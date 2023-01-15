https://crimea.ria.ru/20230115/na-puti-k-rekordu-v-krymu-na-kreschenie-zhdut-anomalnoe-teplo-1126383943.html

На пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное тепло

На пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное тепло - РИА Новости Крым, 15.01.2023

На пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное тепло

Аномальное потепление ожидается в Крыму на следующей неделе, а на Крещение метеорологи прогнозируют близкие к рекордным +16 градусов. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T18:25

2023-01-15T18:25

2023-01-15T18:25

радио "спутник в крыму"

крым

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Аномальное потепление ожидается в Крыму на следующей неделе, а на Крещение метеорологи прогнозируют близкие к рекордным +16 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Во вторник станет еще теплее, в ночные часы без заморозков – столбики термометров покажут +1…6, днем +9…14 градусов. И во второй части следующей недели, несмотря на облачность и небольшие осадки, температуры продолжат расти.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю веснуТепло продолжается: погода в Крыму на пятницуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20230115/pridut-li-v-krym-sneg-i-morozy-1126397671.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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