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Аномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погоды - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Аномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погоды
Аномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погоды - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Аномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погоды
В этом году зима в Крыму переменчивая, местами необычно теплая и солнечная, а на этой неделе синоптики и вовсе прогнозируют превышение многолетних температур на РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T03:32
2023-01-18T03:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В этом году зима в Крыму переменчивая, местами необычно теплая и солнечная, а на этой неделе синоптики и вовсе прогнозируют превышение многолетних температур на 5-10 градусов. Как такие аномалии сказываются на состоянии озимых культуры и ждать ли в этом году хорошего урожая зерновых и масличных выясняли корреспонденты РИА Новости Крым.Хорошая погодаПо ее словам, позитивно на озимые повлияли осадки, которые прошли над Крымом ранее, еще лучше отразилось внезапное тепло: "Посевы, которые долго не всходили из-за засухи, теперь взошли и уже раскустились. Теплая погода провоцирует возобновление вегетации, там, где она временно прекратилась. Это значит, растения, которые были ослаблены, получили новые фазы развития, сейчас везде отмечаем хорошие всходы".Статистика минсельхозаСлова специалиста подтверждает статистика республиканского минсельхоза: "В 2022 посеяно 539,7 тысяч гектаров озимых культур. Из них озимых зерновых культур – 510 тысяч гектаров. На отчетную дату получены всходы на ста процентах площадей. В среднем по Крыму 83% всходов зерновых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии", – сообщили РИА Новости Крым в профильном министерстве.Самые качественные побеги у зерновых в Белогорском, Раздольненском и Сакском районах. Немного слабее – в Ленинском, Первомайском, Нижнегорском. Чтобы улучшить состояние посевов и "накормить" растения минералами аграрии приступили к их подкормке, эта работа только начата и пока выполнена всего на 1%.Весна покажетНесмотря на хорошие текущие показатели, от прогнозов по урожайности в минсельхозе воздерживаются, поскольку "погода может измениться". То же говорят и ученые:При этом, по ее словам, погодные странности в Крыму - явление не редкое и пока ситуация особенных опасений не вызывает: "Вообще в последние годы у нас такая зима часто, и весной небольшое понижение температуры до заморозков, но большого негативного влияния мы не отмечали. Отмечали гибель листового аппарата на озимом ячмене, но точка роста оставалась живой, и он прекрасно отрастал, не снижая урожайность. Поэтому мы привыкли к зиме без зимы, к затяжной и прохладной весне, что тоже не плохо".Читайте также на РИА Новости Крым:Зерно, корма и масло: в Крыму завершен сев озимыхРоссийским аграриям упростят логистикуРоссийские аграрии собрали 150 млн тонн зерна - Минсельхоз РФ
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Галина Оленева
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
сельское хозяйство, крым, минсельхоз крыма, экономика, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма
Аномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погоды

Специалисты оценили влияние погодных перепадов на состояние озимых культур

03:32 18.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОзимые
Озимые - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В этом году зима в Крыму переменчивая, местами необычно теплая и солнечная, а на этой неделе синоптики и вовсе прогнозируют превышение многолетних температур на 5-10 градусов. Как такие аномалии сказываются на состоянии озимых культуры и ждать ли в этом году хорошего урожая зерновых и масличных выясняли корреспонденты РИА Новости Крым.

Хорошая погода

"Пока перспективы хорошие, погода сказывается скорее положительно", – констатирует кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко.
По ее словам, позитивно на озимые повлияли осадки, которые прошли над Крымом ранее, еще лучше отразилось внезапное тепло: "Посевы, которые долго не всходили из-за засухи, теперь взошли и уже раскустились. Теплая погода провоцирует возобновление вегетации, там, где она временно прекратилась. Это значит, растения, которые были ослаблены, получили новые фазы развития, сейчас везде отмечаем хорошие всходы".

Статистика минсельхоза

Слова специалиста подтверждает статистика республиканского минсельхоза: "В 2022 посеяно 539,7 тысяч гектаров озимых культур. Из них озимых зерновых культур – 510 тысяч гектаров. На отчетную дату получены всходы на ста процентах площадей. В среднем по Крыму 83% всходов зерновых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии", – сообщили РИА Новости Крым в профильном министерстве.
Самые качественные побеги у зерновых в Белогорском, Раздольненском и Сакском районах. Немного слабее – в Ленинском, Первомайском, Нижнегорском. Чтобы улучшить состояние посевов и "накормить" растения минералами аграрии приступили к их подкормке, эта работа только начата и пока выполнена всего на 1%.
"Из посеянных масличных культур на площади 20,8 тыс. га в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 77,5 % посевов. Лучшие всходы получены в Раздольненском, Белогорском и Симферопольском районах", – добавили в ведомстве.

Весна покажет

Несмотря на хорошие текущие показатели, от прогнозов по урожайности в минсельхозе воздерживаются, поскольку "погода может измениться". То же говорят и ученые:
"Самое опасное, что может быть – заморозки в весенний период. Когда такие высокие температуры, растения начинают активно вегетировать. И если они уже находятся в каких-то более поздних стадиях, заморозки могут сказаться на урожае", – поясняет Радченко.
При этом, по ее словам, погодные странности в Крыму - явление не редкое и пока ситуация особенных опасений не вызывает: "Вообще в последние годы у нас такая зима часто, и весной небольшое понижение температуры до заморозков, но большого негативного влияния мы не отмечали. Отмечали гибель листового аппарата на озимом ячмене, но точка роста оставалась живой, и он прекрасно отрастал, не снижая урожайность. Поэтому мы привыкли к зиме без зимы, к затяжной и прохладной весне, что тоже не плохо".
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Заголовок открываемого материала
03:32Аномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погоды
00:01Какой будет погода в Крыму в среду, 18 января
00:00Какой сегодня праздник: 18 января
22:02Главные события и заявления дня: 17 января
21:59Главные новости Крыма: 17 января
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