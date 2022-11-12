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В Крыму потребление воды увеличилось вдвое – что с запасами - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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В Крыму потребление воды увеличилось вдвое – что с запасами
В Крыму потребление воды увеличилось вдвое – что с запасами - РИА Новости Крым, 12.11.2022
В Крыму потребление воды увеличилось вдвое – что с запасами
Потребление воды из крымских водохранилищ естественного стока за год увеличилось вдвое, однако в данный момент ситуация с запасами благоприятная. Об этом в... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T09:12
2022-11-12T09:12
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Потребление воды из крымских водохранилищ естественного стока за год увеличилось вдвое, однако в данный момент ситуация с запасами благоприятная. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко."Если в этом году мы регулярно потребляем по 3 млн кубических метров в неделю, то в прошлом это было 1,5 млн кубометров", – сказал эксперт.В то же время на сегодняшний день суммарный фактический объем таких водохранилищ, который сейчас составляет 168 млн куб. м, существенно превышает прошлогодний показатель (115 млн куб. м), а также средний за 35 лет (122 млн куб. м), подчеркнул он.В Крыму законсервировали построенные по ФЦП три артезианских водозабора &gt;&gt;Что касается крупных наливных водохранилищ, то в этом году благодаря запуску Северо-Крымского канала они наполнены на 85-90%, заметил Николенко.На данный момент ситуация для Крыма в ожидании сезонной "большой воды" благоприятная, считает специалист."На этой неделе уже прекратились сбросы технологические. Продолжаем ждать осадков, которые нам позволят наполнить водохранилища", – подытожил эксперт.1 ноября в крымском гидрометцентре сообщили о снижении запасов в водохранилищах Крыма.
https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-poyavitsya-novyy-vodoprovodnyy-uzel-i-opresnitelnaya-stantsiya-1125284073.html
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вода в крыму, крым, мнения
В Крыму потребление воды увеличилось вдвое – что с запасами

Эксперт: в Крыму потребление воды увеличилось вдвое за год

09:12 12.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода в канале
Вода в канале - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Потребление воды из крымских водохранилищ естественного стока за год увеличилось вдвое, однако в данный момент ситуация с запасами благоприятная. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.
По словам специалиста, тенденции к снижению запасов в крымских водохранилищах естественного стока сохраняются: за минувшую неделю их объемы сократились на 3 млн кубометров. Именно столько регулярно потребляется крымчанами в неделю, что вдвое больше прошлогодних показателей, отметил он.
"Если в этом году мы регулярно потребляем по 3 млн кубических метров в неделю, то в прошлом это было 1,5 млн кубометров", – сказал эксперт.
В то же время на сегодняшний день суммарный фактический объем таких водохранилищ, который сейчас составляет 168 млн куб. м, существенно превышает прошлогодний показатель (115 млн куб. м), а также средний за 35 лет (122 млн куб. м), подчеркнул он.
В Крыму законсервировали построенные по ФЦП три артезианских водозабора >>
Что касается крупных наливных водохранилищ, то в этом году благодаря запуску Северо-Крымского канала они наполнены на 85-90%, заметил Николенко.
На данный момент ситуация для Крыма в ожидании сезонной "большой воды" благоприятная, считает специалист.
"На этой неделе уже прекратились сбросы технологические. Продолжаем ждать осадков, которые нам позволят наполнить водохранилища", – подытожил эксперт.
1 ноября в крымском гидрометцентре сообщили о снижении запасов в водохранилищах Крыма.
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