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Аномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погоды

Аномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погоды - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Аномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погоды

В этом году зима в Крыму переменчивая, местами необычно теплая и солнечная, а на этой неделе синоптики и вовсе прогнозируют превышение многолетних температур на РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T03:32

2023-01-18T03:32

2023-01-18T03:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В этом году зима в Крыму переменчивая, местами необычно теплая и солнечная, а на этой неделе синоптики и вовсе прогнозируют превышение многолетних температур на 5-10 градусов. Как такие аномалии сказываются на состоянии озимых культуры и ждать ли в этом году хорошего урожая зерновых и масличных выясняли корреспонденты РИА Новости Крым.Хорошая погодаПо ее словам, позитивно на озимые повлияли осадки, которые прошли над Крымом ранее, еще лучше отразилось внезапное тепло: "Посевы, которые долго не всходили из-за засухи, теперь взошли и уже раскустились. Теплая погода провоцирует возобновление вегетации, там, где она временно прекратилась. Это значит, растения, которые были ослаблены, получили новые фазы развития, сейчас везде отмечаем хорошие всходы".Статистика минсельхозаСлова специалиста подтверждает статистика республиканского минсельхоза: "В 2022 посеяно 539,7 тысяч гектаров озимых культур. Из них озимых зерновых культур – 510 тысяч гектаров. На отчетную дату получены всходы на ста процентах площадей. В среднем по Крыму 83% всходов зерновых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии", – сообщили РИА Новости Крым в профильном министерстве.Самые качественные побеги у зерновых в Белогорском, Раздольненском и Сакском районах. Немного слабее – в Ленинском, Первомайском, Нижнегорском. Чтобы улучшить состояние посевов и "накормить" растения минералами аграрии приступили к их подкормке, эта работа только начата и пока выполнена всего на 1%.Весна покажетНесмотря на хорошие текущие показатели, от прогнозов по урожайности в минсельхозе воздерживаются, поскольку "погода может измениться". То же говорят и ученые:При этом, по ее словам, погодные странности в Крыму - явление не редкое и пока ситуация особенных опасений не вызывает: "Вообще в последние годы у нас такая зима часто, и весной небольшое понижение температуры до заморозков, но большого негативного влияния мы не отмечали. Отмечали гибель листового аппарата на озимом ячмене, но точка роста оставалась живой, и он прекрасно отрастал, не снижая урожайность. Поэтому мы привыкли к зиме без зимы, к затяжной и прохладной весне, что тоже не плохо".Читайте также на РИА Новости Крым:Зерно, корма и масло: в Крыму завершен сев озимыхРоссийским аграриям упростят логистикуРоссийские аграрии собрали 150 млн тонн зерна - Минсельхоз РФ

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2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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