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Нельзя игнорировать: в МЧС научили правильно выбирать пиротехнику - РИА Новости Крым, 20.11.2022
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Нельзя игнорировать: в МЧС научили правильно выбирать пиротехнику
Нельзя игнорировать: в МЧС научили правильно выбирать пиротехнику - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Нельзя игнорировать: в МЧС научили правильно выбирать пиротехнику
Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и торговых точках, где продают только сертифицированную и качественную продукцию. Об этом в... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T18:22
2022-11-20T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и торговых точках, где продают только сертифицированную и качественную продукцию. Об этом в преддверии новогодних праздников рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец."При выборе пиротехнических изделий нужно четко смотреть на маркировку изделий, на инструкцию по их использованию. Там обязательно должна быть указана информация о сертификации, правилах использования и возрастных ограничениях", - рассказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".Если пиротехника допускается для использования детьми, то ее запуск должен проходить только под контролем взрослых.Помимо хлопушек, бенгальских огней и холодных настольных фонтанов, запускать можно маленькие ракетницы первого класса опасности. Однако делать это нужно только на улице, предупредили в МЧС."Только на улице в безветренную погоду, когда скорость ветра не превышает 5 м/с. Даже бытовые салюты в дождливую и снежную погоду не поднимаются на безопасную высоту, на которую они рассчитаны, и могут поджечь бытовой мусор и другие предметы", - заключил он.Как сообщалось, в конце августа в Крыму ввели ограничения на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, соответствующие 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий". Пиротехнику более высоких классов опасности вправе использовать органы власти при проведении общегородских или масштабных мероприятий, но для этого они должны заранее оповестить население о предстоящем запуске.
https://crimea.ria.ru/20221116/zapret-na-salyuty-v-krymu--kakuyu-pirotekhniku-mozhno-zapuskat-na-novyy-god-1125393052.html
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96
news.crimea@rian.ru
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гу мчс рф по республике крым, общество, совет эксперта
Нельзя игнорировать: в МЧС научили правильно выбирать пиротехнику

В МЧС научили правильно выбирать пиротехнику

18:22 20.11.2022
 
© Фото: pixabay.comНовый год
Новый год
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и торговых точках, где продают только сертифицированную и качественную продукцию. Об этом в преддверии новогодних праздников рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец.
"При выборе пиротехнических изделий нужно четко смотреть на маркировку изделий, на инструкцию по их использованию. Там обязательно должна быть указана информация о сертификации, правилах использования и возрастных ограничениях", - рассказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".
Если пиротехника допускается для использования детьми, то ее запуск должен проходить только под контролем взрослых.
"Дети могут направить ту же хлопушку в глаз или лампочку, поэтому только под присмотром. Если мы говорим о бенгальских огнях, то это тоже не безопасное изделие, поскольку при поджоге огней многие дети пугаются и роняют их, а они, в свою очередь, могут поджечь горючие материалы и спровоцировать пожар", - добавил Козинец.
Помимо хлопушек, бенгальских огней и холодных настольных фонтанов, запускать можно маленькие ракетницы первого класса опасности. Однако делать это нужно только на улице, предупредили в МЧС.
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"Только на улице в безветренную погоду, когда скорость ветра не превышает 5 м/с. Даже бытовые салюты в дождливую и снежную погоду не поднимаются на безопасную высоту, на которую они рассчитаны, и могут поджечь бытовой мусор и другие предметы", - заключил он.
Как сообщалось, в конце августа в Крыму ввели ограничения на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, соответствующие 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий". Пиротехнику более высоких классов опасности вправе использовать органы власти при проведении общегородских или масштабных мероприятий, но для этого они должны заранее оповестить население о предстоящем запуске.
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