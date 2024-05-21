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В Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевы - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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В Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевы
В Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевы - РИА Новости Крым, 21.05.2024
В Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевы
В Крыму некоторые районы страдают от засухи – уже списаны около семи тысяч гектаров посевов. На этой площади не будет проводиться уборка урожая, сказала РИА... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T11:07
2024-05-21T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму некоторые районы страдают от засухи – уже списаны около семи тысяч гектаров посевов. На этой площади не будет проводиться уборка урожая, сказала РИА Новости Крым врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.По словам Зарединовой, продуктивных осадков на полуострове не было почти всю зиму. Обильные дожди и подтопления в ноябре не дали возможности растениям заложить крепкие корни, после чего они пострадали от засухи. Кроме того, на состояние посевов повлияли значительные перепады температур."Очень рано выходят растения в колос, особенно ранние зерновые культуры – это яровой ячмень, озимый рапс, пшеница и еще некоторые культуры, в разных районах по-разному. Есть районы, в которых вообще нет земель к списанию, посевы в хорошем состоянии. Но опять же, сейчас мы наблюдаем снова отсутствие осадков, поэтому, что будет к уборке, пока сложно сказать", - объяснила глава минсельхоза.Продовольственной безопасности Крыма эта ситуация пока не угрожает. Для обеспечения жителей и гостей полуострова хлебобулочной продукцией, а также для корма животным и на закладку семян для будущего урожая необходимо собрать 900 тысяч тонн зерна.Ранее директор крупного аграрного предприятия в степной зоне республики Сергей Романченко сообщил РИА Новости Крым, что посевы значительно пострадали от засухи. Дождей в степных районах не было уже более двух месяцев.Кроме того, ущерб аграриям нанесли заморозки – повреждены завязи во фруктовых садах в Белогорском, Бахчисарайском, Симферопольском районах, а также в городском округе Судак.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухиКак Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокадыРиск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаем
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крым, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, урожай зерновых культур, урожай в крыму, урожай, алиме зарединова, новости крыма
В Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевы

В Крыму из-за засухи на 7 тысячах гектаров зерновых не будут убирать урожай – минсельхоз

11:07 21.05.2024 (обновлено: 11:40 21.05.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная
Весенняя посевная - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму некоторые районы страдают от засухи – уже списаны около семи тысяч гектаров посевов. На этой площади не будет проводиться уборка урожая, сказала РИА Новости Крым врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.
"Пострадали предприятия Первомайского, Джанкойского, Красноперекопского районов, и на сегодняшний день уже у нас заактировано к списанию порядка 7000 гектаров. То есть там не будет уборки. Так как до урожая нужно было еще там обрабатывать от вредителей и проводить различные агротехнологические мероприятия, аграрии по состоянию растений приняли решение о списании, чтобы не нести эти лишние затраты", - отметила она.
По словам Зарединовой, продуктивных осадков на полуострове не было почти всю зиму. Обильные дожди и подтопления в ноябре не дали возможности растениям заложить крепкие корни, после чего они пострадали от засухи. Кроме того, на состояние посевов повлияли значительные перепады температур.
"Очень рано выходят растения в колос, особенно ранние зерновые культуры – это яровой ячмень, озимый рапс, пшеница и еще некоторые культуры, в разных районах по-разному. Есть районы, в которых вообще нет земель к списанию, посевы в хорошем состоянии. Но опять же, сейчас мы наблюдаем снова отсутствие осадков, поэтому, что будет к уборке, пока сложно сказать", - объяснила глава минсельхоза.
Продовольственной безопасности Крыма эта ситуация пока не угрожает. Для обеспечения жителей и гостей полуострова хлебобулочной продукцией, а также для корма животным и на закладку семян для будущего урожая необходимо собрать 900 тысяч тонн зерна.
"Я уверена, что такой объем урожая мы получим в текущем году", - успокоила она.
Ранее директор крупного аграрного предприятия в степной зоне республики Сергей Романченко сообщил РИА Новости Крым, что посевы значительно пострадали от засухи. Дождей в степных районах не было уже более двух месяцев.
Кроме того, ущерб аграриям нанесли заморозки – повреждены завязи во фруктовых садах в Белогорском, Бахчисарайском, Симферопольском районах, а также в городском округе Судак.
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