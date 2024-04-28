https://crimea.ria.ru/20240428/krymskie-agrarii-poluchat-200-mln-rubley-subsidiy-1136925110.html

Крымские аграрии получат 200 млн рублей субсидий

Крымские аграрии получат 200 млн рублей субсидий - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Крымские аграрии получат 200 млн рублей субсидий

Крымские сельхозпроизводители в 2024 году получат 200 млн рублей субсидий, которые компенсируют часть затрат на агротехнологические работы, семена и топливо... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T08:44

2024-04-28T08:44

2024-04-28T08:44

крым

поддержка аграриев

общество

сельское хозяйство

центробанк рф

банк россии

новости

экономика

новости крыма

урожай в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128982807_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7d674fcde1a7befd149b354948c16b19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Крымские сельхозпроизводители в 2024 году получат 200 млн рублей субсидий, которые компенсируют часть затрат на агротехнологические работы, семена и топливо. Еще 20 млрд рублей будет доступно для льготного кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.В текущем году расходы аграриев Юга России на посевную кампанию увеличились "из-за подорожания материально-технических ресурсов", поэтому сельхозпроизводителям в Крыму предусмотрена не только федеральная поддержка, но и региональная, отмечают в ЦБ.В 2024 году на компенсацию части издержек на агротехнологические работы, а также на семенной материал и топливо запланировано больше 200 млн рублей субсидий, говорится в сообщении.Уточняется, что хозяйствам Крыма, которые выращивают овощи в зимних теплицах, ежегодно выделяются средства на возмещение части затрат на потребленную тепло- и электроэнергию, газа. "В текущем году на эти цели предусмотрено около 25 млн рублей", – уточняет регулятор.Также для решения проблем аграриев между минсельхозом Республики Крым и крупным производителем сельхозтехники Юга было заключено соглашение, согласно которому предприятия могут закупать некоторые виды оборудования со скидкой от 5 до 10%.По данным крымского минсельхоза, благодаря такой возможности в 2023 году аграрии Крыма закупили более 370 единиц сельхозмашин (тракторов, комбайнов, плугов, культиваторов) и прочего оборудования на 4,1% больше, чем в 2022 году. А в текущем 2024 году, согласно планам, этот показатель превысит 250 единиц.Существенную поддержку отрасли оказывают и льготные программы кредитования, которые широко востребованы в Крыму, особенно в период сезонных полевых работ, рассказали в банке."В 2024 году на эти цели производителям и переработчикам сельхозпродукции региона будет выделено порядка 20 млрд рублей", – сказано в сообщении.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить доступность кредитов для отечественных сельхозтоваропроизводителей, прежде всего в новых субъектах РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценамКлубничный год: в Крыму первые ягоды поспели раньше срока

https://crimea.ria.ru/20240321/otkhody-dlya-zhizni-i-zdorovya-sluchaynoe-izobretenie-uchenogo-ogayya-iz-kryma-1135889522.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, поддержка аграриев , общество, сельское хозяйство, центробанк рф, банк россии, новости, экономика, новости крыма, урожай в крыму