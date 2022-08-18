https://crimea.ria.ru/20220818/v-sevastopole-srabotali-sistemy-pvo-v-rayone-belbeka--sbit-bespilotnik-1124214731.html

В Севастополе сработали системы ПВО в районе Бельбека – сбит беспилотник

В Севастополе сработали системы ПВО в районе Бельбека – сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 18.08.2022

В Севастополе сработали системы ПВО в районе Бельбека – сбит беспилотник

В Севастополе в районе военного аэродрома Бельбек, по предварительным данным, сбит беспилотник. Об этом в соцсетях сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T22:57

2022-08-18T22:57

2022-08-18T23:22

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе военного аэродрома Бельбек, по предварительным данным, сбит беспилотник. Об этом в соцсетях сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и получать информацию из проверенных источников. Вместе с тем местные жители сообщают, что с Северной стороны города было слышно минимум семь хлопков, похожих на взрывы.По словам горожан, в районе пригородного поселка Любимовка сработала система ПВО. Отголоски хлопков были слышны в округе Севастополя, в том числе и в расположенном в нескольких десятках километров от него городе Бахчисарай.Ранее в Керчи сработала система ПВО, по предварительной информации, в районе Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Вместе с тем в ФКУ Упрдор "Тамань" сообщили, что движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме.

https://crimea.ria.ru/20220818/v-kerchi-u-krymskogo-mosta-sbit-ukrainskiy-bespilotnik-1124214158.html

севастополь

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михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, всу (вооруженные силы украины)