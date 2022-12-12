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Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают

Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают

После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пустят... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T14:28

2022-12-12T14:28

2022-12-12T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пустят. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности. Поэтому запрет не касается тяжелых джипов и легковых автомобилей. Кому можно ездить по мосту, а кого отправят по альтернативному маршруту — в материале РИА Новости Крым.Ограничения не по весу, а по грузоподъемностиНовость об ограничении проезда вызвала обсуждение среди автолюбителей. Водители начали задаваться вопросом: если нельзя ездить "газелькам", пропустят ли тяжелые джипы и легковушки, ведь некоторые из современных машин весят значительно больше 1,5 тонн. В Министерстве транспорта Республики Крым ответили: пропустят. Ограничения определялись не по весу транспорта, а по его грузоподъемности."Ограничения касаются в первую очередь грузовых автомобилей, в том числе "Газелей", у которых грузоподъемность свыше 1,5 тонн", — пояснил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.Еще одна категория, для которой ввели ограничения, — это грузопассажирские микроавтобусы.Он предупредил, что такие категории машин не пропустят ни с грузом, ни без него.Кому разрешено движение по мостуДвижение по мосту разрешено легковым автомобилям и автобусам. Джипы и микроавтобусы, не превышающие 3,5 тонн, имеют одинаковую категорию и также являются легковыми автомобилями. Поэтому, даже тяжелым внедорожникам ездить по мосту можно.Альтернативный путь в КрымПосле теракта на мосту в Крым и в обратном направлении водителям грузовых автомобилей можно попасть через Керченскую паромную переправу и по альтернативному наземному маршруту. Сухопутный коридор проходит через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность — около 387 км.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова.Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту, а 5 декабря открыли для автомобилей правую часть моста. Президент Владимир Путин после открытия отремонтированной части лично посетил Крымский мост и поручил привести левую сторону автодорожной части в идеальное состояние, а также отремонтировать поврежденную железнодорожную ветку.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин оценил надежность Крымского мостаПутин назвал срок ремонта железнодорожной части Крымского мостаНагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 раз

https://crimea.ria.ru/20221207/na-krymskom-mostu-uvelichat-kolichestvo-dosmotrovykh-kompleksov-1125735200.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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