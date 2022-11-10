https://crimea.ria.ru/20221110/rossiyskim-agrariyam-uprostyat-logistiku-1125313433.html

Российским аграриям упростят логистику

Российским аграриям упростят логистику - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Российским аграриям упростят логистику

Правительство поможет агропроизводителям снизить транспортные издержки и урегулировать вопросы, возникшие в сфере перевозок сельскохозяйственных грузов из-за... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T16:18

2022-11-10T16:18

2022-11-10T16:18

сельское хозяйство

михаил мишустин

экономика

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Правительство поможет агропроизводителям снизить транспортные издержки и урегулировать вопросы, возникшие в сфере перевозок сельскохозяйственных грузов из-за санкций. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.Эта мера позволит обеспечить перевозку по железной дороге необходимых агропроизводителям удобрений и семян, а также транспортировку овощей и фруктов, муки, рыбы и другого продовольствия."Эти средства помогут сельхозпроизводителям снизить транспортные издержки, своевременно и бесперебойно доставлять грузы, в том числе, до Крыма и Дальнего Востока. При этом объемы железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции будут увеличены на 450 тыс. тонн", - добавил Мишустин.

https://crimea.ria.ru/20220921/kak-agrariyam-kryma-pomogayut-rastit-ris-1124563860.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, михаил мишустин, экономика, санкции против россии