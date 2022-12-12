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Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают
Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают
После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пустят... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T14:28
2022-12-12T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пустят. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности. Поэтому запрет не касается тяжелых джипов и легковых автомобилей. Кому можно ездить по мосту, а кого отправят по альтернативному маршруту — в материале РИА Новости Крым.Ограничения не по весу, а по грузоподъемностиНовость об ограничении проезда вызвала обсуждение среди автолюбителей. Водители начали задаваться вопросом: если нельзя ездить "газелькам", пропустят ли тяжелые джипы и легковушки, ведь некоторые из современных машин весят значительно больше 1,5 тонн. В Министерстве транспорта Республики Крым ответили: пропустят. Ограничения определялись не по весу транспорта, а по его грузоподъемности."Ограничения касаются в первую очередь грузовых автомобилей, в том числе "Газелей", у которых грузоподъемность свыше 1,5 тонн", — пояснил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.Еще одна категория, для которой ввели ограничения, — это грузопассажирские микроавтобусы.Он предупредил, что такие категории машин не пропустят ни с грузом, ни без него.Кому разрешено движение по мостуДвижение по мосту разрешено легковым автомобилям и автобусам. Джипы и микроавтобусы, не превышающие 3,5 тонн, имеют одинаковую категорию и также являются легковыми автомобилями. Поэтому, даже тяжелым внедорожникам ездить по мосту можно.Альтернативный путь в КрымПосле теракта на мосту в Крым и в обратном направлении водителям грузовых автомобилей можно попасть через Керченскую паромную переправу и по альтернативному наземному маршруту. Сухопутный коридор проходит через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность — около 387 км.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова.Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту, а 5 декабря открыли для автомобилей правую часть моста. Президент Владимир Путин после открытия отремонтированной части лично посетил Крымский мост и поручил привести левую сторону автодорожной части в идеальное состояние, а также отремонтировать поврежденную железнодорожную ветку.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин оценил надежность Крымского мостаПутин назвал срок ремонта железнодорожной части Крымского мостаНагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 раз
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Сергей Жабин
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новости крыма, крым, чп на крымском мосту, транспорт, керчь, кубань, николай лукашенко, минтранс крыма
Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают

В минтрансе разъяснили, кого не пустят на Крымский мост

14:28 12.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пустят. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности. Поэтому запрет не касается тяжелых джипов и легковых автомобилей. Кому можно ездить по мосту, а кого отправят по альтернативному маршруту — в материале РИА Новости Крым.
Ограничения не по весу, а по грузоподъемности
Новость об ограничении проезда вызвала обсуждение среди автолюбителей. Водители начали задаваться вопросом: если нельзя ездить "газелькам", пропустят ли тяжелые джипы и легковушки, ведь некоторые из современных машин весят значительно больше 1,5 тонн. В Министерстве транспорта Республики Крым ответили: пропустят. Ограничения определялись не по весу транспорта, а по его грузоподъемности.
"Ограничения касаются в первую очередь грузовых автомобилей, в том числе "Газелей", у которых грузоподъемность свыше 1,5 тонн", — пояснил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.
Еще одна категория, для которой ввели ограничения, — это грузопассажирские микроавтобусы.
"Все, что идет с грузом, в том числе грузопассажирский транспорт, отправляют по альтернативному маршруту. Если в документах указан грузовой отсек — машину не пропустят, отправят на паром", — рассказал врио министра.
Он предупредил, что такие категории машин не пропустят ни с грузом, ни без него.
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7 декабря, 15:51
На Крымском мосту увеличат количество досмотровых комплексов
Кому разрешено движение по мосту
Движение по мосту разрешено легковым автомобилям и автобусам. Джипы и микроавтобусы, не превышающие 3,5 тонн, имеют одинаковую категорию и также являются легковыми автомобилями. Поэтому, даже тяжелым внедорожникам ездить по мосту можно.
"Автобусы и легковые автомобили ездят, как и ранее, без препятствий. Конечно, с досмотром транспорта и пассажиров", — уточнил Лукашенко.
Альтернативный путь в Крым
После теракта на мосту в Крым и в обратном направлении водителям грузовых автомобилей можно попасть через Керченскую паромную переправу и по альтернативному наземному маршруту. Сухопутный коридор проходит через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность — около 387 км.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 17:01
В НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста
Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту, а 5 декабря открыли для автомобилей правую часть моста. Президент Владимир Путин после открытия отремонтированной части лично посетил Крымский мост и поручил привести левую сторону автодорожной части в идеальное состояние, а также отремонтировать поврежденную железнодорожную ветку.
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