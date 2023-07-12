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Крымские аграрии собрали 400 тонн садовой земляники - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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Крымские аграрии собрали 400 тонн садовой земляники
Крымские аграрии собрали 400 тонн садовой земляники - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Крымские аграрии собрали 400 тонн садовой земляники
В Крыму проходит сбор садовой земляники, аграриями уже собрано больше 400 тонн ягод в открытом и закрытом грунте, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T21:22
2023-07-12T21:22
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новости крыма
урожай в крыму
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андрей савчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Крыму проходит сбор садовой земляники, аграриями уже собрано больше 400 тонн ягод в открытом и закрытом грунте, сообщает пресс-служба республиканского Минсельхоза со ссылкой на министра сельского хозяйства Андрея Савчука.Самые большие площади земляники сосредоточены в Бахчисарайском, Джанкойском, Симферопольском районах. Для повышения урожайности крымские аграрии применяют новые технологии, в том числе за счет субсидий из республиканского бюджета, отметил министр."В этом году ожидаем урожай не меньше уровня прошлого года. В 2022 было собрано около 800 тонн садовой земляники", - напомнил Савчук.По его словам, реализуют крымскую ягоду не только на полуострове, но и в других регионах России.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" Арзиев рассказал, что Крым готов поставлять в Белоруссию офощи и фрукты, уже сейчас решаются логистические вопросы. Замминистра напомнил, что по итогам 2022 года в Белоруссию из Крыма уже поставлена сельхозпродукция на сумму, превышающую 2 млн долларов США. В этом году крымские аграрии рассчитывают значительно увеличить экспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Агросектор развивается: что интересно инвесторам в Крыму11 тысяч тонн овощей: как крымские аграрии убирают урожайКаким будет урожай персиков: в Крыму стартовала уборка ранних сортов
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минсельхоз крыма, новости крыма, урожай в крыму, общество, андрей савчук, симферопольский район, бахчисарайский район, джанкойский район, сельское хозяйство
Крымские аграрии собрали 400 тонн садовой земляники

Минсельхоз: в Крыму проходит сбор садовой земляники

21:22 12.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыращивание садовой земляники в селе Мало-садовое Бахчисарайского района
Выращивание садовой земляники в селе Мало-садовое Бахчисарайского района - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Крыму проходит сбор садовой земляники, аграриями уже собрано больше 400 тонн ягод в открытом и закрытом грунте, сообщает пресс-служба республиканского Минсельхоза со ссылкой на министра сельского хозяйства Андрея Савчука.

"В Крыму ягодой занято примерно сто гектаров площади. Ее выращивают как крупные, так и более мелкие хозяйства. Всего их около семидесяти. Сорта, как правило, высокоурожайные, зимостойкие и засухоустойчивые, чаще всего Эльсанта, Хоней и Альба", - цитирует пресс-служба министра.

Самые большие площади земляники сосредоточены в Бахчисарайском, Джанкойском, Симферопольском районах. Для повышения урожайности крымские аграрии применяют новые технологии, в том числе за счет субсидий из республиканского бюджета, отметил министр.
"В этом году ожидаем урожай не меньше уровня прошлого года. В 2022 было собрано около 800 тонн садовой земляники", - напомнил Савчук.
По его словам, реализуют крымскую ягоду не только на полуострове, но и в других регионах России.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" Арзиев рассказал, что Крым готов поставлять в Белоруссию офощи и фрукты, уже сейчас решаются логистические вопросы. Замминистра напомнил, что по итогам 2022 года в Белоруссию из Крыма уже поставлена сельхозпродукция на сумму, превышающую 2 млн долларов США. В этом году крымские аграрии рассчитывают значительно увеличить экспорт.
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Минсельхоз КрымаНовости КрымаУрожай в КрымуОбществоАндрей СавчукСимферопольский районБахчисарайский районДжанкойский районСельское хозяйство
 
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