https://crimea.ria.ru/20221209/putin-nazval-srok-remonta-zheleznodorozhnoy-chasti-krymskogo-mosta-1125785630.html

Путин назвал срок ремонта железнодорожной части Крымского моста

Путин назвал срок ремонта железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Путин назвал срок ремонта железнодорожной части Крымского моста

Ремонт автомобильной части Крымского моста строители планируют завершить к концу марта, железнодорожной — в середине лета. Об этом рассказал журналистам... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T17:31

2022-12-09T17:31

2022-12-09T17:29

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Ремонт автомобильной части Крымского моста строители планируют завершить к концу марта, железнодорожной — в середине лета. Об этом рассказал журналистам президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Теракт на Крымском мосту8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.Восстановление мостаСтроители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту, а 5 декабря открыли для автомобилей правую часть моста.Владимир Путин после открытия отремонтированной части лично посетил Крымский мост, где ему доложили о ходе ремонтных работ. Глава государства поручил привести левую сторону автодорожной части Крымского моста в идеальное состояние, а также отремонтировать поврежденную железнодорожную ветку.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста >>Хуснуллин оценил надежность Крымского моста >> Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – власти >>

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), железные дороги крыма, новости, новости крыма, общество