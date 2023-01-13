https://crimea.ria.ru/20230113/teplo-prodolzhaetsya-pogoda-v-krymu-na-pyatnitsu-1126372739.html

Тепло продолжается: погода в Крыму на пятницу

Тепло продолжается: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Тепло продолжается: погода в Крыму на пятницу

В ближайшие сутки в Крыму под действием антициклона сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-13T00:01

2023-01-13T00:01

2023-01-12T16:42

крым

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крымская погода

симферополь

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евпатория

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алушта

феодосия

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму под действием антициклона сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем до +11 градусов.В Севастополе без существенных осадков, облачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Ночью до +4 градусов, днем +9…11.В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +3…5 градусов, днем потеплеет до +9…11.В Евпатории, Судаке и Феодосии температура воздуха ночью упадет до -1. Днем потеплеет до +5…7, в Евпатории до +8 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКлиматические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадковГде в Крыму самый грязный воздух – ученые

https://crimea.ria.ru/20230112/v-rossiyu-prishli-70-gradusnye-morozy-1126364309.html

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евпатория

ялта

алушта

феодосия

керчь

судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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