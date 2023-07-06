https://crimea.ria.ru/20230706/legendarnye-traktory-kirovets-nachnut-postavlyat-v-krym-1129868895.html

Легендарные тракторы "Кировец" начнут поставлять в Крым

Легендарные тракторы "Кировец" начнут поставлять в Крым - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Легендарные тракторы "Кировец" начнут поставлять в Крым

Минсельхоз Крыма заключил соглашение с Петербургским тракторным заводом, по которому в Крым будут поставляться тракторы марки "Кировец". Договор был заключен в... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T21:46

2023-07-06T21:46

2023-07-06T21:46

сельское хозяйство

андрей савчук

новости крыма

санкт-петербург

петербургский тракторный завод

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Минсельхоз Крыма заключил соглашение с Петербургским тракторным заводом, по которому в Крым будут поставляться тракторы марки "Кировец". Договор был заключен в рамках "Всероссийского дня поля-2023" в Татарстане, сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук в своем Telegram-канале.По словам министра, это современная и надежная техника, которая соответствует высоким мировым стандартам. В рамках соглашения производитель также будет оказывать информационные и консультационные услуги: планируется проведение обучающих семинаров, круглых столов, конференций и других мероприятий.Петербургский тракторный завод – один из старейших в России, он был основан в 1801 году, как указано на сайте предприятия. С 1868 года он назывался Путиловским, по фамилии выкупившего его купца Н. И. Путилова. Именем коммуниста Кирова он был назван в 1934 году.Первая модель сельскохозяйственного трактора "Кировец" вышла из ворот предприятия в 1962 году. Это был первый советский колесный трактор такого типа, который позволял увеличить производительность работ в 2,5 – 3 раза. С тех пор выпущено уже несколько поколений "Кировца", который постоянно обновляется.Системы параллельного вождения – это высокотехнологические комплексы, которые с помощью системы GPS помогают вести трактор строго параллельно ранее обработанной полосе, без пропусков и повторов. Применение таких систем позволяет избежать гибели посевов вследствие повторной обработки пестицидами или роста сорняков на пропущенных участках.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом выпущено больше ста ракет: как работает противоградовая службаВ Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречихуПоставки херсонских овощей и фруктов: ждать ли снижения цен в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230703/kakim-budet-urozhay-persikov-v-krymu-startovala-uborka-rannikh-sortov-1129786036.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, андрей савчук, новости крыма, санкт-петербург, петербургский тракторный завод, экономика