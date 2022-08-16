https://crimea.ria.ru/20220816/detonatsiya-boepripasov-v-krymu-chto-izvestno-o-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124179056.html

Детонация боеприпасов в Крыму: что известно о ЧП в Джанкойском районе

Детонация боеприпасов в Крыму: что известно о ЧП в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Детонация боеприпасов в Крыму: что известно о ЧП в Джанкойском районе

Детонация боеприпасов на территории временного хранения одной из воинских частей в Джанкойском районе прекратилась, власти приступают к обследованию... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T11:38

2022-08-16T11:38

2022-08-16T11:38

джанкой

крым

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Детонация боеприпасов на территории временного хранения одной из воинских частей в Джанкойском районе прекратилась, власти приступают к обследованию поврежденных жилых домов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в комментарии каналу "Россия 24".Что случилосьВо вторник утром на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание, это спровоцировало детонацию.На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных и силовых ведомств, а также глава Крыма Сергей Аксенов. Специалисты локализировали и ликвидировали пожар, сейчас эксперты выясняют причины возгорания.О раненых и эвакуированныхПосле ЧП пятикилометровую зону вокруг склада боеприпасов оцепили, жителей расположенных поблизости сел Азовское и Майское Джанкойского района временно эвакуировали. По информации главы Крыма, всего вывезли около двух тысяч человек. Для них открыты пункты временного размещения в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека."Один из них госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь на амбулаторном этапе, травмы легкой степени тяжести", - уточнили в минздраве региона.О повреждениях и поездахВ результате происшествия повреждены жилые дома, их количество и характер разрушений уточняется. Также, по информации властей Крыма, поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя. Все следующие с материковой части России пассажирские поезда останавливают на станции Владиславовка, а далее пересаживают людей на автобусы.В свою очередь врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что более 30 автобусов выдвинулись из разных регионов полуострова в точку прибытия поездов. Они заберут людей и далее транспортируют их в Симферополь, Севастополь и другие пункты назначения.По оперативным данным, из-за происшествия уже задерживаются семь пассажирских составов. Предварительно время задержки составляет от одного часа до трех.

https://crimea.ria.ru/20220816/v-minoborony-nazvali-prichinu-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124175875.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкой, крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя