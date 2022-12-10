Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн
Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн с 11 декабря
14:51 10.12.2022 (обновлено: 15:09 10.12.2022)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Автомобили грузоподъемностью более полутора тонн не будут допускаться на Крымский мост с полуночи 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
"С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с субботы на воскресенье) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе типа "Газель", движущимся как с грузом, так и порожними, при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Указанные автотранспортные средства временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту", - говорится в сообщении.
О снятии временных ограничений объявят дополнительно.
7 декабря, 15:51На Крымском мосту увеличат количество досмотровых комплексов
Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме, заключили в Минтрансе.
Альтернативный путь в Крым
В Крым и в обратном направлении водителям грузовых автомобилей можно попасть через Керченскую паромную переправу и по альтернативному наземному маршруту. Сухопутный коридор проходит через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность - около 387 км.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова.
Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту, а 5 декабря открыли для автомобилей правую часть моста. Президент Владимир Путин после открытия отремонтированной части лично посетил Крымский мост и поручил привести левую сторону автодорожной части в идеальное состояние, а также отремонтировать поврежденную железнодорожную ветку.
Читайте также на РИА Новости Крым: