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Холод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые сады - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Холод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые сады
Холод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые сады - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Холод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые сады
Причиной потери урожая некоторыми хозяйствами в Крыму стали не столько заморозки, сколько изначально некорректно выбранные районы для промышленной высадки... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T06:04
2024-05-14T00:02
мнения
эксклюзивы риа новости крым
урожай в крыму
сады крыма
кфу (крымский федеральный университет)
дмитрий потанин
корней биждов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Причиной потери урожая некоторыми хозяйствами в Крыму стали не столько заморозки, сколько изначально некорректно выбранные районы для промышленной высадки культур, считают эксперты. Насколько серьезными будут последствия резкого снижения температуры и смогут ли сельхозпроизводители в полной мере обеспечить продовольственную безопасность региона – в материале РИА Новости Крым.По данным республиканского гидрометцентра, в ночь с 6 на 7 мая в Белогорском, Нижнегорском, Кировском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах полуострова наблюдались заморозки до -4 градусов. О снижении температуры ниже нуля в МЧС России предупреждали 10 и 11 мая, очередные заморозки до -2 градусов пришли в Крым в ночь на 14 мая.Говоря о последствиях данного явления для будущего урожая, доцент кафедры плодоовощеводства и виноградарства КФУ им. Вернадского Дмитрий Потанин подтвердил, что в отдельно взятых районах Крыма были зарегистрированы заморозки, которые могли принести угрозу повреждения плодовым, ягодным культурам и винограду. В частности, существенный урон был нанесен яблоневым садам в Белогорском районе – полностью потерян будущей урожай в объеме до 400 тонн.По мнению собеседника, агрономы не могли предугадать столь сильного понижения температуры в мае. Однако этих потерь можно было бы избежать в случае более тесного сотрудничества бизнеса и представителей науки.Ошибки садоводов"В тех районах, где сады изначально закладывались с ошибками или неправильно были выбраны участки под них, угроза полной потери урожая значительно выше, – пояснил Потанин. – Погодные условия не зависят ни от агрономов, ни от агрослужбы, но правильно выбранные мероприятия могли бы минимизировать или снизить угрозу повреждения этими заморозками".Собеседник отметил, что приезжающие из материковых регионов люди думают, что "любой квадратный метр в Крыму благоприятен для закладки промышленных насаждений". Они не обращаются к ученому сообществу за консультацией при выборе земельного участка и подборе культур для высадки. И только агрономы и высококлассные специалисты знают, что Крым является высокорисковым регионов для сельского хозяйства и опираются на опыт крымских ученых.Страдают низины и предгорьяК счастью, после прошедших заморозков говорить о тотальной потере плодовых и ягодных культур, как и винограда, нельзя, продолжил эксперт. Даже в наиболее пострадавших Белогорском, Советском и Нижнегорском районах критически низкие температуры зафиксированы не на всей площади, а только на расположенных в низменностях и подверженных сильным сквозняковым ветрам территориях.В Симферопольском районе заморозков также практически не наблюдалось, за исключением степной части. В Бахчисарайском районе их зафиксировали только в низинных и отдельно взятых предгорных участках. В то время как в прилегающих к морю зонах – Черноморском, Сакском, Кировском, районе Вилинского сельского поселения, на Черноморском побережье и в городском округе Севастополь – заморозков не было и скорее всего уже не будет.Запасные почки виноградаВегетация винограда, как и у косточковых, в этом году началась на три недели раньше срока. Фаза обособления цветков в цветоносах уже прошла и сейчас виноградари ожидают следующей фазы – сбрасывания колпачков. Обычно она приходится на конец мая – начало июня. В этом году растения начали развиваться раньше и молодые побеги могут пострадать от заморозков."При этом в виноградарских зонах, где изначально давались рекомендации по закладке промышленных насаждений винограда, повреждений зарегистрировано не было, – подчеркнул специалист. – В других районах – Красногвардейском, Белогорском, где могли наблюдаться заморозки, с большой долей вероятности могут быть повреждения молодой зеленой части винограда".Но переживать о значительной потере урожая в этой отрасли также не следует. Причина тому – особенности строения виноградной лозы. Как пояснил собеседник, в одном "глазке" винограда формируется сразу три почки – центральная, которая несет основной запас урожая, и две запасающих. Последние начинают развиваться в случае гибели центральной и обеспечивают от 10 до 20% потенциальной продуктивности. В то же время морозов, способных "убить" центральную почку, в регионе не наблюдалось.Зерновых и зернобобовых Крыму хватитВ свою очередь директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий заверил, что "к заморозкам, как и безводию, подготовиться нельзя – их можно только пережить". Тем более, что озимые неплохо перенесли низкие температуры.При этом аграрии столкнулись с другой проблемой – недостатком влаги. По словам ученого, хозяйственно полезные осадки нужны были еще месяц назад. Но их не было. В результате в регионе сформировался существенный недобор осадков. И рассчитывать на высокий урожай этих культур не стоит."В прошлом году в феврале выпало 100 мм осадков, в марте – 80 мм, в апреле 60 мм. Поэтому был получен один из самых высоких урожаев зерновых и зернобобовых в истории региона, – продолжил Паштецкий. – В этом году с января по март включительно выпало 42 мм осадков, в том числе в марте – 15 мм, в феврале – 15-16 мм. В апреле – 4 мм, что в десять раз меньше показателей прошлого года. Этот год не даст большого урожая".Тем не менее директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма заверил, что необходимый для обеспечения продуктовой безопасности региона миллион зерновых и зернобобовых собрать удастся. Этого объема хватит для удовлетворения потребностей населения, гостей региона и обеспечения сектора животноводства, резюмировал ученый.Майские заморозки в РоссииКак сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, в период с 4 мая отрицательные температуры наблюдались в 15 из 18 регионов Центрального федерального округа, в пяти из восьми регионов Южного федерального округа, на всей территории Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.Также от заморозков могли пострадать и однолетние культуры. В настоящее время НСА запросил у региональных органов агропромышленного комплекса сведения о наличии застрахованных посевов. Заявленных убытков пока нет, но специалисты филиалов агростраховщиков ожидают, что они будут, уточнил эксперт.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до конца недели в Крыму сохранятся нетипично низкие температуры. При этом сильных заморозков, как и обильных осадков, не ожидается.Читайте также на РИА Новости Крым:В степном Крыму засуха – что будет с урожаем"Ни одного живого яблока нет": в Крыму от заморозков пострадали садыКрымские аграрии получат 200 млн рублей субсидий
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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мнения, урожай в крыму, сады крыма, кфу (крымский федеральный университет), дмитрий потанин, корней биждов
Холод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые сады

