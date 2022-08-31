https://crimea.ria.ru/20220831/v-krymu-zapretili-bespilotniki-i-salyuty--ukaz-aksenova-1124361142.html

В Крыму запретили беспилотники и салюты — указ Аксенова

В Крыму запретили беспилотники и салюты — указ Аксенова - РИА Новости Крым, 31.08.2022

В Крыму запретили беспилотники и салюты — указ Аксенова

На территории Республики Крым ввели ограничения на использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий документ опубликован на... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T17:28

2022-08-31T17:28

2022-08-31T17:28

сергей аксенов

специальная военная операция рф на украине

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым ввели ограничения на использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий документ опубликован на портале правительства РК.В Керчи у Крымского моста сбит украинский беспилотник >>Почему нельзя глушить дроны – военный эксперт >>Также ограничения касаются пиротехнических изделий, в частности, салютов."Ввести ограничения на всей территории Республики Крым на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", — указано в документе.Глава региона попросил жителей отнестись к данному нововведению ответственно."Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. <... > Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе – сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа – попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории.

https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotniki-nad-krymom-kommentariy-voennogo-eksperta-1124231664.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, специальная военная операция рф на украине, крым, безопасность республики крым и севастополя