https://crimea.ria.ru/20221119/zapasy-vodokhranilisch-kryma-situatsiya-za-nedelyu-i-prognozy-1125436733.html

Запасы водохранилищ Крыма: ситуация за неделю и прогнозы

Запасы водохранилищ Крыма: ситуация за неделю и прогнозы - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Запасы водохранилищ Крыма: ситуация за неделю и прогнозы

Объемы крупных крымских водохранилищ естественного стока опустели за неделю на 2,5 млн куб. м., в одном из них с начала месяца нет никаких притоков. Об этом в... РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T08:41

2022-11-19T08:41

2022-11-19T08:41

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Объемы крупных крымских водохранилищ естественного стока опустели за неделю на 2,5 млн куб. м., в одном из них с начала месяца нет никаких притоков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.Сравнивая прошлогодние показатели, Николенко отметил, что сегодня общий объем наполнения водохранилищ достигает 66%, тогда как в прошлом было 45%. В то же время тенденции к уменьшению запасов сохраняются."Фактические объемы водохранилищ естественного стока уменьшились на 2,5 миллиона куб. м. Сейчас они составляют 66 млн. Ждем осадков, которые нам предсказывают в ближайшее время", – сказал эксперт.По словам Копачевского, Аянское водохранилище в ноябре не имело притоков вовсе. Лучше ситуация в Партизанском водохранилище, которое за половину этого месяца наполнилось на 92 тыс. кубометров. Симферопольское пополнилось на 200 тыс., и, по прогнозам, до конца ноября наполнится до 409 тыс., что окажется все равно меньше, чем в октябре, отметил специалист.Все это говорит о том, что Крым "четко идет в тенденции водообильного года и через 3-4 года попадет в засушливый период. Начнутся проблемы уже в 2023-м. Эксперты отметили, что важно успеть построить новые водохранилища в Крыму до следующего водообильного года. Строить же до засухи невозможно, да и незачем."Вы все равно не наполните их. В такой водообильный год, как этот, мы сбросили 6о миллионов. Следующий такой период будет через семь лет. Соответственно, надо, чтобы они были построены. И это надо еще поторопиться и постараться", – сказал Копачевский.Такие работы ведутся несколько лет, а некоторые крупные гидротехнические сооружения даже десятилетиями, отметил эксперт. Для примера он привел Северо-Крымский канал, который начали строить в 1953 году, а закончили в 1991, притом что "была громадная страна и ресурсы, в том числе трудовые".Ранее Николенко рассказал, что за год в Крыму потребление воды увеличилось вдвое – с 1,5 до 2,5 – 3 куб. м. и оценил водные запасы региона.

https://crimea.ria.ru/20221114/shlyuzy-perekryty-nasosy-ostanovleny-chto-budet-s-severo-krymskim-kanalom-1125364672.html

https://crimea.ria.ru/20220827/chto-s-zapasami-vody-v-krymu-i-kogda-zhdat-zasukhi-1124308851.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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