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Недобор осадков: реки Крыма испытывают дефицит воды

Недобор осадков: реки Крыма испытывают дефицит воды - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Недобор осадков: реки Крыма испытывают дефицит воды

Майские незначительные осадки не наполнили реки Крыма, наибольшее количество дождей выпало только в бассейне реки Коккозка у села Аромат. Что касается остальных РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T14:27

2024-06-04T14:27

2024-06-04T14:27

вода в крыму

реки крыма

крымский гидрометцентр

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Майские незначительные осадки не наполнили реки Крыма, наибольшее количество дождей выпало только в бассейне реки Коккозка у села Аромат. Что касается остальных рек полуострова, то в их бассейнах осадков выпало только от 10 до 50 процентов от нормы. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды."В мае в бассейнах большинства рек наблюдался значительный недобор осадков. Наибольшее их количество — 41 мм (норма) отмечено в бассейне реки Коккозка у села Аромат. В остальных бассейнах количество осадков составило 5,1-26 мм", - говорится в информации, предоставленной синоптиками.По данным гидрометцентра, в бассейнах рек юго-восточного предгорья, реки Салгир и Южного берега Крыма осадков выпало в пределах 10-26% нормы, в бассейнах остальных рек - в пределах 33-52% нормы.Как подчеркивают метеорологи, в Крымских горах, где расположены истоки основных рек, выпало очень мало осадков: на Ай-Петри и на Ангарском перевале по 17% от нормы.К концу мая на большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии наблюдался незначительный сток, а в связи с тем, что из Белогорского и Тайганского водохранилищ забирали воду в русло Северо-крымского канала для водоснабжения восточных районов Крыма, объемы воды в этих водохранилищах существенно понизились.В начале мая директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский заявил, что пересыхание некоторых горных рек, расположенных на большой высоте, является нормальным процессом для весны, когда в горах Крыма заканчивается снежный запас, а осадков становится все меньше. По его словам, это естественный процесс.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевыЗасушливый апрель: в Крыму пересохли две рекиКак Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады

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