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Детонация боеприпасов в Крыму: что известно о ЧП в Джанкойском районе
Детонация боеприпасов в Крыму: что известно о ЧП в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Детонация боеприпасов в Крыму: что известно о ЧП в Джанкойском районе
Детонация боеприпасов на территории временного хранения одной из воинских частей в Джанкойском районе прекратилась, власти приступают к обследованию... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T11:38
2022-08-16T11:38
2022-08-16T11:38
джанкой
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происшествия
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Детонация боеприпасов на территории временного хранения одной из воинских частей в Джанкойском районе прекратилась, власти приступают к обследованию поврежденных жилых домов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в комментарии каналу "Россия 24".Что случилосьВо вторник утром на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание, это спровоцировало детонацию.На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных и силовых ведомств, а также глава Крыма Сергей Аксенов. Специалисты локализировали и ликвидировали пожар, сейчас эксперты выясняют причины возгорания.О раненых и эвакуированныхПосле ЧП пятикилометровую зону вокруг склада боеприпасов оцепили, жителей расположенных поблизости сел Азовское и Майское Джанкойского района временно эвакуировали. По информации главы Крыма, всего вывезли около двух тысяч человек. Для них открыты пункты временного размещения в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека."Один из них госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь на амбулаторном этапе, травмы легкой степени тяжести", - уточнили в минздраве региона.О повреждениях и поездахВ результате происшествия повреждены жилые дома, их количество и характер разрушений уточняется. Также, по информации властей Крыма, поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя. Все следующие с материковой части России пассажирские поезда останавливают на станции Владиславовка, а далее пересаживают людей на автобусы.В свою очередь врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что более 30 автобусов выдвинулись из разных регионов полуострова в точку прибытия поездов. Они заберут людей и далее транспортируют их в Симферополь, Севастополь и другие пункты назначения.По оперативным данным, из-за происшествия уже задерживаются семь пассажирских составов. Предварительно время задержки составляет от одного часа до трех.
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РИА Новости Крым
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джанкой, крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя
Детонация боеприпасов в Крыму: что известно о ЧП в Джанкойском районе
Детонация в Джанкойском районе Крыма: двое ранены, тысячи эвакуированы, повреждены дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Детонация боеприпасов на территории временного хранения одной из воинских частей в Джанкойском районе прекратилась, власти приступают к обследованию поврежденных жилых домов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в комментарии каналу "Россия 24".
"Детонация закончилась. Пойдем обследовать повреждения, есть повреждения жилых домов", - сказал он.
Во вторник утром на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание, это спровоцировало детонацию.
"16 августа около 6:15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов", - сообщили в Минобороны России.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных и силовых ведомств, а также глава Крыма Сергей Аксенов. Специалисты локализировали и ликвидировали пожар, сейчас эксперты выясняют причины возгорания.
О раненых и эвакуированных
После ЧП пятикилометровую зону вокруг склада боеприпасов оцепили, жителей расположенных поблизости сел Азовское и Майское Джанкойского района временно эвакуировали. По информации главы Крыма, всего вывезли около двух тысяч человек. Для них открыты пункты временного размещения в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.
По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека.
"Один из них госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь на амбулаторном этапе, травмы легкой степени тяжести", - уточнили в минздраве региона.
В результате происшествия повреждены жилые дома, их количество и характер разрушений уточняется. Также, по информации властей Крыма, поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя. Все следующие с материковой части России пассажирские поезда останавливают на станции Владиславовка, а далее пересаживают людей на автобусы.
"После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своих соцсетях.
В свою очередь врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что более 30 автобусов выдвинулись из разных регионов полуострова в точку прибытия поездов. Они заберут людей и далее транспортируют их в Симферополь, Севастополь и другие пункты назначения.
По оперативным данным, из-за происшествия уже задерживаются семь пассажирских составов. Предварительно время задержки составляет от одного часа до трех.
"В настоящий момент в районе станции Азовская (Джанкойский район - ред.) приостановлено движение поездов. Задерживаются 7 составов - шесть в Крым, один из Крыма", - сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".