https://crimea.ria.ru/20230122/sadovye-plantatsii-kak-v-krymu-vyraschivayut-frukty-1126503146.html

Садовые плантации: как в Крыму выращивают фрукты

Садовые плантации: как в Крыму выращивают фрукты - РИА Новости Крым, 22.01.2023

Садовые плантации: как в Крыму выращивают фрукты

В Крыму за последние девять лет заложили 7,5 тысяч гектаров молодых садов, темпы за это время увеличили в четыре раза, сообщил глава республиканского... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T09:01

2023-01-22T09:01

2023-01-22T09:01

крым

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андрей савчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за последние девять лет заложили 7,5 тысяч гектаров молодых садов, темпы за это время увеличили в четыре раза, сообщил глава республиканского минсельхоза Андрей Савчук.Крымские садыПо его словам, в 2023 году планируется закладка садов еще на 900 гектарах. Увеличить площадь насаждений садоводам удалось благодаря мерам господдержки."В Крыму посадочный материал выращивает 24 предприятия. Объем выращенных саженцев составляет 2,7 миллионов штук", – уточнил министр. При этом крымские специалисты применяют "умные" системы капельного орошения, когда к каждому деревцу в определенное время и в необходимом количестве подается вода и минеральные удобрения, отметил Савчук.Производство сельхозпродукции в КрымуПо оценке главы республики Сергея Аксенова, производство продукции сельского хозяйства в Крыму в 2022 году выросло на 10% по сравнению с показателями предыдущего года,.В частности, урожай зерновых составил 2 миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть. Урожай масличных – более 200 тысяч тонн (увеличение более чем на 37%).Аксенов уточнил, что в 2022 году в Крыму увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.Цитрусы в КрымуС 1996 года крымские фермеры выращивают на территории полуострова лимоны сорта Мейера, которые характеризуются тонкой кожицей, малой кислотностью и повышенной душистостью. С небольшой теплицы в Червоном собирают в год в среднем 500 килограммов, плоды продают здесь же – никуда не поставляют специально: ни на рынки, ни в магазины. Их раскупают прямо с лотка на трассе Симферополь-Евпатория. Читайте также на РИА Новости Крым:Аномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погодыВ Крыму возобновят работу продуктовых ярмарокЗерно, корма и масло: в Крыму завершен сев озимых

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, новости крыма, экономика, андрей савчук