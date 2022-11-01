https://crimea.ria.ru/20221101/zapasy-vodokhranilisch-kryma-snizilis-1125192292.html
Запасы водохранилищ Крыма снизились
Запасы водохранилищ Крыма снизились - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Запасы водохранилищ Крыма снизились
Крымские водохранилища к ноябрю накопили около 160 млн кубометров воды, что на 11 млн кубометров меньше, чем в начале октября, однако значительно больше, чем в... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T20:23
2022-11-01T20:23
2022-11-01T20:23
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Крымские водохранилища к ноябрю накопили около 160 млн кубометров воды, что на 11 млн кубометров меньше, чем в начале октября, однако значительно больше, чем в этот же период в прошлом году. Это следует из данных исследования крымского гидрометцентра за октябрь.Это связано с тем, что осадки, выпавшие в бассейнах рек в октябре, носили кратковременный и исключительно локальный характер."Река Альма выше Партизанского водохранилища пересохшая. На большинстве рек селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание", – отмечают гибрологи.Существенный недобор осадков наблюдается и в Крымских горах. Так, в районе метеостанции Ай-Петри выпало 21,9 мм осадков (35% нормы), а в районе метеостанции Ангарский Перевал 30,5 мм (55% нормы).В то же время, согласно данным специалистов, это на 46 миллионов кубометров больше, чем фиксировалось в 2021 году на эту же дату.Согласно исследованиям гидрологов, в октябре приток воды в водохранилища естественного стока составил: Белогорское – 0,96 млн куб.м, Симферопольское – 1,28 млн куб.м, Счастливое – 0,16 млн куб.м, Чернореченское – 0,1 млн куб.м.Неделей ранее эксперты отрасли предсказали наполнение крымских водохранилищ на 90%, отметив, что на данный момент оно составляет 178 млн кубометров против 120 млн в прошлом году.
https://crimea.ria.ru/20220827/chto-s-zapasami-vody-v-krymu-i-kogda-zhdat-zasukhi-1124308851.html
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вода в крыму
Запасы водохранилищ Крыма снизились
Гидрометцентр: запасы водохранилищ Крыма снизились к ноябрю
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Крымские водохранилища к ноябрю накопили около 160 млн кубометров воды, что на 11 млн кубометров меньше, чем в начале октября, однако значительно больше, чем в этот же период в прошлом году. Это следует из данных исследования крымского гидрометцентра за октябрь.
Это связано с тем, что осадки, выпавшие в бассейнах рек в октябре, носили кратковременный и исключительно локальный характер.
"Река Альма выше Партизанского водохранилища пересохшая. На большинстве рек селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание", – отмечают гибрологи.
Существенный недобор осадков наблюдается и в Крымских горах. Так, в районе метеостанции Ай-Петри выпало 21,9 мм осадков (35% нормы), а в районе метеостанции Ангарский Перевал 30,5 мм (55% нормы).
"Неблагоприятно сложившаяся синоптическая обстановка способствовала сохранению режима осенней межени с низкими уровнями воды. Происходило постепенное истощение водности. <...> Происходила интенсивная сработка водохранилищ, расположенных в руслах рек, общий суммарный объем воды в которых к началу ноября уменьшился на 11 млн куб. м и составил 157,75 млн куб. м", – говорится в отчете.
В то же время, согласно данным специалистов, это на 46 миллионов кубометров больше, чем фиксировалось в 2021 году на эту же дату.
Согласно исследованиям гидрологов, в октябре приток воды в водохранилища естественного стока составил: Белогорское – 0,96 млн куб.м, Симферопольское – 1,28 млн куб.м, Счастливое – 0,16 млн куб.м, Чернореченское – 0,1 млн куб.м.
Неделей ранее эксперты отрасли предсказали наполнение крымских водохранилищ
на 90%, отметив, что на данный момент оно составляет 178 млн кубометров против 120 млн в прошлом году.