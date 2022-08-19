https://crimea.ria.ru/20220819/voennyy-ekspert-obyasnil-tsel-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-1124220372.html

Военный эксперт объяснил цель атак украинских беспилотников на Крым

Военный эксперт объяснил цель атак украинских беспилотников на Крым - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Военный эксперт объяснил цель атак украинских беспилотников на Крым

Попытками атаковать объекты в Крыму с помощью беспилотников власти Украины стараются вынудить Москву сесть за стол переговоров и тем самым получить передышку... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T13:26

2022-08-19T13:26

2022-08-19T13:26

безопасность республики крым и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Попытками атаковать объекты в Крыму с помощью беспилотников власти Украины стараются вынудить Москву сесть за стол переговоров и тем самым получить передышку для своей истощенной армии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.Он напомнил, что аналогичным способом Киев действовал в январе-феврале 2015 года, когда ополченцы Донбасса громили украинских военных в Дебальцево. Тогда подписание Минских соглашений спасло основные подразделения ВСУ от колоссальных потерь."Теперь Украина пытается добиться того же, осуществляя атаки на Крым, пытаясь задействовать все оставшиеся резервы, тех же беспилотников, а их у ВСУ осталось немного. Полагаю, аналогичные попытки мы в ближайшем будущем еще увидим", – полагает Подберезкин.Кроме того, эти попытки использовать беспилотники в сочетании с недавними диверсиями в Крыму также призваны продемонстрировать Западу, что украинские войска еще способны сопротивляться, чтобы поток военной помощи из США и Европы не иссякал.Эксперт также обратил внимание на работу российских ПВО, которые не дали украинским беспилотникам практически ничего сделать. При этом он отметил, что российские военные при подобных инцидентах также учатся и получают боевой опыт. Подберезкин выразил надежду, что при повторении таких атак украинские беспилотники будут сбиты задолго до подлета к стратегическим объектам в Крыму.Аналитик также выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ дадут достойный и серьезный ответ на эти действия Украины, притом, что в обществе активно призывают к этому российское военное командование.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, поздно вечером 18 августа жители Керчи и Севастополя слышали громкие взрывы, некоторые видели в небе вспышки. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Керчи российские системы ПВО сбили украинский беспилотник. В Севастополе неподалеку от аэродрома Бельбек также был сбит беспилотник, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. В обоих случаях жертв и разрушений нет. Утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия. В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, школе, жилым домам.

https://crimea.ria.ru/20220818/v-sevastopole-srabotali-sistemy-pvo-v-rayone-belbeka--sbit-bespilotnik-1124214731.html

https://crimea.ria.ru/20220817/aksenov-zayavil-o-riske-povtornogo-vozgoraniya-i-detonatsii-na-severe-kryma-1124193866.html

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2022

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

безопасность республики крым и севастополя, крым