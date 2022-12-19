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Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 19.12.2022
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Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздники
Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздники
График работы Керченской паромной переправы в новогодние каникулы не изменится, она будет работать в штатном режиме и круглосуточно, но с учетом погодных... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T13:44
2022-12-19T15:18
керченская паромная переправа
керчь
крым
новости крыма
николай лукашенко
минтранс крыма
общество
сухопутный маршрут в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. График работы Керченской паромной переправы в новогодние каникулы не изменится, она будет работать в штатном режиме и круглосуточно, но с учетом погодных условий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.А с учетом того, что в новогодние праздники в Крыму ожидается рост турпотока, услуги переправы будут востребованы, отметил Лукшенко. Доставка грузов будет осуществляться непрерывно."Вероятно, вырастет спрос на отдых в Крыму, а значит, нужны дополнительные поставки продовольствия и товаров, поэтому все транспортные маршруты будут работать в обычном режиме", - добавил он.Воспользоваться переправой могут грузовые автомобили с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Им выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. Остальным рекомендуют использовать альтернативный маршрут.Альтернативный сухопутный маршрутНа полуостров и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает около 700 грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.Как работает Крымский мостПосле теракта в октябре движение грузового транспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Фуры пустили через паромную переправу или в объезд через новые регионы России. А легковой транспорт и автобусы продолжили следовать по мосту без ограничений.После восстановления наиболее поврежденной автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили также для автомобилей грузоподъемностью свыше 1,5 тонн. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а именно о его грузоподъемности. Поэтому запрет не касается джипов, микроавтобусов и габаритных легковых автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускаютМинтранс рассказал об альтернативной схеме проезда в КрымПод Мелитополем взорван мост: изменится ли сухопутный маршрут в Крым
https://crimea.ria.ru/20221215/gruzoviki-mogut-poekhat-po-krymskomu-mostu-uzhe-do-novogo-goda-1125895107.html
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керченская паромная переправа, керчь, крым, новости крыма, николай лукашенко, минтранс крыма, общество, сухопутный маршрут в крым, крымский мост, туризм в крыму
Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздники

Минтранс Крыма: график работы Керченской переправы в новогодние каникулы не изменится

13:44 19.12.2022 (обновлено: 15:18 19.12.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. График работы Керченской паромной переправы в новогодние каникулы не изменится, она будет работать в штатном режиме и круглосуточно, но с учетом погодных условий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.
"Паромная переправа работает и будет работать в круглосуточном режиме, независимо от того, праздничные ли это дни или нет. На ее работу может повлиять только непогода, скорость ветра и туман. Пока есть спрос и трафик – она продолжить функционировать", - отметил он.
А с учетом того, что в новогодние праздники в Крыму ожидается рост турпотока, услуги переправы будут востребованы, отметил Лукшенко. Доставка грузов будет осуществляться непрерывно.
"Вероятно, вырастет спрос на отдых в Крыму, а значит, нужны дополнительные поставки продовольствия и товаров, поэтому все транспортные маршруты будут работать в обычном режиме", - добавил он.
Воспользоваться переправой могут грузовые автомобили с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Им выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. Остальным рекомендуют использовать альтернативный маршрут.
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Альтернативный сухопутный маршрут

На полуостров и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.
Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает около 700 грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.
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Как работает Крымский мост

После теракта в октябре движение грузового транспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Фуры пустили через паромную переправу или в объезд через новые регионы России. А легковой транспорт и автобусы продолжили следовать по мосту без ограничений.
После восстановления наиболее поврежденной автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили также для автомобилей грузоподъемностью свыше 1,5 тонн. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а именно о его грузоподъемности. Поэтому запрет не касается джипов, микроавтобусов и габаритных легковых автомобилей.
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