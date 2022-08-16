https://crimea.ria.ru/20220816/diversiya-v-dzhankoe-v-minoborony-raskryli-podrobnosti-chp-v-krymu-1124181392.html

Диверсия в Крыму: в Минобороны раскрыли подробности ЧП в Джанкое

Диверсия в Крыму: в Минобороны раскрыли подробности ЧП в Джанкое - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Диверсия в Крыму: в Минобороны раскрыли подробности ЧП в Джанкое

Причиной детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма стала диверсия. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T12:56

2022-08-16T12:56

2022-08-16T13:42

джанкой

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Причиной детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма стала диверсия. Об этом сообщили в Минобороны России.В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов, уточнили в ведомстве.Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. Два человека получили травмы, один из них прооперирован. После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.

https://crimea.ria.ru/20220816/dzhankoy-i-dzhankoyskiy-rayon-spravka-1124182160.html

https://crimea.ria.ru/20220816/detonatsiya-boepripasov-v-krymu-chto-izvestno-o-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124179056.html

https://crimea.ria.ru/20220816/povrezhdennye-zhd-puti-pod-dzhankoem-vosstanovleny--aksenov-1124180636.html

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джанкой, крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя