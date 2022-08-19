https://crimea.ria.ru/20220819/voennyy-ekspert-obyasnil-tsel-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-1124220372.html
Военный эксперт объяснил цель атак украинских беспилотников на Крым
Военный эксперт объяснил цель атак украинских беспилотников на Крым - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Военный эксперт объяснил цель атак украинских беспилотников на Крым
Попытками атаковать объекты в Крыму с помощью беспилотников власти Украины стараются вынудить Москву сесть за стол переговоров и тем самым получить передышку... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T13:26
2022-08-19T13:26
2022-08-19T13:26
безопасность республики крым и севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Попытками атаковать объекты в Крыму с помощью беспилотников власти Украины стараются вынудить Москву сесть за стол переговоров и тем самым получить передышку для своей истощенной армии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.Он напомнил, что аналогичным способом Киев действовал в январе-феврале 2015 года, когда ополченцы Донбасса громили украинских военных в Дебальцево. Тогда подписание Минских соглашений спасло основные подразделения ВСУ от колоссальных потерь."Теперь Украина пытается добиться того же, осуществляя атаки на Крым, пытаясь задействовать все оставшиеся резервы, тех же беспилотников, а их у ВСУ осталось немного. Полагаю, аналогичные попытки мы в ближайшем будущем еще увидим", – полагает Подберезкин.Кроме того, эти попытки использовать беспилотники в сочетании с недавними диверсиями в Крыму также призваны продемонстрировать Западу, что украинские войска еще способны сопротивляться, чтобы поток военной помощи из США и Европы не иссякал.Эксперт также обратил внимание на работу российских ПВО, которые не дали украинским беспилотникам практически ничего сделать. При этом он отметил, что российские военные при подобных инцидентах также учатся и получают боевой опыт. Подберезкин выразил надежду, что при повторении таких атак украинские беспилотники будут сбиты задолго до подлета к стратегическим объектам в Крыму.Аналитик также выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ дадут достойный и серьезный ответ на эти действия Украины, притом, что в обществе активно призывают к этому российское военное командование.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, поздно вечером 18 августа жители Керчи и Севастополя слышали громкие взрывы, некоторые видели в небе вспышки. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Керчи российские системы ПВО сбили украинский беспилотник. В Севастополе неподалеку от аэродрома Бельбек также был сбит беспилотник, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. В обоих случаях жертв и разрушений нет. Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, школе, жилым домам.
https://crimea.ria.ru/20220818/v-sevastopole-srabotali-sistemy-pvo-v-rayone-belbeka--sbit-bespilotnik-1124214731.html
https://crimea.ria.ru/20220817/aksenov-zayavil-o-riske-povtornogo-vozgoraniya-i-detonatsii-na-severe-kryma-1124193866.html
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Алексей Гончаров
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
безопасность республики крым и севастополя, крым
Военный эксперт объяснил цель атак украинских беспилотников на Крым
Военный эксперт Подберезкин: атаками на Крым Киев пытается "выпросить" у России передышку
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Попытками атаковать объекты в Крыму с помощью беспилотников власти Украины стараются вынудить Москву сесть за стол переговоров и тем самым получить передышку для своей истощенной армии. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.
"Кризис украинской армии усиливается, несмотря на хорошее снабжение с Запада. Не хватает средств поражения, личного состава. Положение у них очень тяжелое. Вчерашние атаки беспилотников в Крыму – это попытка Киева вынудить российскую сторону сесть за стол переговоров и тем самым приостановить активные боевые действия. Украинской армии нужна передышка, и они таким способом пытаются ее получить", – сказал эксперт.
Он напомнил, что аналогичным способом Киев действовал в январе-феврале 2015 года, когда ополченцы Донбасса громили украинских военных в Дебальцево. Тогда подписание Минских соглашений спасло основные подразделения ВСУ от колоссальных потерь.
"Теперь Украина пытается добиться того же, осуществляя атаки на Крым, пытаясь задействовать все оставшиеся резервы, тех же беспилотников, а их у ВСУ осталось немного. Полагаю, аналогичные попытки мы в ближайшем будущем еще увидим", – полагает Подберезкин.
Кроме того, эти попытки использовать беспилотники в сочетании с недавними диверсиями в Крыму также призваны продемонстрировать Западу, что украинские войска еще способны сопротивляться, чтобы поток военной помощи из США и Европы не иссякал.
Эксперт также обратил внимание на работу российских ПВО, которые не дали украинским беспилотникам практически ничего сделать. При этом он отметил, что российские военные при подобных инцидентах также учатся и получают боевой опыт. Подберезкин выразил надежду, что при повторении таких атак украинские беспилотники будут сбиты задолго до подлета к стратегическим объектам в Крыму.
Аналитик также выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ дадут достойный и серьезный ответ на эти действия Украины, притом, что в обществе активно призывают к этому российское военное командование.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, поздно вечером 18 августа жители Керчи и Севастополя слышали громкие взрывы, некоторые видели в небе вспышки. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Керчи российские системы ПВО сбили украинский беспилотник
. В Севастополе неподалеку от аэродрома Бельбек также был сбит беспилотник,
сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. В обоих случаях жертв и разрушений нет.
Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией.
Два человека получили травмы, один из них прооперирован. В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия
. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, школе, жилым домам.