https://crimea.ria.ru/20221112/v-krymu-potreblenie-vody-uvelichilos-vdvoe--chto-s-zapasami-1125336312.html

В Крыму потребление воды увеличилось вдвое – что с запасами

В Крыму потребление воды увеличилось вдвое – что с запасами - РИА Новости Крым, 12.11.2022

В Крыму потребление воды увеличилось вдвое – что с запасами

Потребление воды из крымских водохранилищ естественного стока за год увеличилось вдвое, однако в данный момент ситуация с запасами благоприятная. Об этом в... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T09:12

2022-11-12T09:12

2022-11-12T09:12

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Потребление воды из крымских водохранилищ естественного стока за год увеличилось вдвое, однако в данный момент ситуация с запасами благоприятная. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко."Если в этом году мы регулярно потребляем по 3 млн кубических метров в неделю, то в прошлом это было 1,5 млн кубометров", – сказал эксперт.В то же время на сегодняшний день суммарный фактический объем таких водохранилищ, который сейчас составляет 168 млн куб. м, существенно превышает прошлогодний показатель (115 млн куб. м), а также средний за 35 лет (122 млн куб. м), подчеркнул он.В Крыму законсервировали построенные по ФЦП три артезианских водозабора >>Что касается крупных наливных водохранилищ, то в этом году благодаря запуску Северо-Крымского канала они наполнены на 85-90%, заметил Николенко.На данный момент ситуация для Крыма в ожидании сезонной "большой воды" благоприятная, считает специалист."На этой неделе уже прекратились сбросы технологические. Продолжаем ждать осадков, которые нам позволят наполнить водохранилища", – подытожил эксперт.1 ноября в крымском гидрометцентре сообщили о снижении запасов в водохранилищах Крыма.

https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-poyavitsya-novyy-vodoprovodnyy-uzel-i-opresnitelnaya-stantsiya-1125284073.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крым, мнения