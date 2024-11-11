В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов
В Крыму на ярмарке торговали мясом и рыбой без маркировки и необходимых документов
© РоссельхознадзорНа ярмарке в Новом Свете при осмотре торговых мест обнаружены нарушения ветеринарного законодательства
© Россельхознадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На ярмарке в крымском поселке Новый Свет выявлены факты продажи мяса, рыбы, консервов, молочных и других продуктов без необходимой маркировки и сопроводительных ветеринарных документов. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
"В ходе осмотра торговых мест установлена реализация охлажденного мяса свинины, птицы, молока и молочной продукции, куриного яйца и меда без маркировки", – говорится в сообщении.
В Россельхознадзоре напоминают, что продукция без маркировки может причинить вред жизни и здоровью людей. Кроме того, в ходе проверки был выявлен факт торговли рыбными и мясными консервами, а также икрой без ветеринарно-сопроводительных документов.
"При проведении осмотра точки общественного питания типа "фастфуд" установлено, что сырье, используемое для приготовления блюд, поступает без ветеринарных сопроводительных документов", – отметили в ведомстве.
По фактам выявленных нарушений пяти хозяйствующим субъектам было объявлено предостережение.
Ранее в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили, что в Крыму и Севастополе более сотни предприятий доставки готовой еды работают с нарушениями. В частности, у многих отсутствуют ветеринарные документы на продукты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: