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Диверсия в Крыму: в Минобороны раскрыли подробности ЧП в Джанкое - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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Диверсия в Крыму: в Минобороны раскрыли подробности ЧП в Джанкое
Диверсия в Крыму: в Минобороны раскрыли подробности ЧП в Джанкое - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Диверсия в Крыму: в Минобороны раскрыли подробности ЧП в Джанкое
Причиной детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма стала диверсия. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T12:56
2022-08-16T13:42
джанкой
крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Причиной детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма стала диверсия. Об этом сообщили в Минобороны России.В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов, уточнили в ведомстве.Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.
https://crimea.ria.ru/20220816/dzhankoy-i-dzhankoyskiy-rayon-spravka-1124182160.html
https://crimea.ria.ru/20220816/detonatsiya-boepripasov-v-krymu-chto-izvestno-o-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124179056.html
https://crimea.ria.ru/20220816/povrezhdennye-zhd-puti-pod-dzhankoem-vosstanovleny--aksenov-1124180636.html
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РИА Новости Крым
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джанкой, крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя
Диверсия в Крыму: в Минобороны раскрыли подробности ЧП в Джанкое

Диверсия в Джанкое: в Минобороны сообщили об ущербе и разрушениях на гражданских объектах

12:56 16.08.2022 (обновлено: 13:42 16.08.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Причиной детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма стала диверсия. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой", - говорится в заявлении Минобороны.
Крымский участок границы России и Украины. Пограничный пункт Джанкой - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
13:29
Джанкой и Джанкойский район: справка
В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов, уточнили в ведомстве.
"Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", - говорится в сообщении.
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
11:38
Детонация боеприпасов в Крыму: что известно о ЧП в Джанкойском районе
Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы.
Два человека получили травмы, один из них прооперирован.
После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.
Железнодорожные пути. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
12:32
Поврежденные ж/д пути под Джанкоем восстановлены – Аксенов
ДжанкойКрымПроисшествияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
12:56Диверсия в Крыму: в Минобороны раскрыли подробности ЧП в Джанкое
13:29Тысячи эвакуированы, десятки в подвалах: что происходит под Джанкоем
13:19Как будут вывозить из Крыма пассажиров с билетами на поезда - Минтранс
13:11Видео с места ЧП в Крыму: взрывы в Джанкое 0:56
13:10Сколько детей из освобожденных областей пойдут в школы Крыма
12:57Ливни обрушатся на Крым
12:56Диверсия в Крыму: в Минобороны раскрыли подробности ЧП в Джанкое
12:53В России растет число госпитализаций и смертей с COVID-19
12:50Стало известно о состоянии пострадавших в Джанкойском районе
12:46Группа торговцев детьми из РФ предстанет перед судом – СК
12:40Мужчина с двумя детьми ночью потерялся в горах Бахчисарая
12:32Поврежденные ж/д пути под Джанкоем восстановлены – Аксенов
12:19Пьяный крымчанин сжег чужое авто из-за орущей сигнализации
12:18На севере Крыма обследуют железнодорожные пути – поезда задержаны
11:56Семь поездов в Крым и обратно задержали из-за ЧП в Джанкое – перевозчик
11:51В Симферополе начали сносить недостроенную многоэтажку в центре города
11:42Что будет, если НАТО нападет на Крым: в Китае спрогнозировали ответ РФ
11:38Детонация боеприпасов в Крыму: что известно о ЧП в Джанкойском районе
11:32На Крымском мосту зафиксировали новый суточный рекорд трафика
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