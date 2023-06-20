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Поставки херсонских овощей и фруктов: ждать ли снижения цен в Крыму

Поставки херсонских овощей и фруктов: ждать ли снижения цен в Крыму - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Поставки херсонских овощей и фруктов: ждать ли снижения цен в Крыму

Повторения прошлогодней ситуации, когда вследствие поставок сезонных овощей, фруктов и ягод из Херсонской области цены на эту продукцию в Крыму значительно... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T17:22

2023-06-20T17:22

2023-06-20T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Повторения прошлогодней ситуации, когда вследствие поставок сезонных овощей, фруктов и ягод из Херсонской области цены на эту продукцию в Крыму значительно снизились, в этом году ожидать не стоит. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, отсутствие такого демпинга на рынках региона является положительным моментом для крымских производителей."Это тоже плохо – резкие падения цен. Это тоже удар по производителям, по их финансовому состоянию. В этом году никаких ценовых демпингов наш рынок не испытал", - сказал он журналистам.Летом и осенью прошлого года фермеры Херсонской области начали поставлять в Крым сезонные овощи, фрукты и ягоды. По данным минпромполитики республики, в результате плодоовощная продукция упала в цене на 40%. Кроме того, благодаря расширению поставок так называемый борщевой набор в Крыму стоил дешевле на 30%, чем в других регионах Южного федерального округа.Читайте также на РИА Новости Крым:Фрукты Крыма: что когда спеет - инфографикаМолодые да ранние: чем опасны первые тепличные овощи, зелень и клубникаСадовые плантации: как в Крыму выращивают фрукты

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