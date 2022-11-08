https://crimea.ria.ru/20221108/v-krymu-zakonservirovali-postroennye-po-ftsp-tri-artezianskikh-vodozabora-1125278282.html

В Крыму законсервировали построенные по ФЦП три артезианских водозабора

В Крыму законсервировали построенные по ФЦП три артезианских водозабора - РИА Новости Крым, 08.11.2022

В Крыму законсервировали построенные по ФЦП три артезианских водозабора

Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский подземные водозаборы в Крыму, построенные для водоснабжения восточной части полуострова в рамках федеральной... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T14:08

2022-11-08T14:08

2022-11-08T14:09

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский подземные водозаборы в Крыму, построенные для водоснабжения восточной части полуострова в рамках федеральной целевой программы, на данный момент законсервированы из-за возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщил председатель госкомводхоза республики Владислав Масляник.В то же время, по его словам, в Белогорском и Тайганском водохранилищах аккумулировано 23,5 млн кубометров воды, что вместе с данными артезианскими водозаборами является гарантированным резервным источником водоснабжения восточной части Крымского полуострова.До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). После вхождения Крыма в состав России Украина перекрыла канал.В рамках реализуемой федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя были построены Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский подземные водозаборы для снабжения водой восточных регионов полуострова.После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды.

https://crimea.ria.ru/20221101/zapasy-vodokhranilisch-kryma-snizilis-1125192292.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму