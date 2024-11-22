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В Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктов

В Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктов - РИА Новости Крым, 22.11.2024

В Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктов

С начала года в Крыму уничтожено более 20 тонн сельскохозяйственной продукции из-за нарушений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T15:31

2024-11-22T15:31

2024-11-22T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму уничтожено более 20 тонн сельскохозяйственной продукции из-за нарушений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.Он пояснил, что в рамках мониторинга специалисты Россельхознадзора отбирают пробы пищевой продукции, затем они передаются в лаборатории для исследования, и по их итогам получаются результаты.Арзиев добавил, что объем государственного задания по отбору образцов полностью выполнен, в том числе в очагах карантинирования."В этом году были еще не снятые случаи по лейкозу в хозяйствах, проходят мероприятия против бешенства, сейчас управление ветеринарии проводит мероприятия по вакцинации – более двухсот тысяч доз уже раскидали по всем местам обитания дикой фауны", - уточнил он.После этих мероприятий специалисты проконтролируют действие вакцины, добавил Арзиев."В целом ситуация под контролем, никаких острых моментов и сильных вспышек нет, в том числе это касается и других заболеваний", - уточнил он.По его словам, эпизодический мониторинг ведется по 18 видам болезней свиней, крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и птицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште ветврач за взятку выпустил на рынок непроверенную продукциюВ крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документовВ Крыму больше сотни служб доставки еды работают с нарушениями

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россельхознадзор, сельское хозяйство, качество, продукты, новости крыма, крым, безопасность