https://crimea.ria.ru/20241111/v-krymskom-poselke-na-yarmarke-torgovali-produktami-bez-dokumentov-1141776580.html

В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов

В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов - РИА Новости Крым, 11.11.2024

В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов

На ярмарке в крымском поселке Новый Свет выявлены факты продажи мяса, рыбы, консервов, молочных и других продуктов без необходимой маркировки и сопроводительных РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T21:31

2024-11-11T21:31

2024-11-11T21:31

новый свет

новости крыма

россельхознадзор

еда

продукты

здоровье

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0b/1141776359_93:0:1117:576_1920x0_80_0_0_19348d8ca660b8586e4137fca20978be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На ярмарке в крымском поселке Новый Свет выявлены факты продажи мяса, рыбы, консервов, молочных и других продуктов без необходимой маркировки и сопроводительных ветеринарных документов. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.В Россельхознадзоре напоминают, что продукция без маркировки может причинить вред жизни и здоровью людей. Кроме того, в ходе проверки был выявлен факт торговли рыбными и мясными консервами, а также икрой без ветеринарно-сопроводительных документов.По фактам выявленных нарушений пяти хозяйствующим субъектам было объявлено предостережение.Ранее в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили, что в Крыму и Севастополе более сотни предприятий доставки готовой еды работают с нарушениями. В частности, у многих отсутствуют ветеринарные документы на продукты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помидоры и дыни из Казахстана запретили ввозить в РоссиюВ Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбыВ Крыму умершая от жары рыба может появляться на стихийных рынках

новый свет

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый свет, новости крыма, россельхознадзор, еда, продукты, здоровье, происшествия