Рейтинг@Mail.ru
Российским аграриям упростят логистику - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221110/rossiyskim-agrariyam-uprostyat-logistiku-1125313433.html
Российским аграриям упростят логистику
Российским аграриям упростят логистику - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Российским аграриям упростят логистику
Правительство поможет агропроизводителям снизить транспортные издержки и урегулировать вопросы, возникшие в сфере перевозок сельскохозяйственных грузов из-за... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T16:18
2022-11-10T16:18
сельское хозяйство
михаил мишустин
экономика
санкции против россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111490/33/1114903365_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc1ee65fe8be8bc4fd9fec6b7de6a6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Правительство поможет агропроизводителям снизить транспортные издержки и урегулировать вопросы, возникшие в сфере перевозок сельскохозяйственных грузов из-за санкций. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.Эта мера позволит обеспечить перевозку по железной дороге необходимых агропроизводителям удобрений и семян, а также транспортировку овощей и фруктов, муки, рыбы и другого продовольствия."Эти средства помогут сельхозпроизводителям снизить транспортные издержки, своевременно и бесперебойно доставлять грузы, в том числе, до Крыма и Дальнего Востока. При этом объемы железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции будут увеличены на 450 тыс. тонн", - добавил Мишустин.
https://crimea.ria.ru/20220921/kak-agrariyam-kryma-pomogayut-rastit-ris-1124563860.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111490/33/1114903365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae91c18420c3f56878d0adac7127cdeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сельское хозяйство, михаил мишустин, экономика, санкции против россии
Российским аграриям упростят логистику

Российским аграриям субсидируют доставку продукции по льготному железнодорожному тарифу

16:18 10.11.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыгрузка озимой пшеницы на зерновом току хозяйства ЗАО "Политотдельское" в Тогучинском районе Новосибирской области
Выгрузка озимой пшеницы на зерновом току хозяйства ЗАО Политотдельское в Тогучинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Правительство поможет агропроизводителям снизить транспортные издержки и урегулировать вопросы, возникшие в сфере перевозок сельскохозяйственных грузов из-за санкций. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.
"Чтобы помочь аграриям, субсидируем доставку сельхозпродукции по льготному железнодорожному тарифу. Для этого правительство уже выделило в текущем году около 5 млрд рублей. Сегодня дополнительно направим еще 800 млн рублей", – рассказал он.
Эта мера позволит обеспечить перевозку по железной дороге необходимых агропроизводителям удобрений и семян, а также транспортировку овощей и фруктов, муки, рыбы и другого продовольствия.
"Эти средства помогут сельхозпроизводителям снизить транспортные издержки, своевременно и бесперебойно доставлять грузы, в том числе, до Крыма и Дальнего Востока. При этом объемы железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции будут увеличены на 450 тыс. тонн", - добавил Мишустин.
Выращивание риса - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 03:34Радио "Спутник в Крыму"
Как аграриям Крыма помогают растить рис
 
Сельское хозяйствоМихаил МишустинЭкономикаСанкции против России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43Правила военной подготовки: в школы Крыма возвращаются "Зарницы"
16:18Российским аграриям упростят логистику
16:03На выплаты на детей от 8 до 17 лет направят еще 27,5 млрд рублей
15:47Подрыв опор ЛЭП в Брянской области – что известно
15:21У берегов Сочи произошел разлив топлива – оперштаб
15:12В Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину
14:59Минобороны сообщило о переходе на позиции на левом берегу Днепра
14:37РНКБ выдал более 100 млн рублей автокредитов по льготным госпрограммам
14:28Авиация России уничтожила украинский Су-25 и Ми-8
14:21Российские войска отбили атаки украинских боевиков в ДНР и ЛНР
14:11Атака на Белгородскую область: под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел
14:05В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь
13:06На Херсонщине разбит цех по ремонту лодок для переброски ВСУ
12:59В Сочи открыли фильтрационный пункт и усилили контроль в аэропорту
12:42ГД приняла закон о статусе ветерана для добровольцев
12:31ФСБ задержала двух крымчан с 7 килограммами каннабиса
12:27В Энергодаре предотвратили незаконный вывоз семи старинных икон
12:11Перекрытие Крымского моста: как будут ходить поезда
11:43Байден высказался по поводу прямого участия США в конфликте на Украине
11:15В четверг без воды шесть муниципалитетов Крыма — адреса
Лента новостейМолния