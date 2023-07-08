https://crimea.ria.ru/20230708/11-tysyach-tonn-ovoschey-kak-krymskie-agrarii-ubirayut-urozhay-1129895466.html

11 тысяч тонн овощей: как крымские аграрии убирают урожай

11 тысяч тонн овощей: как крымские аграрии убирают урожай - РИА Новости Крым, 08.07.2023

11 тысяч тонн овощей: как крымские аграрии убирают урожай

Крымские аграрии приступили к сбору урожая овощей, к этому времени собрали 11 тысяч тонн продукции, сообщает в пятницу пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T11:47

2023-07-08T11:47

2023-07-08T11:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Крымские аграрии приступили к сбору урожая овощей, к этому времени собрали 11 тысяч тонн продукции, сообщает в пятницу пресс-служба республиканского Минсельхоза.По данным ведомства, задействованы практически все сельхозпредприятиях Крыма. В частности в Джанкойском районе собрали около шести тонн лука сортов Свифт, Сибирь, Вольф, а всего планируют убрать около 800 тонн. Дальше перейдут к уборке картофеля. В Первомайском районе убирают свеклу, морковь, огурцы, капусту, и также картофель и лук. Всего планируют собрать до 18 тонн агропродукции, которая затем поступит в торговые сети полуострова."Сейчас площадь посеянных овощей в республике в открытом грунте составляет 4,9 тысяч гектаров. В августе она увеличится, аграрии начнут высаживать рассаду поздней белокочанной и пекинской капусты", - говорится в сообщении.Ранее в Крыму стартовала уборка персиков. Их выращивают в Симферопольском, Красногвардейском и Нижнегорском районах, но самые большие площади персиковых садов – под Джанкоем и Бахчисараем. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начался сбор шалфеяСильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в КрымуЛегендарные тракторы "Кировец" начнут поставлять в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, минсельхоз крыма, урожай в крыму, ход уборочной кампании в крыму, новости крыма, крым