Ученые указали на главные причины гибели садов в Крыму

06:04 14.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯблоня
Яблоня - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Причиной потери урожая некоторыми хозяйствами в Крыму стали не столько заморозки, сколько изначально некорректно выбранные районы для промышленной высадки культур, считают эксперты. Насколько серьезными будут последствия резкого снижения температуры и смогут ли сельхозпроизводители в полной мере обеспечить продовольственную безопасность региона – в материале РИА Новости Крым.
По данным республиканского гидрометцентра, в ночь с 6 на 7 мая в Белогорском, Нижнегорском, Кировском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах полуострова наблюдались заморозки до -4 градусов. О снижении температуры ниже нуля в МЧС России предупреждали 10 и 11 мая, очередные заморозки до -2 градусов пришли в Крым в ночь на 14 мая.
Говоря о последствиях данного явления для будущего урожая, доцент кафедры плодоовощеводства и виноградарства КФУ им. Вернадского Дмитрий Потанин подтвердил, что в отдельно взятых районах Крыма были зарегистрированы заморозки, которые могли принести угрозу повреждения плодовым, ягодным культурам и винограду. В частности, существенный урон был нанесен яблоневым садам в Белогорском районе – полностью потерян будущей урожай в объеме до 400 тонн.
По мнению собеседника, агрономы не могли предугадать столь сильного понижения температуры в мае. Однако этих потерь можно было бы избежать в случае более тесного сотрудничества бизнеса и представителей науки.

Ошибки садоводов

"В тех районах, где сады изначально закладывались с ошибками или неправильно были выбраны участки под них, угроза полной потери урожая значительно выше, – пояснил Потанин. – Погодные условия не зависят ни от агрономов, ни от агрослужбы, но правильно выбранные мероприятия могли бы минимизировать или снизить угрозу повреждения этими заморозками".
Собеседник отметил, что приезжающие из материковых регионов люди думают, что "любой квадратный метр в Крыму благоприятен для закладки промышленных насаждений". Они не обращаются к ученому сообществу за консультацией при выборе земельного участка и подборе культур для высадки. И только агрономы и высококлассные специалисты знают, что Крым является высокорисковым регионов для сельского хозяйства и опираются на опыт крымских ученых.

