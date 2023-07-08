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11 тысяч тонн овощей: как крымские аграрии убирают урожай
11 тысяч тонн овощей: как крымские аграрии убирают урожай - РИА Новости Крым, 08.07.2023
11 тысяч тонн овощей: как крымские аграрии убирают урожай
Крымские аграрии приступили к сбору урожая овощей, к этому времени собрали 11 тысяч тонн продукции, сообщает в пятницу пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T11:47
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2023-07-08T11:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Крымские аграрии приступили к сбору урожая овощей, к этому времени собрали 11 тысяч тонн продукции, сообщает в пятницу пресс-служба республиканского Минсельхоза.По данным ведомства, задействованы практически все сельхозпредприятиях Крыма. В частности в Джанкойском районе собрали около шести тонн лука сортов Свифт, Сибирь, Вольф, а всего планируют убрать около 800 тонн. Дальше перейдут к уборке картофеля. В Первомайском районе убирают свеклу, морковь, огурцы, капусту, и также картофель и лук. Всего планируют собрать до 18 тонн агропродукции, которая затем поступит в торговые сети полуострова."Сейчас площадь посеянных овощей в республике в открытом грунте составляет 4,9 тысяч гектаров. В августе она увеличится, аграрии начнут высаживать рассаду поздней белокочанной и пекинской капусты", - говорится в сообщении.Ранее в Крыму стартовала уборка персиков. Их выращивают в Симферопольском, Красногвардейском и Нижнегорском районах, но самые большие площади персиковых садов – под Джанкоем и Бахчисараем. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начался сбор шалфеяСильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в КрымуЛегендарные тракторы "Кировец" начнут поставлять в Крым
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сельское хозяйство, минсельхоз крыма, урожай в крыму, ход уборочной кампании в крыму, новости крыма, крым
11 тысяч тонн овощей: как крымские аграрии убирают урожай
Минсельхоз: в Крыму продолжается уборка урожая овощей
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Крымские аграрии приступили к сбору урожая овощей, к этому времени собрали 11 тысяч тонн продукции, сообщает в пятницу пресс-служба республиканского Минсельхоза.
"Аграрии уже собрали больше 11 тысяч тонн капусты, огурцов, томатов, свеклы, моркови и других овощей. Пока объем примерно такой же, как и в прошлом году. Уборка началась несколько недель назад", - сообщили в профильном министерстве.
По данным ведомства, задействованы практически все сельхозпредприятиях Крыма. В частности в Джанкойском районе собрали около шести тонн лука сортов Свифт, Сибирь, Вольф, а всего планируют убрать около 800 тонн. Дальше перейдут к уборке картофеля. В Первомайском районе убирают свеклу, морковь, огурцы, капусту, и также картофель и лук. Всего планируют собрать до 18 тонн агропродукции, которая затем поступит в торговые сети полуострова.
"Сейчас площадь посеянных овощей в республике в открытом грунте составляет 4,9 тысяч гектаров. В августе она увеличится, аграрии начнут высаживать рассаду поздней белокочанной и пекинской капусты", - говорится в сообщении.
Ранее в Крыму стартовала уборка персиков
. Их выращивают в Симферопольском, Красногвардейском и Нижнегорском районах, но самые большие площади персиковых садов – под Джанкоем и Бахчисараем.
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