https://crimea.ria.ru/20221213/zerno-korma-i-maslo-v-krymu-zavershen-sev-ozimykh-1125835084.html

Зерно, корма и масло: в Крыму завершен сев озимых

Зерно, корма и масло: в Крыму завершен сев озимых - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Зерно, корма и масло: в Крыму завершен сев озимых

Крымские аграрии завершили сев озимых зерновых, масличных и кормовых культур, всего занято почти 540 тыс. гектаров полей, написал в своем Telegram-канале глава... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T11:46

2022-12-13T11:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Крымские аграрии завершили сев озимых зерновых, масличных и кормовых культур, всего занято почти 540 тыс. гектаров полей, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.Где растет хлебПо данным Аксенова, наибольшие площади в Крыму заняты под зерновые – 509,6 га в Красногвардейском, Джанкойском, Ленинском районах. Увеличили сев в сравнении с прошлогодними показателями аграрии Белогорского, Красноперекопского, Ленинского, Раздольненского, Черноморского районов.Масло и кормаОколо 7 тыс. га засеяны зелеными кормами, масличные культуры заняли 20,8 тыс. га. Лидеры по севу озимых масличных – Нижнегорский, Красногвардейский, Ленинский районы.Ранее министр сельского хозяйства республики сообщил об увеличении вдвое сбора сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея. Площадь полей эфиромасличных культур по сравнению с прошлым годом увеличилась больше чем на 200 гектаров. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские аграрии собрали 150 млн тонн зерна - Минсельхоз РФ Российским аграриям упростят логистикуВ Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, сельское хозяйство