года, и сегодня необходимо говорить о подготовке к проведению эффективных мероприятий в грядущий непростой период."Это стратегия, которую нужно разрабатывать в связке с экономикой региона, промышленностью и сельских хозяйством", – подчеркнул он.Ранее эксперты оценили уходящий год как водообильный и спрогнозировали засушливый период в регионе через 3-4 года.

https://crimea.ria.ru/20221201/kak-osadki-v-kontse-noyabrya-napolnili-reki-i-vodokhranilischa-kryma-1125632575.html

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вода в крыму, крым, мнения