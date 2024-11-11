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В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов
В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов - РИА Новости Крым, 11.11.2024
В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов
На ярмарке в крымском поселке Новый Свет выявлены факты продажи мяса, рыбы, консервов, молочных и других продуктов без необходимой маркировки и сопроводительных РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T21:31
2024-11-11T21:31
новый свет
новости крыма
россельхознадзор
еда
продукты
здоровье
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На ярмарке в крымском поселке Новый Свет выявлены факты продажи мяса, рыбы, консервов, молочных и других продуктов без необходимой маркировки и сопроводительных ветеринарных документов. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.В Россельхознадзоре напоминают, что продукция без маркировки может причинить вред жизни и здоровью людей. Кроме того, в ходе проверки был выявлен факт торговли рыбными и мясными консервами, а также икрой без ветеринарно-сопроводительных документов.По фактам выявленных нарушений пяти хозяйствующим субъектам было объявлено предостережение.Ранее в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили, что в Крыму и Севастополе более сотни предприятий доставки готовой еды работают с нарушениями. В частности, у многих отсутствуют ветеринарные документы на продукты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помидоры и дыни из Казахстана запретили ввозить в РоссиюВ Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбыВ Крыму умершая от жары рыба может появляться на стихийных рынках
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РИА Новости Крым
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96
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новый свет, новости крыма, россельхознадзор, еда, продукты, здоровье, происшествия
В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов

В Крыму на ярмарке торговали мясом и рыбой без маркировки и необходимых документов

21:31 11.11.2024
 
© РоссельхознадзорНа ярмарке в Новом Свете при осмотре торговых мест обнаружены нарушения ветеринарного законодательства
На ярмарке в Новом Свете при осмотре торговых мест обнаружены нарушения ветеринарного законодательства
© Россельхознадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На ярмарке в крымском поселке Новый Свет выявлены факты продажи мяса, рыбы, консервов, молочных и других продуктов без необходимой маркировки и сопроводительных ветеринарных документов. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

"В ходе осмотра торговых мест установлена реализация охлажденного мяса свинины, птицы, молока и молочной продукции, куриного яйца и меда без маркировки", – говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре напоминают, что продукция без маркировки может причинить вред жизни и здоровью людей. Кроме того, в ходе проверки был выявлен факт торговли рыбными и мясными консервами, а также икрой без ветеринарно-сопроводительных документов.

"При проведении осмотра точки общественного питания типа "фастфуд" установлено, что сырье, используемое для приготовления блюд, поступает без ветеринарных сопроводительных документов", – отметили в ведомстве.

По фактам выявленных нарушений пяти хозяйствующим субъектам было объявлено предостережение.
Ранее в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили, что в Крыму и Севастополе более сотни предприятий доставки готовой еды работают с нарушениями. В частности, у многих отсутствуют ветеринарные документы на продукты.
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Новый СветНовости КрымаРоссельхознадзорЕдаПродуктыЗдоровьеПроисшествия
 
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