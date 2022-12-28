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Климатические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадков - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Климатические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадков
Климатические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадков - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Климатические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадков
Экстремальное количество осадков зафиксировано в Крыму и Краснодарском крае в этом году. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T18:56
2022-12-28T18:56
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крымская погода
роман вильфанд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Экстремальное количество осадков зафиксировано в Крыму и Краснодарском крае в этом году. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По оценкам синоптиков, в Южном федеральном округе чаще всего в этом году фиксировались опасные метеорологические явления. Особенно – в летние месяцы, когда и в Крыму, и в Краснодарском крае шли ливневые дожди."Летом количество опасных явлений максимально, энергия атмосферы в это время самая большая, плюс сложная аэрография. Наблюдается подъем воздушных масс, насыщенных влагой, возникает вынужденная конвекция", - пояснил он.На этой неделе в Крыму ожидаются снегодождевые паводки, такой прогноз сделали ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.В ночь на 26 июня 2022 года в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков. В поселке Новоандреевка, который находится севернее Симферополя, вода продолжала прибывать и затапливать дома несколько дней подряд.В июне 2021 года Ялта дважды приняла удары стихии. 17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. На ликвидацию последствий наводнений в городах в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от подтоплений власти региона оценили в 12,5 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода на Новый год в КрымуЧто будет с климатом в Крыму в 2023 годуСамый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекорд
https://crimea.ria.ru/20210819/krupnye-pozhary-i-potopy-sluchayutsya-vse-chasche-klimatolog-obyasnil-prichinu-1120591746.html
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новости крыма, крым, аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года, погода, крымская погода, роман вильфанд, кубань
Климатические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадков

Вильфанд: в Крыму за год выпало экстремальное количество осадков

18:56 28.12.2022
 
© РИА Новости КрымРека Салгир в Симферополе вышла из берегов
Река Салгир в Симферополе вышла из берегов - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Экстремальное количество осадков зафиксировано в Крыму и Краснодарском крае в этом году. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Крыму второй год подряд экстремальное количество осадков. В Краснодарском крае, на побережье, также количество осадков было экстремальным, были человеческие жертвы", - рассказал он на пресс-конференции в Москве.
По оценкам синоптиков, в Южном федеральном округе чаще всего в этом году фиксировались опасные метеорологические явления. Особенно – в летние месяцы, когда и в Крыму, и в Краснодарском крае шли ливневые дожди.
"Летом количество опасных явлений максимально, энергия атмосферы в это время самая большая, плюс сложная аэрография. Наблюдается подъем воздушных масс, насыщенных влагой, возникает вынужденная конвекция", - пояснил он.
На этой неделе в Крыму ожидаются снегодождевые паводки, такой прогноз сделали ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
В ночь на 26 июня 2022 года в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков. В поселке Новоандреевка, который находится севернее Симферополя, вода продолжала прибывать и затапливать дома несколько дней подряд.
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В июне 2021 года Ялта дважды приняла удары стихии. 17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.
26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. На ликвидацию последствий наводнений в городах в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от подтоплений власти региона оценили в 12,5 миллиарда рублей.
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