https://crimea.ria.ru/20221219/kak-budet-rabotat-kerchenskaya-pereprava-na-novogodnie-prazdniki-1125983267.html

Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздники

Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздники

График работы Керченской паромной переправы в новогодние каникулы не изменится, она будет работать в штатном режиме и круглосуточно, но с учетом погодных... РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T13:44

2022-12-19T13:44

2022-12-19T15:18

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. График работы Керченской паромной переправы в новогодние каникулы не изменится, она будет работать в штатном режиме и круглосуточно, но с учетом погодных условий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.А с учетом того, что в новогодние праздники в Крыму ожидается рост турпотока, услуги переправы будут востребованы, отметил Лукшенко. Доставка грузов будет осуществляться непрерывно."Вероятно, вырастет спрос на отдых в Крыму, а значит, нужны дополнительные поставки продовольствия и товаров, поэтому все транспортные маршруты будут работать в обычном режиме", - добавил он.Воспользоваться переправой могут грузовые автомобили с приоритетными грузами – это продукты питания и товары первой необходимости. Им выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. Остальным рекомендуют использовать альтернативный маршрут.Альтернативный сухопутный маршрутНа полуостров и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает около 700 грузовиков. Водители большегрузов могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.Как работает Крымский мостПосле теракта в октябре движение грузового транспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Фуры пустили через паромную переправу или в объезд через новые регионы России. А легковой транспорт и автобусы продолжили следовать по мосту без ограничений.После восстановления наиболее поврежденной автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили также для автомобилей грузоподъемностью свыше 1,5 тонн. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а именно о его грузоподъемности. Поэтому запрет не касается джипов, микроавтобусов и габаритных легковых автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускаютМинтранс рассказал об альтернативной схеме проезда в КрымПод Мелитополем взорван мост: изменится ли сухопутный маршрут в Крым

https://crimea.ria.ru/20221215/gruzoviki-mogut-poekhat-po-krymskomu-mostu-uzhe-do-novogo-goda-1125895107.html

https://crimea.ria.ru/20221206/khusnullin-otsenil-nadezhnost-krymskogo-mosta-1125717657.html

https://crimea.ria.ru/20221213/kak-idet-remont-levoy-polosy-krymskogo-mosta-1125856085.html

керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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