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Клубничный год: в Крыму первые ягоды поспели раньше срока - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Клубничный год: в Крыму первые ягоды поспели раньше срока
Клубничный год: в Крыму первые ягоды поспели раньше срока - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Клубничный год: в Крыму первые ягоды поспели раньше срока
В Крыму начали убирать первую клубнику, пока еще ту, которая растет в закрытом грунте. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T12:11
2024-04-25T12:16
крым
алиме зарединова
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россия
клубника
фрукты
бахчисарайский район
минсельхоз крыма
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БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму начали убирать первую клубнику, пока еще ту, которая растет в закрытом грунте.Как сообщила временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова, в настоящий момент в Крыму под клубнику именно в закрытом грунте заняты 24 гектара, тогда как под ягодники в целом – 100 гектаров.Руководитель предприятия по выращиваю сладкой ягоды в селе Холмовка Бахчисарайского района Андрей Кодзоба занимается ягодным бизнесом уже 15 лет, начинал еще при Украине.Несколько лет назад летний потоп из-за ливней смыл его теплицы, но государство помогло восстановить производство.Его теплицы раскинулись на площади 10 гектаров. Две трети урожая по сухопутному маршруту в рефрижераторах уезжают на рынки Петербурга и Москвы, там распределяются по всей стране.Крымскую клубнику из Холмовки знают как экологичную, красивую и вкусную. В прогнозах урожая руководитель предприятия осторожен, все же сбор только недавно начался. Но говорит, что в прошлом году собрали 10-12 тонн с гектара. По его словам, в этом году погода такая, что 2024-й обещает быть "клубничным годом":"Сухая погода, ранняя весна, зима сухая и не жесткая. Я думаю, что в этом году будет много клубники", – говорит хозяин клубничных гектаров.Он утверждает, что ранняя клубника – самая красивая и крупная. И долгожданная в России, где еще местами лежит снег."Нашу крымскую ягоду ждут, спрос на ягоды из Крыма высок", – вторит и. о. министра Зарединова.Она убеждена, что Крыму очень нужен питомник по выращиванию ягодного посадочного материала крымской селекции, сортов, которые не будут уступать зарубежным по всем качествам. И министерство уже работает над его созданием.А пока крымских фермеров, готовых выращивать ягоды, стимулируют субсидиями на закладку ягодников до начала работ. В 2024 году сумма выплат может составлять около 380 тысяч рублей на каждый гектар ягодника.Как говорят аграрии, пик ранней сладкой крымской тепличной клубники пришелся на середину апреля, а грунтовая благодаря погоде обещает появиться на рынках уже к концу месяца – началу мая.В июле 2023 года в Крыму было собрано около 400 тысяч тонн земляники, сообщало Министерство сельского хозяйства республики ранее. За год планировалось собрать не менее 800 тысяч тонн.Правительство РФ за десять лет направило инвестиции в размере 24 миллиарда рублей в сельское хозяйство Крыма, что позволило увеличить площади садов и виноградников, и в разы поднять темпы производства сельхозпродукции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывести цыплят и вырастить сад: как молодежь работает в селах КрымаКакие доходы приносит Крыму эфиромасличная отрасльПоедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине
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Клубничный год: в Крыму первые ягоды поспели раньше срока

Крымскую клубнику отправляют на рынки по всей России

12:11 25.04.2024 (обновлено: 12:16 25.04.2024)
 
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БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН, 25 апр – РИА Новости Крым. В Крыму начали убирать первую клубнику, пока еще ту, которая растет в закрытом грунте.
Как сообщила временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова, в настоящий момент в Крыму под клубнику именно в закрытом грунте заняты 24 гектара, тогда как под ягодники в целом – 100 гектаров.

"Сейчас начался массовый сбор ягоды в закрытом грунте – на две недели раньше, чем в прошлом году. Большая часть клубники в теплицах в Крыму растет в Бахчисарайском районе", – сказала она и отметила, что спрос на крымскую ягоду в любом уголке России высок.

Руководитель предприятия по выращиваю сладкой ягоды в селе Холмовка Бахчисарайского района Андрей Кодзоба занимается ягодным бизнесом уже 15 лет, начинал еще при Украине.
Несколько лет назад летний потоп из-за ливней смыл его теплицы, но государство помогло восстановить производство.
"Минсельхоз Крыма помог восстановиться, мы получили хорошие компенсации. Сомневаюсь, что при Украине мы получили бы хоть что-нибудь. И еще в России у нас открылись бездонные рынки", – говорит Кодзоба.
Его теплицы раскинулись на площади 10 гектаров. Две трети урожая по сухопутному маршруту в рефрижераторах уезжают на рынки Петербурга и Москвы, там распределяются по всей стране.
Крымскую клубнику из Холмовки знают как экологичную, красивую и вкусную. В прогнозах урожая руководитель предприятия осторожен, все же сбор только недавно начался. Но говорит, что в прошлом году собрали 10-12 тонн с гектара. По его словам, в этом году погода такая, что 2024-й обещает быть "клубничным годом":
"Сухая погода, ранняя весна, зима сухая и не жесткая. Я думаю, что в этом году будет много клубники", – говорит хозяин клубничных гектаров.
Он утверждает, что ранняя клубника – самая красивая и крупная. И долгожданная в России, где еще местами лежит снег.
"Нашу крымскую ягоду ждут, спрос на ягоды из Крыма высок", – вторит и. о. министра Зарединова.
Она убеждена, что Крыму очень нужен питомник по выращиванию ягодного посадочного материала крымской селекции, сортов, которые не будут уступать зарубежным по всем качествам. И министерство уже работает над его созданием.
А пока крымских фермеров, готовых выращивать ягоды, стимулируют субсидиями на закладку ягодников до начала работ. В 2024 году сумма выплат может составлять около 380 тысяч рублей на каждый гектар ягодника.
Как говорят аграрии, пик ранней сладкой крымской тепличной клубники пришелся на середину апреля, а грунтовая благодаря погоде обещает появиться на рынках уже к концу месяца – началу мая.
В июле 2023 года в Крыму было собрано около 400 тысяч тонн земляники, сообщало Министерство сельского хозяйства республики ранее. За год планировалось собрать не менее 800 тысяч тонн.
Правительство РФ за десять лет направило инвестиции в размере 24 миллиарда рублей в сельское хозяйство Крыма, что позволило увеличить площади садов и виноградников, и в разы поднять темпы производства сельхозпродукции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.
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