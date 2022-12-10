https://crimea.ria.ru/20221210/krymskiy-most-zakroyut-dlya-avtomobiley-gruzopodemnostyu-bolee-15-tonn-1125794400.html

Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн

Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн - РИА Новости Крым, 10.12.2022

Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн

Автомобили грузоподъемностью более полутора тонн не будут допускаться на Крымский мост с полуночи 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T14:51

2022-12-10T14:51

2022-12-10T15:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Автомобили грузоподъемностью более полутора тонн не будут допускаться на Крымский мост с полуночи 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.О снятии временных ограничений объявят дополнительно.Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме, заключили в Минтрансе.Альтернативный путь в КрымВ Крым и в обратном направлении водителям грузовых автомобилей можно попасть через Керченскую паромную переправу и по альтернативному наземному маршруту. Сухопутный коридор проходит через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность - около 387 км.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова.Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту, а 5 декабря открыли для автомобилей правую часть моста. Президент Владимир Путин после открытия отремонтированной части лично посетил Крымский мост и поручил привести левую сторону автодорожной части в идеальное состояние, а также отремонтировать поврежденную железнодорожную ветку.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал срок ремонта железнодорожной части Крымского мостаНагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 разХуснуллин оценил надежность Крымского моста

https://crimea.ria.ru/20221207/na-krymskom-mostu-uvelichat-kolichestvo-dosmotrovykh-kompleksov-1125735200.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, новости крыма, общество, керченский пролив, керченская паромная переправа, минтранс россии