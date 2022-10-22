https://crimea.ria.ru/20221022/krymskie-vodokhranilischa-do-kontsa-oktyabrya-zhdet-novyy-pritok-vody-1125024192.html

Крымские водохранилища до конца октября ждет новый приток воды

Крымские водохранилища до конца октября ждет новый приток воды - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Крымские водохранилища до конца октября ждет новый приток воды

Обильный на осадки 2022 год не только наполнил под завязку крымские водохранилища, но и заставил сбрасывать воду. Часть пошла на сельхознужды. Об этом и... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T08:45

2022-10-22T08:45

2022-10-22T08:45

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

мнения

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Обильный на осадки 2022 год не только наполнил под завязку крымские водохранилища, но и заставил сбрасывать воду. Часть пошла на сельхознужды. Об этом и перспективах сохранения воды на полуострове в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали эксперты.По словам доктора технических наук, профессора, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Ильи Николенко, только за минувшую неделю Симферопольское водохранилище пополнилось на 2,5 млн кубометров. В прошлом году за этот период приток составил 1,5 млн кубов.В свою очередь директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский напомнил, что в этом году приходилось активно сбрасывать воду по руслу Салгира. Часть пошла на нужды сельхозпроизводителей, часть безвозвратно пропала."Анонсированное республиканским правительством строительство гидротехнических сооружений придает оптимизма, это очень грамотное решение. Запланировано строительство водохранилища в виде Лозовского карьера и возле села Партизанского. Следующий такой же обильный период можно ожидать лет через семь. И если к этому моменту мы закончим строительство, то сможем сделать внушительные запасы", – уверен Копачевский.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, водных запасов Симферопольского водохранилища хватит на полтора года.

https://crimea.ria.ru/20221019/chem-grozit-krymu-dopolnitelnyy-sbros-vody-iz-khersonskoy-oblasti-1124974906.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, мнения, крым