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В Севастополе сработали системы ПВО в районе Бельбека – сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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В Севастополе сработали системы ПВО в районе Бельбека – сбит беспилотник
В Севастополе сработали системы ПВО в районе Бельбека – сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 18.08.2022
В Севастополе сработали системы ПВО в районе Бельбека – сбит беспилотник
В Севастополе в районе военного аэродрома Бельбек, по предварительным данным, сбит беспилотник. Об этом в соцсетях сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T22:57
2022-08-18T23:22
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе военного аэродрома Бельбек, по предварительным данным, сбит беспилотник. Об этом в соцсетях сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и получать информацию из проверенных источников. Вместе с тем местные жители сообщают, что с Северной стороны города было слышно минимум семь хлопков, похожих на взрывы.По словам горожан, в районе пригородного поселка Любимовка сработала система ПВО. Отголоски хлопков были слышны в округе Севастополя, в том числе и в расположенном в нескольких десятках километров от него городе Бахчисарай.Ранее в Керчи сработала система ПВО, по предварительной информации, в районе Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Вместе с тем в ФКУ Упрдор "Тамань" сообщили, что движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме.
https://crimea.ria.ru/20220818/v-kerchi-u-krymskogo-mosta-sbit-ukrainskiy-bespilotnik-1124214158.html
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михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, всу (вооруженные силы украины)
В Севастополе сработали системы ПВО в районе Бельбека – сбит беспилотник

Губернатор Севастополя Развожаев: в районе аэродрома Бельбек сбит беспилотник

22:57 18.08.2022 (обновлено: 23:22 18.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе военного аэродрома Бельбек, по предварительным данным, сбит беспилотник. Об этом в соцсетях сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал", - написал он.
Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и получать информацию из проверенных источников. Вместе с тем местные жители сообщают, что с Северной стороны города было слышно минимум семь хлопков, похожих на взрывы.
По словам горожан, в районе пригородного поселка Любимовка сработала система ПВО. Отголоски хлопков были слышны в округе Севастополя, в том числе и в расположенном в нескольких десятках километров от него городе Бахчисарай.
Ранее в Керчи сработала система ПВО, по предварительной информации, в районе Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Вместе с тем в ФКУ Упрдор "Тамань" сообщили, что движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме.
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