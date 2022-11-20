https://crimea.ria.ru/20221120/nelzya-ignorirovat-v-mchs-nauchili-pravilno-vybirat-pirotekhniku-1125397343.html

Нельзя игнорировать: в МЧС научили правильно выбирать пиротехнику

Нельзя игнорировать: в МЧС научили правильно выбирать пиротехнику - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Нельзя игнорировать: в МЧС научили правильно выбирать пиротехнику

Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и торговых точках, где продают только сертифицированную и качественную продукцию. Об этом в... РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T18:22

2022-11-20T18:22

2022-11-20T18:22

радио "спутник в крыму"

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общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и торговых точках, где продают только сертифицированную и качественную продукцию. Об этом в преддверии новогодних праздников рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец."При выборе пиротехнических изделий нужно четко смотреть на маркировку изделий, на инструкцию по их использованию. Там обязательно должна быть указана информация о сертификации, правилах использования и возрастных ограничениях", - рассказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".Если пиротехника допускается для использования детьми, то ее запуск должен проходить только под контролем взрослых.Помимо хлопушек, бенгальских огней и холодных настольных фонтанов, запускать можно маленькие ракетницы первого класса опасности. Однако делать это нужно только на улице, предупредили в МЧС."Только на улице в безветренную погоду, когда скорость ветра не превышает 5 м/с. Даже бытовые салюты в дождливую и снежную погоду не поднимаются на безопасную высоту, на которую они рассчитаны, и могут поджечь бытовой мусор и другие предметы", - заключил он.Как сообщалось, в конце августа в Крыму ввели ограничения на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, соответствующие 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий". Пиротехнику более высоких классов опасности вправе использовать органы власти при проведении общегородских или масштабных мероприятий, но для этого они должны заранее оповестить население о предстоящем запуске.

https://crimea.ria.ru/20221116/zapret-na-salyuty-v-krymu--kakuyu-pirotekhniku-mozhno-zapuskat-na-novyy-god-1125393052.html

https://crimea.ria.ru/20221118/vlasti-evpatorii-obyasnili-millionnye-traty-na-novogodnie-ukrasheniya-1125440301.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, общество, совет эксперта