Страдают низины и предгорья

К счастью, после прошедших заморозков говорить о тотальной потере плодовых и ягодных культур, как и винограда, нельзя, продолжил эксперт. Даже в наиболее пострадавших Белогорском, Советском и Нижнегорском районах критически низкие температуры зафиксированы не на всей площади, а только на расположенных в низменностях и подверженных сильным сквозняковым ветрам территориях.
В Симферопольском районе заморозков также практически не наблюдалось, за исключением степной части. В Бахчисарайском районе их зафиксировали только в низинных и отдельно взятых предгорных участках. В то время как в прилегающих к морю зонах – Черноморском, Сакском, Кировском, районе Вилинского сельского поселения, на Черноморском побережье и в городском округе Севастополь – заморозков не было и скорее всего уже не будет.

"В этих районах высока вероятность получения значительного урожая черешни, вишни, персика и ягоды. А учитывая повышение цены на ожидаемую продукцию, садоводы, которые смогли правильно заложить сады в правильных районах, и по технологии их выращивают, получат значительный урожай и значительный экономический эффект", – добавил ученый.

Запасные почки винограда

Вегетация винограда, как и у косточковых, в этом году началась на три недели раньше срока. Фаза обособления цветков в цветоносах уже прошла и сейчас виноградари ожидают следующей фазы – сбрасывания колпачков. Обычно она приходится на конец мая – начало июня. В этом году растения начали развиваться раньше и молодые побеги могут пострадать от заморозков.
"При этом в виноградарских зонах, где изначально давались рекомендации по закладке промышленных насаждений винограда, повреждений зарегистрировано не было, – подчеркнул специалист. – В других районах – Красногвардейском, Белогорском, где могли наблюдаться заморозки, с большой долей вероятности могут быть повреждения молодой зеленой части винограда".
Но переживать о значительной потере урожая в этой отрасли также не следует. Причина тому – особенности строения виноградной лозы. Как пояснил собеседник, в одном "глазке" винограда формируется сразу три почки – центральная, которая несет основной запас урожая, и две запасающих. Последние начинают развиваться в случае гибели центральной и обеспечивают от 10 до 20% потенциальной продуктивности. В то же время морозов, способных "убить" центральную почку, в регионе не наблюдалось.

Зерновых и зернобобовых Крыму хватит

В свою очередь директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий заверил, что "к заморозкам, как и безводию, подготовиться нельзя – их можно только пережить". Тем более, что озимые неплохо перенесли низкие температуры.
"Крым – очень рискованная зона для сельского хозяйства. В истории региона были заморозки 17 мая до -7 градусов, – отметил Паштецкий. – В этот раз температуры были выше, и, к счастью, нет повреждения озимых культур в критической фазе".
При этом аграрии столкнулись с другой проблемой – недостатком влаги. По словам ученого, хозяйственно полезные осадки нужны были еще месяц назад. Но их не было. В результате в регионе сформировался существенный недобор осадков. И рассчитывать на высокий урожай этих культур не стоит.
"В прошлом году в феврале выпало 100 мм осадков, в марте – 80 мм, в апреле 60 мм. Поэтому был получен один из самых высоких урожаев зерновых и зернобобовых в истории региона, – продолжил Паштецкий. – В этом году с января по март включительно выпало 42 мм осадков, в том числе в марте – 15 мм, в феврале – 15-16 мм. В апреле – 4 мм, что в десять раз меньше показателей прошлого года. Этот год не даст большого урожая".
Тем не менее директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма заверил, что необходимый для обеспечения продуктовой безопасности региона миллион зерновых и зернобобовых собрать удастся. Этого объема хватит для удовлетворения потребностей населения, гостей региона и обеспечения сектора животноводства, резюмировал ученый.

Майские заморозки в России

Как сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, в период с 4 мая отрицательные температуры наблюдались в 15 из 18 регионов Центрального федерального округа, в пяти из восьми регионов Южного федерального округа, на всей территории Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.

"Под угрозой – прежде всего плодово-ягодные культуры. По данным НСА на апрель, в зоне отрицательных температур оказались 12,3 тысячи гектаров многолетних насаждений, урожай которых был застрахован – они расположены в Кабардино-Балкарской Республике, Ставропольском и Краснодарском краях, Липецкой обрасти и Крыму. Это семечковые, косточковые, ягодники, виноград и хмель", – уточнил Биждов.

Также от заморозков могли пострадать и однолетние культуры. В настоящее время НСА запросил у региональных органов агропромышленного комплекса сведения о наличии застрахованных посевов. Заявленных убытков пока нет, но специалисты филиалов агростраховщиков ожидают, что они будут, уточнил эксперт.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до конца недели в Крыму сохранятся нетипично низкие температуры. При этом сильных заморозков, как и обильных осадков, не ожидается.
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