Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221210/krymskiy-most-zakroyut-dlya-avtomobiley-gruzopodemnostyu-bolee-15-tonn-1125794400.html
Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн
Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн
Автомобили грузоподъемностью более полутора тонн не будут допускаться на Крымский мост с полуночи 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T14:51
2022-12-10T15:09
крым
крымский мост
транспорт
новости крыма
общество
керченский пролив
керченская паромная переправа
минтранс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124783265_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_19950e66029560323a46c8389cc8cc99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Автомобили грузоподъемностью более полутора тонн не будут допускаться на Крымский мост с полуночи 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.О снятии временных ограничений объявят дополнительно.Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме, заключили в Минтрансе.Альтернативный путь в КрымВ Крым и в обратном направлении водителям грузовых автомобилей можно попасть через Керченскую паромную переправу и по альтернативному наземному маршруту. Сухопутный коридор проходит через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность - около 387 км.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова.Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту, а 5 декабря открыли для автомобилей правую часть моста. Президент Владимир Путин после открытия отремонтированной части лично посетил Крымский мост и поручил привести левую сторону автодорожной части в идеальное состояние, а также отремонтировать поврежденную железнодорожную ветку.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал срок ремонта железнодорожной части Крымского мостаНагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 разХуснуллин оценил надежность Крымского моста
https://crimea.ria.ru/20221207/na-krymskom-mostu-uvelichat-kolichestvo-dosmotrovykh-kompleksov-1125735200.html
крым
крымский мост
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124783265_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b088f8d04e72abab3e3681599b695018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт, новости крыма, общество, керченский пролив, керченская паромная переправа, минтранс россии
Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн

Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн с 11 декабря

14:51 10.12.2022 (обновлено: 15:09 10.12.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Автомобили грузоподъемностью более полутора тонн не будут допускаться на Крымский мост с полуночи 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
"С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с субботы на воскресенье) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе типа "Газель", движущимся как с грузом, так и порожними, при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Указанные автотранспортные средства временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту", - говорится в сообщении.
О снятии временных ограничений объявят дополнительно.
Автомобили стоящие в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 15:51
На Крымском мосту увеличат количество досмотровых комплексов
Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме, заключили в Минтрансе.

Альтернативный путь в Крым

В Крым и в обратном направлении водителям грузовых автомобилей можно попасть через Керченскую паромную переправу и по альтернативному наземному маршруту. Сухопутный коридор проходит через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность - около 387 км.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова.
Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту, а 5 декабря открыли для автомобилей правую часть моста. Президент Владимир Путин после открытия отремонтированной части лично посетил Крымский мост и поручил привести левую сторону автодорожной части в идеальное состояние, а также отремонтировать поврежденную железнодорожную ветку.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин назвал срок ремонта железнодорожной части Крымского моста
Нагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 раз
Хуснуллин оценил надежность Крымского моста
 
КрымКрымский мостТранспортНовости КрымаОбществоКерченский проливКерченская паромная переправаМинтранс России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:35Где в Севастополе откроются елочные базары
16:02Без российского газа зима будет сложной – откровения Джонсона
15:41В Дрездене мужчина убил мать и захватил заложников
14:51Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн
14:46Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки
14:21Ситуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактах
14:02И грянет шторм: в Крыму обещают "погодный апокалипсис"
13:50Наступление в ЛНР: выгодные рубежи и сорванные контратаки наемников
13:29Личное дело Гагарина рассекречено
13:08В Одессе погас свет – воздушная тревога звучит в четырех областях Украины
12:26В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине
12:03Первый Новый год в России: как Мелитополь готовится к праздникам
11:40В ожидании паромов: в очереди на Керченскую переправу 184 грузовика
11:02В Севастополе полыхает жилой дом – эвакуированы 10 человек
10:43Сводки по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 10 декабря
10:27В НАТО опасаются прямого конфликта с Россией
10:08В Симферополе стартовал марафон предновогодних ярмарок
09:47Ливни обрушились на Крым – объявлено штормовое
09:25Массовое отключение: более 40 улиц Симферополя останутся без света
08:59Корпус Крымского федерального университета перестроят за 825 млн рублей
Лента новостейМолния