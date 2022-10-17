https://crimea.ria.ru/20221017/na-skolko-khvatit-vody-iz-simferopolskogo-vodokhranilischa--uchenyy-1124895814.html

На сколько хватит воды из Симферопольского водохранилища – ученый

На сколько хватит воды из Симферопольского водохранилища – ученый - РИА Новости Крым, 17.10.2022

На сколько хватит воды из Симферопольского водохранилища – ученый

Водных запасов Симферопольского водохранилища хватит на полтора года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор научно-производственной фирмы... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T03:37

2022-10-17T03:37

2022-10-17T03:37

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Водных запасов Симферопольского водохранилища хватит на полтора года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Что касается Симферопольского водохранилища, то сейчас приток воды ожидаемо снизился, финишировал технологический сброс, который был необходим после летних ливней, пояснил он.При этом в нынешних реалиях экспертов больше беспокоит кадровый голод в отрасли и технологическое отставание от европейцев на четыре десятка лет."У нас большой кадровый провал в такой стратегической отрасли, как водообеспечение. При всех словах о цифровизации, мы забываем о фундаментальных отраслевых знаниях, которые специалисты получали в советский период. То же можно сказать о биотехнологических процессах. В Европе давно и успешно не только научились очищать сточные воды, но и освоили смежные технологии. Из загрязненных вод добывают биогаз и микроводоросли", – разъясняет Анатолий Копачевский.Пока крымские специалисты продолжают изучать передовой опыт, оборудование и следят за современными инженерными находками.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, новый засушливый период в Крыму наступит не раньше, чем через два года.

https://crimea.ria.ru/20220918/skhemu-vodopolzovaniya-v-krymu-neobkhodimo-menyat--eksperty-1124530894.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, мнения