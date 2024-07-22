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В Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усач - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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В Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усач
В Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усач - РИА Новости Крым, 22.07.2024
В Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усач
В селе Совхозное Симферопольского района Крыма зафиксирована массовая гибель рыб и других водных животных. Русло на этом участке на протяжении двух лет... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T19:13
2024-07-22T19:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В селе Совхозное Симферопольского района Крыма зафиксирована массовая гибель рыб и других водных животных. Русло на этом участке на протяжении двух лет регулярно пересыхает летом, рассказала РИА Новости Крым местная жительница Виктория Федорова.Фотографии и видео происходящего Виктория отправила членам экспедиции Института биологии южных морей, которые сейчас занимаются комплексным изучением экологических проблем Салгира. Ученые обещали включить этот участок в свою программу исследований.Пострадал краснокнижный крымский усачВ этом районе обитает популяция рыбы, которая внесена в Красную книгу Крыма, рассказал научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии - филиала ФИЦ ИнБЮМ, старший преподаватель кафедры геоэкологии КФУ им. В.И. Вернадского Григорий Прокопов.Чуть выше улицы Ракетной в Салгир впадает речка Славянка, которая недавно изменила свой цвет и запах из-за сброса в ливневую канализацию вредных хозяйственно-бытовых стоков. Это могло тоже повлиять на состояние Салгира, предположил ученый."Надо сделать так, чтобы ливневка проходила хотя бы через какие-то отстойники, хоть минимальную очистку", - считает Григорий Прокопов.Что сказали в минэкологииВ министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым обещали изучить ситуацию в Совхозном и в ближайшее время дать комментарии. А пока обнародовали первые итоги проб воды, которые были отобраны в русле Салгира в районе улицы Ракетной, где также фиксировались факты гибели рыбы.Там отметили, что на состояние живых организмов в реке влияет жаркая погода, которая усиливает биологические и химические процессы, что приводит к повышению уровня органических веществ в водах и нехватке кислорода."Недостаток кислорода неизбежно приводит к гибели рыб и других живых организмов от удушья в результате кислородного голодания (гипоксии), вызванного недостатком или полным отсутствием растворённого в воде кислорода", - пояснили в профильном ведомстве.В Госкомветеринарии на данный момент еще проводятся лабораторные исследования погибшей рыбы. Окончательные выводы в минэкологии озвучат, когда будут получены результаты всех исследований. В частности, анализ по показателю БПК-5 (биохимическое потребление кислорода) пока не готов, срок его проведения – пять дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Быстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из СалгираНедобор осадков: реки Крыма испытывают дефицит водыПочему нельзя пить воду из фонтана Савопуло в центре Симферополя
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В Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усач

В Крыму зафиксирована гибель краснокнижной рыбы в русле реки Салгир

19:13 22.07.2024 (обновлено: 19:21 22.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В селе Совхозное Симферопольского района Крыма зафиксирована массовая гибель рыб и других водных животных. Русло на этом участке на протяжении двух лет регулярно пересыхает летом, рассказала РИА Новости Крым местная жительница Виктория Федорова.
"На протяжении последних двух лет у нас русло то совсем пересыхает, то вдруг появляется вода. Вот позавчера еще воды не было, было много мертвой рыбы. Я разместила об этом пост в интернете, и вчера вода резко пошла, эту рыбу смыло", - рассказывает девушка.
Фотографии и видео происходящего Виктория отправила членам экспедиции Института биологии южных морей, которые сейчас занимаются комплексным изучением экологических проблем Салгира. Ученые обещали включить этот участок в свою программу исследований.

Пострадал краснокнижный крымский усач

В этом районе обитает популяция рыбы, которая внесена в Красную книгу Крыма, рассказал научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии - филиала ФИЦ ИнБЮМ, старший преподаватель кафедры геоэкологии КФУ им. В.И. Вернадского Григорий Прокопов.

"На улице Ракетной в Симферополе, где тоже замор рыбы произошел, там в основном пескари, голавли, немного бычков. А вот в районе Совхозного биологическое разнообразие довольно большое. Там бычков несколько видов, и еще краснокнижный крымский усач. Так что краснокнижные виды тоже пострадали", - сказал он.

Чуть выше улицы Ракетной в Салгир впадает речка Славянка, которая недавно изменила свой цвет и запах из-за сброса в ливневую канализацию вредных хозяйственно-бытовых стоков. Это могло тоже повлиять на состояние Салгира, предположил ученый.
"Надо сделать так, чтобы ливневка проходила хотя бы через какие-то отстойники, хоть минимальную очистку", - считает Григорий Прокопов.

Что сказали в минэкологии

В министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым обещали изучить ситуацию в Совхозном и в ближайшее время дать комментарии. А пока обнародовали первые итоги проб воды, которые были отобраны в русле Салгира в районе улицы Ракетной, где также фиксировались факты гибели рыбы.
"Качественный химический состав отобранных проб вод участка реки Салгир, на котором установлены факты гибели рыбы, соответствует качественному химическому составу вод реки Салгир в целом по отобранным фоновым пробам. Температура воды в момент отбора проб составляла +28 градусов", - говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что на состояние живых организмов в реке влияет жаркая погода, которая усиливает биологические и химические процессы, что приводит к повышению уровня органических веществ в водах и нехватке кислорода.
"Недостаток кислорода неизбежно приводит к гибели рыб и других живых организмов от удушья в результате кислородного голодания (гипоксии), вызванного недостатком или полным отсутствием растворённого в воде кислорода", - пояснили в профильном ведомстве.
В Госкомветеринарии на данный момент еще проводятся лабораторные исследования погибшей рыбы. Окончательные выводы в минэкологии озвучат, когда будут получены результаты всех исследований. В частности, анализ по показателю БПК-5 (биохимическое потребление кислорода) пока не готов, срок его проведения – пять дней.
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