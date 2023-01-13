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Тепло продолжается: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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Тепло продолжается: погода в Крыму на пятницу
Тепло продолжается: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Тепло продолжается: погода в Крыму на пятницу
В ближайшие сутки в Крыму под действием антициклона сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-13T00:01
2023-01-12T16:42
крым
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
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алушта
феодосия
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму под действием антициклона сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем до +11 градусов.В Севастополе без существенных осадков, облачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Ночью до +4 градусов, днем +9…11.В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +3…5 градусов, днем потеплеет до +9…11.В Евпатории, Судаке и Феодосии температура воздуха ночью упадет до -1. Днем потеплеет до +5…7, в Евпатории до +8 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКлиматические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадковГде в Крыму самый грязный воздух – ученые
https://crimea.ria.ru/20230112/v-rossiyu-prishli-70-gradusnye-morozy-1126364309.html
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крым, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, евпатория, ялта, алушта, феодосия, керчь, судак
Тепло продолжается: погода в Крыму на пятницу

Антициклон 13 января принесет в Крым теплую и сухую погоду

00:01 13.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 января 2023 года в Симферополе
1 января 2023 года в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму под действием антициклона сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"В ближайшие двое суток в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, ожидается сухая погода. Ветер восточный 8-13 м/с. Ночью от 3 мороза до +2, на южном побережье до +5; днем +3…8, на южном побережье и в предгорных районах воздух прогреется до +9…12", - уточняют синоптики.

Зима в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 14:24
В Россию пришли 70-градусные морозы
В Симферополе без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем до +11 градусов.
В Севастополе без существенных осадков, облачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Ночью до +4 градусов, днем +9…11.
В Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +3…5 градусов, днем потеплеет до +9…11.
В Евпатории, Судаке и Феодосии температура воздуха ночью упадет до -1. Днем потеплеет до +5…7, в Евпатории до +8 градусов.
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КрымПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЕвпаторияЯлтаАлуштаФеодосияКерчьСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло продолжается: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 13 января
22:06Главные события и заявления дня: 12 января
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21:15Попова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватить
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