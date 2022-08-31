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В Крыму запретили беспилотники и салюты — указ Аксенова - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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В Крыму запретили беспилотники и салюты — указ Аксенова
В Крыму запретили беспилотники и салюты — указ Аксенова - РИА Новости Крым, 31.08.2022
В Крыму запретили беспилотники и салюты — указ Аксенова
На территории Республики Крым ввели ограничения на использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий документ опубликован на... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T17:28
2022-08-31T17:28
сергей аксенов
специальная военная операция рф на украине
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым ввели ограничения на использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий документ опубликован на портале правительства РК.В Керчи у Крымского моста сбит украинский беспилотник &gt;&gt;Почему нельзя глушить дроны – военный эксперт &gt;&gt;Также ограничения касаются пиротехнических изделий, в частности, салютов."Ввести ограничения на всей территории Республики Крым на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", — указано в документе.Глава региона попросил жителей отнестись к данному нововведению ответственно."Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. &lt;... &gt; Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе – сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа – попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории.
https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotniki-nad-krymom-kommentariy-voennogo-eksperta-1124231664.html
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сергей аксенов, специальная военная операция рф на украине, крым, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму запретили беспилотники и салюты — указ Аксенова

Аксенов запретил в Крыму использование пиротехники и беспилотников — указ

17:28 31.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым ввели ограничения на использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий документ опубликован на портале правительства РК.
В Керчи у Крымского моста сбит украинский беспилотник >>
"Ввести ограничения над всей территорией Республики Крым на полеты беспилотных воздушных судов, используемых физическими и юридическими лицами, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, исполнительными органами Республики Крым", — говорится в тексте указа главы Республики Крым Сергея Аксенова, опубликованного в среду.
Почему нельзя глушить дроны – военный эксперт >>
Также ограничения касаются пиротехнических изделий, в частности, салютов.
"Ввести ограничения на всей территории Республики Крым на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", — указано в документе.
Глава региона попросил жителей отнестись к данному нововведению ответственно.
"Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. <... > Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 12:42
Беспилотники над Крымом: комментарий военного эксперта
Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе – сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа – попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории.
 
Сергей АксеновСпециальная военная операция РФ на УкраинеКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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