https://crimea.ria.ru/20221226/kakoy-budet-pogoda-na-novyy-god-v-krymu-1126097165.html

Какой будет погода на Новый год в Крыму

Какой будет погода на Новый год в Крыму - РИА Новости Крым, 25.12.2022

Какой будет погода на Новый год в Крыму

В последний день уходящего года, 31 декабря, в Крыму прогнозируется до +10 градусов, так что снега можно не ждать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-26T08:32

2022-12-26T08:32

2022-12-25T19:05

радио "спутник в крыму"

крым

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/01/1121930056_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b6e7c6d412510f0840d1f49fda44035d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В последний день уходящего года, 31 декабря, в Крыму прогнозируется до +10 градусов, так что снега можно не ждать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Ранее метеорологи сообщили, что последняя неделя уходящего года в Крыму будет относительно теплой, но дождливой. В целом, в отдельные дни декабря столбики термометров превышали климатическую норму на несколько градусов. А 17 декабря в республике был зафиксирован абсолютный температурный рекорд – столбики термометров достигли 19,3 градуса.Читайте также РИА Новости Крым:Как коммунальщики готовят Симферополь к зимеКакие правила нельзя игнорировать при выборе пиротехники - МЧСКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздники

https://crimea.ria.ru/20221225/prognoz-pogody-v-krymu-na-poslednyuyu-nedelyu-dekabrya-1126096873.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец