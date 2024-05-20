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Как выглядит "яблочный" апокалипсис: в Белогорском районе вымерзли сады

Как выглядит "яблочный" апокалипсис: в Белогорском районе вымерзли сады - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Как выглядит "яблочный" апокалипсис: в Белогорском районе вымерзли сады

Главный агроном ООО "Курское" показывает нам почерневшие завязи яблок. РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T19:01

2024-05-20T19:01

2024-05-20T19:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Главный агроном ООО "Курское" показывает нам почерневшие завязи яблок.– Их теперь только стрясти и все, сезон на этом закончен, – замечает он с горечью.Яблоневый сад у подножия горы Кубалач выглядит умопомрачительно красиво, особенно когда цветет. Но в этом году после поздних заморозков вся эта красота стала бесплодной: в начале мая температура в этой части Крыма неожиданно опустилась до -6. При таких температурах спасти урожай невозможно, говорит нам директор предприятия Георгий Данишевский.– Просто не было шансов, – говорит он. – Были предположения, что будет понижение температуры, но не настолько. Мы работали антистрессантами (вещества, которые стимулируют развитие растений – ред.), пытались окуривать после заморозков. Но у нас ничего не вышло, потому что температура была -6 градусов. Завязь почернела, она не может дальше развиваться и давать урожай.Для чего аграрии просят ввести режим ЧСДиректор предприятия считает, что в районе следует ввести режим ЧС. Его можно понять: свои сады они высаживали по специальной государственной программе развития садоводства в Крыму. 80% всех затрат им возмещало государство, которое таким образом обеспечивает продовольственную безопасность страны. Однако за свои деньги оно требует выполнения планов по урожаю, которого в этом году не будет. Если аграрии не смогут доказать, что ущерб нанесен не по их вине, все субсидии за 10 лет придется вернуть в бюджет.– Нам не обойтись без государственной помощи. За 10 лет мы посадили 355 гектаров сада, из них на данный момент 165 Га – это плодоносящий и вступающий в плодоношение сад. Мы очень надеемся, что объявят чрезвычайную ситуацию и в какой-то мере в полном или частичном объёме нам возместят затраты, потому что сад мы не можем забросить. Сады – это же наши дети, их нужно постоянно кормить и поить, обрабатывать, бороться с вредителями, с болезнями. Если это забросить на год-два, это будут потерянные сотни миллионов рублей.В каких районах Крыма пострадали деревьяБелогорский район пострадал от заморозков больше всего: ими поражено более 500 гектаров яблоневых садов в селах Курское, Богатое и Тополевка, рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.– Относительно яблоневых садов – здесь уже все понятно. Завязь погибла на площади порядка 500 гектаров, повреждения от 30% до 90% на разных участках. В Белогорском районе зафиксировано повреждение яблоневых садов в трех предприятиях, городской округ Судак – одно предприятие, но там повреждение порядка 30% завязавшихся плодов, то есть остальные 70% яблонь дальше будем наблюдать, как себя чувствуют растения.Есть небольшие повреждения в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Больше всего пострадали яблони, на 5-10% территории подмерзли персики и на площади около 30 гектаров – лаванда.– Возможно, есть еще повреждение винограда на площади примерно 10-20 гектаров, но мы еще мониторим состояние растений. Может быть там еще не все так плохо, – объяснил заместитель министра.Режима ЧС, как в других регионах Российской Федерации, в Крыму вводить не планируется, поскольку серьезно пострадали только три предприятия. Но этим предприятиям ущерб будет возмещен, заверил он.– Мы сейчас прорабатываем вопрос оказания поддержки сельхозпредприятиям для того, чтобы можно было нивелировать ожидаемые убытки.Скажется ли это на общем объеме урожая яблок в КрымуВ ООО "Курское" в этом году панировали получить 3500-4000 тонн урожая. Теперь, после заморозков, ожидают 100-200 тонн – это мизер, говорит директор предприятия Георгий Данишевский.В целом по Крыму пострадало 500 гектаров из 15 000 – то есть около 3,5%. Урожай по сравнению с прошлым годом не уменьшится, поскольку вступают в фазу плодоношения новые сады.– Мы в прошлом году собрали почти 197 000 тонн плодово-ягодных культур. Сейчас на площади 500 гектаров мы не сможем собрать качественный высокий урожай, но за счет вступления в этом году в плодоношение новых молодых насаждений мы рассчитываем, что общий валовой сбор в Республике Крым должен сохраниться на уровне прошлого года, – рассказал Николай Тютюник.Для того, чтобы избежать убытков, в России существует механизм страхования агропредприятий, рассказал он. Государство частично компенсирует страховые взносы, чтобы простимулировать аграриев, и в Крыму этот механизм достаточно эффективно работает.Читайте также на РИА Новости Крым:Арктический воздух покидает Крым: чего ждать от погоды в пятницуХолод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые сады"Ни одного живого яблока нет": в Крыму от заморозков пострадали сады

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