Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздники
Минтранс Крыма: график работы Керченской переправы в новогодние каникулы не изменится
13:44 19.12.2022 (обновлено: 15:18 19.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. График работы Керченской паромной переправы в новогодние каникулы не изменится, она будет работать в штатном режиме и круглосуточно, но с учетом погодных условий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.
"Паромная переправа работает и будет работать в круглосуточном режиме, независимо от того, праздничные ли это дни или нет. На ее работу может повлиять только непогода, скорость ветра и туман. Пока есть спрос и трафик – она продолжить функционировать", - отметил он.
А с учетом того, что в новогодние праздники в Крыму ожидается рост турпотока, услуги переправы будут востребованы, отметил Лукшенко. Доставка грузов будет осуществляться непрерывно.
"Вероятно, вырастет спрос на отдых в Крыму, а значит, нужны дополнительные поставки продовольствия и товаров, поэтому все транспортные маршруты будут работать в обычном режиме", - добавил он.
Воспользоваться переправой могут грузовые автомобили с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Им выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. Остальным рекомендуют использовать альтернативный маршрут.
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Альтернативный сухопутный маршрут
На полуостров и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.
Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает около 700 грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.
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Как работает Крымский мост
После теракта в октябре движение грузового транспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Фуры пустили через паромную переправу или в объезд через новые регионы России. А легковой транспорт и автобусы продолжили следовать по мосту без ограничений.
После восстановления наиболее поврежденной автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили также для автомобилей грузоподъемностью свыше 1,5 тонн. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а именно о его грузоподъемности. Поэтому запрет не касается джипов, микроавтобусов и габаритных легковых автомобилей.
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