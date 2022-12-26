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Какой будет погода на Новый год в Крыму
Какой будет погода на Новый год в Крыму - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Какой будет погода на Новый год в Крыму
В последний день уходящего года, 31 декабря, в Крыму прогнозируется до +10 градусов, так что снега можно не ждать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-26T08:32
2022-12-26T08:32
2022-12-25T19:05
радио "спутник в крыму"
крым
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В последний день уходящего года, 31 декабря, в Крыму прогнозируется до +10 градусов, так что снега можно не ждать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Ранее метеорологи сообщили, что последняя неделя уходящего года в Крыму будет относительно теплой, но дождливой. В целом, в отдельные дни декабря столбики термометров превышали климатическую норму на несколько градусов. А 17 декабря в республике был зафиксирован абсолютный температурный рекорд – столбики термометров достигли 19,3 градуса.Читайте также РИА Новости Крым:Как коммунальщики готовят Симферополь к зимеКакие правила нельзя игнорировать при выборе пиротехники - МЧСКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздники
https://crimea.ria.ru/20221225/prognoz-pogody-v-krymu-na-poslednyuyu-nedelyu-dekabrya-1126096873.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Какой будет погода на Новый год в Крыму
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