https://crimea.ria.ru/20221110/rossiyskim-agrariyam-uprostyat-logistiku-1125313433.html
Российским аграриям упростят логистику
Российским аграриям упростят логистику - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Российским аграриям упростят логистику
Правительство поможет агропроизводителям снизить транспортные издержки и урегулировать вопросы, возникшие в сфере перевозок сельскохозяйственных грузов из-за... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T16:18
2022-11-10T16:18
2022-11-10T16:18
сельское хозяйство
михаил мишустин
экономика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Правительство поможет агропроизводителям снизить транспортные издержки и урегулировать вопросы, возникшие в сфере перевозок сельскохозяйственных грузов из-за санкций. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.Эта мера позволит обеспечить перевозку по железной дороге необходимых агропроизводителям удобрений и семян, а также транспортировку овощей и фруктов, муки, рыбы и другого продовольствия."Эти средства помогут сельхозпроизводителям снизить транспортные издержки, своевременно и бесперебойно доставлять грузы, в том числе, до Крыма и Дальнего Востока. При этом объемы железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции будут увеличены на 450 тыс. тонн", - добавил Мишустин.
https://crimea.ria.ru/20220921/kak-agrariyam-kryma-pomogayut-rastit-ris-1124563860.html
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сельское хозяйство, михаил мишустин, экономика, санкции против россии
Российским аграриям упростят логистику
Российским аграриям субсидируют доставку продукции по льготному железнодорожному тарифу
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Правительство поможет агропроизводителям снизить транспортные издержки и урегулировать вопросы, возникшие в сфере перевозок сельскохозяйственных грузов из-за санкций. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.
"Чтобы помочь аграриям, субсидируем доставку сельхозпродукции по льготному железнодорожному тарифу. Для этого правительство уже выделило в текущем году около 5 млрд рублей. Сегодня дополнительно направим еще 800 млн рублей", – рассказал он.
Эта мера позволит обеспечить перевозку по железной дороге необходимых агропроизводителям удобрений и семян, а также транспортировку овощей и фруктов, муки, рыбы и другого продовольствия.
"Эти средства помогут сельхозпроизводителям снизить транспортные издержки, своевременно и бесперебойно доставлять грузы, в том числе, до Крыма и Дальнего Востока. При этом объемы железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции будут увеличены на 450 тыс. тонн", - добавил Мишустин.