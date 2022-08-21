https://crimea.ria.ru/20220821/pochemu-nelzya-glushit-drony--voennyy-ekspert-1124234795.html

Почему нельзя глушить дроны – военный эксперт

Почему нельзя глушить дроны – военный эксперт - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Почему нельзя глушить дроны – военный эксперт

Применяя средства радиоэлектронной борьбы в отношении беспилотных летательных аппаратов, можно создать угрозу безопасности населения. Такое мнение в беседе с... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T03:31

2022-08-21T03:31

2022-08-21T03:31

безопасность республики крым и севастополя

крым

севастополь

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Применяя средства радиоэлектронной борьбы в отношении беспилотных летательных аппаратов, можно создать угрозу безопасности населения. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе – сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа – попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории.Пользователи социальных сетей активно комментируют новостные сообщения о каждом происшествии, задаваясь вопросом о том, почему в отношении беспилотников не применяют "глушилки". По словам Сивкова, применение устройств радиоэлектронной борьбы на территории населенных пунктов создает угрозу падения беспилотника на объекты гражданской инфраструктуры, поскольку траектория следования и время атаки заранее неизвестны.Однако действие средств радиоэлектронной борьбы распространяется не только на дроны – в момент работы устройств без связи остаются все объекты, находящиеся в зоне покрытия, в том числе подразделения ведомств и промышленные объекты."Включить "глушилку" – значит создать помехи для работы станций сотовой связи, других радиоэлектронных устройств гражданского назначения, и соответственно создать угрозу безопасности, поэтому мы не можем этого делать в постоянном режиме", – констатировал эксперт.В заключении Сивков отметил, что атаки беспилотников – составная часть диверсионной борьбы против России, поэтому на первом месте стоит задача по выявлению диверсионных групп, нежели обнаружение и уничтожение беспилотников.Ранее военный эксперт объяснил цель атак украинских беспилотников на Крым. По его мнению, таким образом, Киев пытается "выпросить" у России передышку.

https://crimea.ria.ru/20220820/taktika-terrorizma-voennyy-ekspert-ob-atakakh-dronov-na-krym-1124232084.html

https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotniki-nad-krymom-kommentariy-voennogo-eksperta-1124231664.html

крым

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

безопасность республики крым и севастополя, крым, севастополь, всу (вооруженные силы украины)