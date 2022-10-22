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Крымские водохранилища до конца октября ждет новый приток воды - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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Крымские водохранилища до конца октября ждет новый приток воды
Крымские водохранилища до конца октября ждет новый приток воды - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Крымские водохранилища до конца октября ждет новый приток воды
Обильный на осадки 2022 год не только наполнил под завязку крымские водохранилища, но и заставил сбрасывать воду. Часть пошла на сельхознужды. Об этом и... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T08:45
2022-10-22T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Обильный на осадки 2022 год не только наполнил под завязку крымские водохранилища, но и заставил сбрасывать воду. Часть пошла на сельхознужды. Об этом и перспективах сохранения воды на полуострове в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали эксперты.По словам доктора технических наук, профессора, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Ильи Николенко, только за минувшую неделю Симферопольское водохранилище пополнилось на 2,5 млн кубометров. В прошлом году за этот период приток составил 1,5 млн кубов.В свою очередь директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский напомнил, что в этом году приходилось активно сбрасывать воду по руслу Салгира. Часть пошла на нужды сельхозпроизводителей, часть безвозвратно пропала."Анонсированное республиканским правительством строительство гидротехнических сооружений придает оптимизма, это очень грамотное решение. Запланировано строительство водохранилища в виде Лозовского карьера и возле села Партизанского. Следующий такой же обильный период можно ожидать лет через семь. И если к этому моменту мы закончим строительство, то сможем сделать внушительные запасы", – уверен Копачевский.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, водных запасов Симферопольского водохранилища хватит на полтора года.
https://crimea.ria.ru/20221019/chem-grozit-krymu-dopolnitelnyy-sbros-vody-iz-khersonskoy-oblasti-1124974906.html
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вода в крыму, мнения, крым
Крымские водохранилища до конца октября ждет новый приток воды

Водохранилища Крыма до конца октября пополнятся благодаря осадкам

08:45 22.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБелогорское водохранилище
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Обильный на осадки 2022 год не только наполнил под завязку крымские водохранилища, но и заставил сбрасывать воду. Часть пошла на сельхознужды. Об этом и перспективах сохранения воды на полуострове в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали эксперты.
По словам доктора технических наук, профессора, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Ильи Николенко, только за минувшую неделю Симферопольское водохранилище пополнилось на 2,5 млн кубометров. В прошлом году за этот период приток составил 1,5 млн кубов.

"С третьей декады октября традиционно начинается обильное пополнение водохранилищ. Уже сейчас мы имеем 178 млн кубометров против 120 млн в прошлогодний период. Прогноз обещает наполнение в 90%", – сказал Николенко.

В свою очередь директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский напомнил, что в этом году приходилось активно сбрасывать воду по руслу Салгира. Часть пошла на нужды сельхозпроизводителей, часть безвозвратно пропала.
"Анонсированное республиканским правительством строительство гидротехнических сооружений придает оптимизма, это очень грамотное решение. Запланировано строительство водохранилища в виде Лозовского карьера и возле села Партизанского. Следующий такой же обильный период можно ожидать лет через семь. И если к этому моменту мы закончим строительство, то сможем сделать внушительные запасы", – уверен Копачевский.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, водных запасов Симферопольского водохранилища хватит на полтора года.
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