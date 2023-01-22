https://crimea.ria.ru/20230122/sadovye-plantatsii-kak-v-krymu-vyraschivayut-frukty-1126503146.html
Садовые плантации: как в Крыму выращивают фрукты
Садовые плантации: как в Крыму выращивают фрукты - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Садовые плантации: как в Крыму выращивают фрукты
В Крыму за последние девять лет заложили 7,5 тысяч гектаров молодых садов, темпы за это время увеличили в четыре раза, сообщил глава республиканского... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T09:01
2023-01-22T09:01
2023-01-22T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за последние девять лет заложили 7,5 тысяч гектаров молодых садов, темпы за это время увеличили в четыре раза, сообщил глава республиканского минсельхоза Андрей Савчук.Крымские садыПо его словам, в 2023 году планируется закладка садов еще на 900 гектарах. Увеличить площадь насаждений садоводам удалось благодаря мерам господдержки."В Крыму посадочный материал выращивает 24 предприятия. Объем выращенных саженцев составляет 2,7 миллионов штук", – уточнил министр. При этом крымские специалисты применяют "умные" системы капельного орошения, когда к каждому деревцу в определенное время и в необходимом количестве подается вода и минеральные удобрения, отметил Савчук.Производство сельхозпродукции в КрымуПо оценке главы республики Сергея Аксенова, производство продукции сельского хозяйства в Крыму в 2022 году выросло на 10% по сравнению с показателями предыдущего года,.В частности, урожай зерновых составил 2 миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть. Урожай масличных – более 200 тысяч тонн (увеличение более чем на 37%).Аксенов уточнил, что в 2022 году в Крыму увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.Цитрусы в КрымуС 1996 года крымские фермеры выращивают на территории полуострова лимоны сорта Мейера, которые характеризуются тонкой кожицей, малой кислотностью и повышенной душистостью. С небольшой теплицы в Червоном собирают в год в среднем 500 килограммов, плоды продают здесь же – никуда не поставляют специально: ни на рынки, ни в магазины. Их раскупают прямо с лотка на трассе Симферополь-Евпатория. Читайте также на РИА Новости Крым:Аномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погодыВ Крыму возобновят работу продуктовых ярмарокЗерно, корма и масло: в Крыму завершен сев озимых
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крым, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, новости крыма, экономика, андрей савчук
Садовые плантации: как в Крыму выращивают фрукты
В Крыму за 9 лет заложили 7,5 тысяч гектаров молодых садов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за последние девять лет заложили 7,5 тысяч гектаров молодых садов, темпы за это время увеличили в четыре раза, сообщил глава республиканского минсельхоза Андрей Савчук.
Крымские сады
По его словам, в 2023 году планируется закладка садов еще на 900 гектарах. Увеличить площадь насаждений садоводам удалось благодаря мерам господдержки.
"В Крыму посадочный материал выращивает 24 предприятия. Объем выращенных саженцев составляет 2,7 миллионов штук", – уточнил министр.
При этом крымские специалисты применяют "умные" системы капельного орошения, когда к каждому деревцу в определенное время и в необходимом количестве подается вода и минеральные удобрения, отметил Савчук.
Производство сельхозпродукции в Крыму
По оценке главы республики Сергея Аксенова, производство продукции сельского хозяйства в Крыму в 2022 году выросло на 10% по сравнению с показателями предыдущего года,.
В частности, урожай зерновых составил 2 миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть. Урожай масличных – более 200 тысяч тонн (увеличение более чем на 37%).
Аксенов уточнил, что в 2022 году в Крыму увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.
Цитрусы в Крыму
С 1996 года крымские фермеры выращивают
на территории полуострова лимоны сорта Мейера, которые характеризуются тонкой кожицей, малой кислотностью и повышенной душистостью. С небольшой теплицы в Червоном собирают в год в среднем 500 килограммов, плоды продают здесь же – никуда не поставляют специально: ни на рынки, ни в магазины. Их раскупают прямо с лотка на трассе Симферополь-Евпатория.
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