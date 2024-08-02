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В Крыму умершая от жары рыба может появляться на стихийных рынках
В Крыму умершая от жары рыба может появляться на стихийных рынках - РИА Новости Крым, 02.08.2024
В Крыму умершая от жары рыба может появляться на стихийных рынках
В Крыму не всю умершую от жары рыбу утилизировали должным образом. Она могла появиться на прилавках стихийных рынков. Такую возможность в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T14:50
2024-08-02T14:50
2024-08-02T14:50
валерий иванов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму не всю умершую от жары рыбу утилизировали должным образом. Она могла появиться на прилавках стихийных рынков. Такую возможность в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым допустил председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.По слова Иванова, на такие выявленные факты нарушений будут жестко реагировать и ветеринарные службы, и службы Россельхознадзора, так как "недопустимо, чтобы павшие животные выбрасывались за населенный пункт".Иванов допустил, что погибшая от недостатка кислорода в воде рыба могла переработаться нечестными предпринимателями и оказаться на прилавках несанкционированной торговли.Он призвал граждан быть бдительными и приобретать продукты питания исключительно в магазинах, на рынках и ярмарках, где работают ветеринарные службы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи из-за загрязнения воды ограничили вылов рыбыКто "покрасил" реку: в Крыму нашли источник сбросов в СлавянкуВ Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усач
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валерий иванов, ветеринария, госкомитет ветеринарии республики крым , новости крыма, крым, рыба, безопасность, общество
В Крыму умершая от жары рыба может появляться на стихийных рынках
В Крыму павшая рыба может продаваться на стихийных рынках - Госкомветеринарии
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму не всю умершую от жары рыбу утилизировали должным образом. Она могла появиться на прилавках стихийных рынков. Такую возможность в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым допустил председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.
"Неадекватная жара привела к замору рыбы в пресных водах, я не говорю о случаях загрязнения рек. Например, в Оленевке на лимане не сработала система утилизации павшей рыбы должным образом. При этом в Крыму есть достаточный объем сертифицированных крематориев. Есть информация, что не все сожжено", - сказал он.
По слова Иванова, на такие выявленные факты нарушений будут жестко реагировать и ветеринарные службы, и службы Россельхознадзора, так как "недопустимо, чтобы павшие животные выбрасывались за населенный пункт".
Иванов допустил, что погибшая от недостатка кислорода в воде рыба могла переработаться нечестными предпринимателями и оказаться на прилавках несанкционированной торговли.
Он призвал граждан быть бдительными и приобретать продукты питания исключительно в магазинах, на рынках и ярмарках, где работают ветеринарные службы.
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