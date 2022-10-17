https://crimea.ria.ru/20221017/na-skolko-khvatit-vody-iz-simferopolskogo-vodokhranilischa--uchenyy-1124895814.html
На сколько хватит воды из Симферопольского водохранилища – ученый
На сколько хватит воды из Симферопольского водохранилища – ученый - РИА Новости Крым, 17.10.2022
На сколько хватит воды из Симферопольского водохранилища – ученый
Водных запасов Симферопольского водохранилища хватит на полтора года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор научно-производственной фирмы... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T03:37
2022-10-17T03:37
2022-10-17T03:37
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Водных запасов Симферопольского водохранилища хватит на полтора года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Что касается Симферопольского водохранилища, то сейчас приток воды ожидаемо снизился, финишировал технологический сброс, который был необходим после летних ливней, пояснил он.При этом в нынешних реалиях экспертов больше беспокоит кадровый голод в отрасли и технологическое отставание от европейцев на четыре десятка лет."У нас большой кадровый провал в такой стратегической отрасли, как водообеспечение. При всех словах о цифровизации, мы забываем о фундаментальных отраслевых знаниях, которые специалисты получали в советский период. То же можно сказать о биотехнологических процессах. В Европе давно и успешно не только научились очищать сточные воды, но и освоили смежные технологии. Из загрязненных вод добывают биогаз и микроводоросли", – разъясняет Анатолий Копачевский.Пока крымские специалисты продолжают изучать передовой опыт, оборудование и следят за современными инженерными находками.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, новый засушливый период в Крыму наступит не раньше, чем через два года.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, мнения
На сколько хватит воды из Симферопольского водохранилища – ученый
Эксперт рассказал о запасах воды в Симферопольском водохранилище
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Водных запасов Симферопольского водохранилища хватит на полтора года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
Что касается Симферопольского водохранилища, то сейчас приток воды ожидаемо снизился, финишировал технологический сброс, который был необходим после летних ливней, пояснил он.
"На сегодня объем водохранилища составляет 180 миллионов кубометров против 120 на аналогичный прошлогодний период. Это 70% от всего объема и запас более чем на полтора года для нужд крымчан", – сообщил Копачевский.
При этом в нынешних реалиях экспертов больше беспокоит кадровый голод в отрасли и технологическое отставание от европейцев на четыре десятка лет.
"У нас большой кадровый провал в такой стратегической отрасли, как водообеспечение. При всех словах о цифровизации, мы забываем о фундаментальных отраслевых знаниях, которые специалисты получали в советский период. То же можно сказать о биотехнологических процессах. В Европе давно и успешно не только научились очищать сточные воды, но и освоили смежные технологии. Из загрязненных вод добывают биогаз и микроводоросли", – разъясняет Анатолий Копачевский.
Пока крымские специалисты продолжают изучать передовой опыт, оборудование и следят за современными инженерными находками.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, новый засушливый период в Крыму
наступит не раньше, чем через два года.