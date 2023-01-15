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На пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное тепло - РИА Новости Крым, 15.01.2023
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На пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное тепло
На пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное тепло - РИА Новости Крым, 15.01.2023
На пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное тепло
Аномальное потепление ожидается в Крыму на следующей неделе, а на Крещение метеорологи прогнозируют близкие к рекордным +16 градусов. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T18:25
2023-01-15T18:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Аномальное потепление ожидается в Крыму на следующей неделе, а на Крещение метеорологи прогнозируют близкие к рекордным +16 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Во вторник станет еще теплее, в ночные часы без заморозков – столбики термометров покажут +1…6, днем +9…14 градусов. И во второй части следующей недели, несмотря на облачность и небольшие осадки, температуры продолжат расти.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю веснуТепло продолжается: погода в Крыму на пятницуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
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На пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное тепло

ФОБОС: в Крым на Крещение придет аномальное тепло до +16 градусов

18:25 15.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Аномальное потепление ожидается в Крыму на следующей неделе, а на Крещение метеорологи прогнозируют близкие к рекордным +16 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Европейскую часть России ждет мощный выход теплого воздуха, потепление ожидает всех, климатический режим превысит многолетние показатели как минимум на 5-10 градусов. В Крыму понедельник ночью -2…+3, днем воздух прогреется до +6…11 градусов. Существенные осадки маловероятны", - рассказал он.
Во вторник станет еще теплее, в ночные часы без заморозков – столбики термометров покажут +1…6, днем +9…14 градусов. И во второй части следующей недели, несмотря на облачность и небольшие осадки, температуры продолжат расти.
"Даже в ночные часы они станут очень высокими, в среднем +6…11. А днем рассчитываем на +10…15, может, даже на +16 градусов. Если смотреть по рекордам на Крещение, то это очень близко. Например, для Симферополя для этого дня рекорд +16,9 и было такое в далеком 1939 году. Может, немного не дотянем до него, но уж точно этот день войдет в тройку самых теплых, которые были зафиксированы за всю историю метеонаблюдений", - подытожил он.
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