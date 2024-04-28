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Крымские аграрии получат 200 млн рублей субсидий
Крымские аграрии получат 200 млн рублей субсидий - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Крымские аграрии получат 200 млн рублей субсидий
Крымские сельхозпроизводители в 2024 году получат 200 млн рублей субсидий, которые компенсируют часть затрат на агротехнологические работы, семена и топливо... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T08:44
2024-04-28T08:44
2024-04-28T08:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Крымские сельхозпроизводители в 2024 году получат 200 млн рублей субсидий, которые компенсируют часть затрат на агротехнологические работы, семена и топливо. Еще 20 млрд рублей будет доступно для льготного кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.В текущем году расходы аграриев Юга России на посевную кампанию увеличились "из-за подорожания материально-технических ресурсов", поэтому сельхозпроизводителям в Крыму предусмотрена не только федеральная поддержка, но и региональная, отмечают в ЦБ.В 2024 году на компенсацию части издержек на агротехнологические работы, а также на семенной материал и топливо запланировано больше 200 млн рублей субсидий, говорится в сообщении.Уточняется, что хозяйствам Крыма, которые выращивают овощи в зимних теплицах, ежегодно выделяются средства на возмещение части затрат на потребленную тепло- и электроэнергию, газа. "В текущем году на эти цели предусмотрено около 25 млн рублей", – уточняет регулятор.Также для решения проблем аграриев между минсельхозом Республики Крым и крупным производителем сельхозтехники Юга было заключено соглашение, согласно которому предприятия могут закупать некоторые виды оборудования со скидкой от 5 до 10%.По данным крымского минсельхоза, благодаря такой возможности в 2023 году аграрии Крыма закупили более 370 единиц сельхозмашин (тракторов, комбайнов, плугов, культиваторов) и прочего оборудования на 4,1% больше, чем в 2022 году. А в текущем 2024 году, согласно планам, этот показатель превысит 250 единиц.Существенную поддержку отрасли оказывают и льготные программы кредитования, которые широко востребованы в Крыму, особенно в период сезонных полевых работ, рассказали в банке."В 2024 году на эти цели производителям и переработчикам сельхозпродукции региона будет выделено порядка 20 млрд рублей", – сказано в сообщении.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить доступность кредитов для отечественных сельхозтоваропроизводителей, прежде всего в новых субъектах РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценамКлубничный год: в Крыму первые ягоды поспели раньше срока
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крым, поддержка аграриев , общество, сельское хозяйство, центробанк рф, банк россии, новости, экономика, новости крыма, урожай в крыму
Крымские аграрии получат 200 млн рублей субсидий
Крымские сельхозпроизводители получат 200 млн рублей субсидий в 2024 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Крымские сельхозпроизводители в 2024 году получат 200 млн рублей субсидий, которые компенсируют часть затрат на агротехнологические работы, семена и топливо. Еще 20 млрд рублей будет доступно для льготного кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
В текущем году расходы аграриев Юга России на посевную кампанию увеличились "из-за подорожания материально-технических ресурсов", поэтому сельхозпроизводителям в Крыму предусмотрена не только федеральная поддержка, но и региональная, отмечают в ЦБ.
В 2024 году на компенсацию части издержек на агротехнологические работы, а также на семенной материал и топливо запланировано больше 200 млн рублей субсидий, говорится в сообщении.
Уточняется, что хозяйствам Крыма, которые выращивают овощи в зимних теплицах, ежегодно выделяются средства на возмещение части затрат на потребленную тепло- и электроэнергию, газа.
"В текущем году на эти цели предусмотрено около 25 млн рублей", – уточняет регулятор.
Также для решения проблем аграриев между минсельхозом Республики Крым и крупным производителем сельхозтехники Юга было заключено соглашение, согласно которому предприятия могут закупать некоторые виды оборудования со скидкой от 5 до 10%.
По данным крымского минсельхоза, благодаря такой возможности в 2023 году аграрии Крыма закупили более 370 единиц сельхозмашин (тракторов, комбайнов, плугов, культиваторов) и прочего оборудования на 4,1% больше, чем в 2022 году. А в текущем 2024 году, согласно планам, этот показатель превысит 250 единиц.
"В основном приобретается техника отечественного производства, и сегодня производители обеспечены техникой и оборудованием для весенней посевной кампании в полном объеме", - уточнили в ЦБ.
Существенную поддержку отрасли оказывают и льготные программы кредитования, которые широко востребованы в Крыму, особенно в период сезонных полевых работ, рассказали в банке.
"В 2024 году на эти цели производителям и переработчикам сельхозпродукции региона будет выделено порядка 20 млрд рублей", – сказано в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить доступность кредитов
для отечественных сельхозтоваропроизводителей, прежде всего в новых субъектах РФ.
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