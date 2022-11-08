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В Крыму законсервировали построенные по ФЦП три артезианских водозабора - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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В Крыму законсервировали построенные по ФЦП три артезианских водозабора
В Крыму законсервировали построенные по ФЦП три артезианских водозабора - РИА Новости Крым, 08.11.2022
В Крыму законсервировали построенные по ФЦП три артезианских водозабора
Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский подземные водозаборы в Крыму, построенные для водоснабжения восточной части полуострова в рамках федеральной... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T14:08
2022-11-08T14:09
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский подземные водозаборы в Крыму, построенные для водоснабжения восточной части полуострова в рамках федеральной целевой программы, на данный момент законсервированы из-за возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщил председатель госкомводхоза республики Владислав Масляник.В то же время, по его словам, в Белогорском и Тайганском водохранилищах аккумулировано 23,5 млн кубометров воды, что вместе с данными артезианскими водозаборами является гарантированным резервным источником водоснабжения восточной части Крымского полуострова.До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). После вхождения Крыма в состав России Украина перекрыла канал.В рамках реализуемой федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя были построены Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский подземные водозаборы для снабжения водой восточных регионов полуострова.После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды.
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вода в крыму
В Крыму законсервировали построенные по ФЦП три артезианских водозабора

Власти Крыма: три больших артезианских водозабора для востока полуострова законсервированы

14:08 08.11.2022 (обновлено: 14:09 08.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр БарановВода заливает подземный переход в Ялте
Вода заливает подземный переход в Ялте - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Баранов
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский подземные водозаборы в Крыму, построенные для водоснабжения восточной части полуострова в рамках федеральной целевой программы, на данный момент законсервированы из-за возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщил председатель госкомводхоза республики Владислав Масляник.
"В связи с приходом (днепровской) воды на территорию Крыма Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский подземные водозаборы приостановлены и работают в режиме консервации", - сказал он на заседании президиума крымского парламента.
В то же время, по его словам, в Белогорском и Тайганском водохранилищах аккумулировано 23,5 млн кубометров воды, что вместе с данными артезианскими водозаборами является гарантированным резервным источником водоснабжения восточной части Крымского полуострова.
До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). После вхождения Крыма в состав России Украина перекрыла канал.
В рамках реализуемой федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя были построены Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский подземные водозаборы для снабжения водой восточных регионов полуострова.
После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды.
Межгорное водохранилище - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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