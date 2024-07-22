https://crimea.ria.ru/20240722/v-salgire-massovo-gibnet-ryba--postradal-krasnoknizhnyy-krymskiy-usach-1139056570.html

В Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усач

В Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усач - РИА Новости Крым, 22.07.2024

В Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усач

В селе Совхозное Симферопольского района Крыма зафиксирована массовая гибель рыб и других водных животных. Русло на этом участке на протяжении двух лет... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T19:13

2024-07-22T19:13

2024-07-22T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В селе Совхозное Симферопольского района Крыма зафиксирована массовая гибель рыб и других водных животных. Русло на этом участке на протяжении двух лет регулярно пересыхает летом, рассказала РИА Новости Крым местная жительница Виктория Федорова.Фотографии и видео происходящего Виктория отправила членам экспедиции Института биологии южных морей, которые сейчас занимаются комплексным изучением экологических проблем Салгира. Ученые обещали включить этот участок в свою программу исследований.Пострадал краснокнижный крымский усачВ этом районе обитает популяция рыбы, которая внесена в Красную книгу Крыма, рассказал научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии - филиала ФИЦ ИнБЮМ, старший преподаватель кафедры геоэкологии КФУ им. В.И. Вернадского Григорий Прокопов.Чуть выше улицы Ракетной в Салгир впадает речка Славянка, которая недавно изменила свой цвет и запах из-за сброса в ливневую канализацию вредных хозяйственно-бытовых стоков. Это могло тоже повлиять на состояние Салгира, предположил ученый."Надо сделать так, чтобы ливневка проходила хотя бы через какие-то отстойники, хоть минимальную очистку", - считает Григорий Прокопов.Что сказали в минэкологииВ министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым обещали изучить ситуацию в Совхозном и в ближайшее время дать комментарии. А пока обнародовали первые итоги проб воды, которые были отобраны в русле Салгира в районе улицы Ракетной, где также фиксировались факты гибели рыбы.Там отметили, что на состояние живых организмов в реке влияет жаркая погода, которая усиливает биологические и химические процессы, что приводит к повышению уровня органических веществ в водах и нехватке кислорода."Недостаток кислорода неизбежно приводит к гибели рыб и других живых организмов от удушья в результате кислородного голодания (гипоксии), вызванного недостатком или полным отсутствием растворённого в воде кислорода", - пояснили в профильном ведомстве.В Госкомветеринарии на данный момент еще проводятся лабораторные исследования погибшей рыбы. Окончательные выводы в минэкологии озвучат, когда будут получены результаты всех исследований. В частности, анализ по показателю БПК-5 (биохимическое потребление кислорода) пока не готов, срок его проведения – пять дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Быстрянка против гольяна: "чужаки" выживают местных рыб из СалгираНедобор осадков: реки Крыма испытывают дефицит водыПочему нельзя пить воду из фонтана Савопуло в центре Симферополя

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