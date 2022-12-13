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Зерно, корма и масло: в Крыму завершен сев озимых - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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Зерно, корма и масло: в Крыму завершен сев озимых
Зерно, корма и масло: в Крыму завершен сев озимых - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Зерно, корма и масло: в Крыму завершен сев озимых
Крымские аграрии завершили сев озимых зерновых, масличных и кормовых культур, всего занято почти 540 тыс. гектаров полей, написал в своем Telegram-канале глава... РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T11:46
2022-12-13T11:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Крымские аграрии завершили сев озимых зерновых, масличных и кормовых культур, всего занято почти 540 тыс. гектаров полей, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.Где растет хлебПо данным Аксенова, наибольшие площади в Крыму заняты под зерновые – 509,6 га в Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском районах. Увеличили сев в сравнении с прошлогодними показателями аграрии Белогорского, Красноперекопского, Ленинского, Раздольненского, Черноморского районов.Масло и кормаОколо 7 тыс. га засеяны зелеными кормами, масличные культуры заняли 20,8 тыс. га. Лидеры по севу озимых масличных – Нижнегорский, Красногвардейский, Ленинский районы.Ранее министр сельского хозяйства республики сообщил об увеличении вдвое сбора сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея. Площадь полей эфиромасличных культур по сравнению с прошлым годом увеличилась больше чем на 200 гектаров. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские аграрии собрали 150 млн тонн зерна - Минсельхоз РФ Российским аграриям упростят логистикуВ Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против
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крым, новости крыма, сергей аксенов, сельское хозяйство
Зерно, корма и масло: в Крыму завершен сев озимых

Аксенов: аграрии в Крыму завершили сев озимых под урожай следующего года

11:46 13.12.2022 (обновлено: 11:47 13.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОзимое поле
Озимое поле - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Крымские аграрии завершили сев озимых зерновых, масличных и кормовых культур, всего занято почти 540 тыс. гектаров полей, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Где растет хлеб

По данным Аксенова, наибольшие площади в Крыму заняты под зерновые – 509,6 га в Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском районах. Увеличили сев в сравнении с прошлогодними показателями аграрии Белогорского, Красноперекопского, Ленинского, Раздольненского, Черноморского районов.
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Масло и корма

Около 7 тыс. га засеяны зелеными кормами, масличные культуры заняли 20,8 тыс. га. Лидеры по севу озимых масличных – Нижнегорский, Красногвардейский, Ленинский районы.
"По состоянию на 9 декабря озимые взошли на площади 475,8 тыс. гектаров, это 93,4% от посеянных площадей. Всходы масличных получены на площади 18,1 тысячи гектаров или 87% от посеянных", - добавил Аксенов.
Ранее министр сельского хозяйства республики сообщил об увеличении вдвое сбора сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея. Площадь полей эфиромасличных культур по сравнению с прошлым годом увеличилась больше чем на 200 гектаров.
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