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В Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктов - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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В Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктов
В Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктов - РИА Новости Крым, 22.11.2024
В Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктов
С начала года в Крыму уничтожено более 20 тонн сельскохозяйственной продукции из-за нарушений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T15:31
2024-11-22T15:31
россельхознадзор
сельское хозяйство
качество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму уничтожено более 20 тонн сельскохозяйственной продукции из-за нарушений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.Он пояснил, что в рамках мониторинга специалисты Россельхознадзора отбирают пробы пищевой продукции, затем они передаются в лаборатории для исследования, и по их итогам получаются результаты.Арзиев добавил, что объем государственного задания по отбору образцов полностью выполнен, в том числе в очагах карантинирования."В этом году были еще не снятые случаи по лейкозу в хозяйствах, проходят мероприятия против бешенства, сейчас управление ветеринарии проводит мероприятия по вакцинации – более двухсот тысяч доз уже раскидали по всем местам обитания дикой фауны", - уточнил он.После этих мероприятий специалисты проконтролируют действие вакцины, добавил Арзиев."В целом ситуация под контролем, никаких острых моментов и сильных вспышек нет, в том числе это касается и других заболеваний", - уточнил он.По его словам, эпизодический мониторинг ведется по 18 видам болезней свиней, крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и птицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште ветврач за взятку выпустил на рынок непроверенную продукциюВ крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документовВ Крыму больше сотни служб доставки еды работают с нарушениями
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россельхознадзор, сельское хозяйство, качество, продукты, новости крыма, крым, безопасность
В Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктов

Россельхознадзор: с начала года в Крыму уничтожено более 20 тонн сельхозпродукции

15:31 22.11.2024
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораМониторинг качества продукции
Мониторинг качества продукции
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму уничтожено более 20 тонн сельскохозяйственной продукции из-за нарушений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.
"С начала года только на Республику Крым было выдано более двух тысяч предостережений хозяйственным субъектам, которые имеют нарушения в части содержания хозяйственных животных. На данный момент изъято и уничтожено под контролем Россельхознадзора более 20 тонн сельскохозяйственной продукции", - сказал Арзиев.
Он пояснил, что в рамках мониторинга специалисты Россельхознадзора отбирают пробы пищевой продукции, затем они передаются в лаборатории для исследования, и по их итогам получаются результаты.
"Бывают случаи выявления патогенных элементов – это могут быть и стерин, и дрожжи, и антибиотик. В основном из тех, кто попадал, это молочная продукция – молоко, творог, масло. Попадало и мясо птицы, и рыбная продукция. Львиная доля – это не крымские производители, а из других субъектов Российской Федерации, которые реализуют у нас свою продукцию", - пояснил он.
Арзиев добавил, что объем государственного задания по отбору образцов полностью выполнен, в том числе в очагах карантинирования.
"В этом году были еще не снятые случаи по лейкозу в хозяйствах, проходят мероприятия против бешенства, сейчас управление ветеринарии проводит мероприятия по вакцинации – более двухсот тысяч доз уже раскидали по всем местам обитания дикой фауны", - уточнил он.
После этих мероприятий специалисты проконтролируют действие вакцины, добавил Арзиев.
"В целом ситуация под контролем, никаких острых моментов и сильных вспышек нет, в том числе это касается и других заболеваний", - уточнил он.
По его словам, эпизодический мониторинг ведется по 18 видам болезней свиней, крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и птицы.
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