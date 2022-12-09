Путин назвал срок ремонта железнодорожной части Крымского моста
Путин: ремонт авточасти Крымского моста завершат в марте, железнодорожной — летом
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Ремонт автомобильной части Крымского моста строители планируют завершить к концу марта, железнодорожной — в середине лета. Об этом рассказал журналистам президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
"Обещают сделать автомобильную часть в марте, правда, планировали попозже, но обещают к концу марта закончить. А железнодорожную часть — одну ветку – рассчитывают в середине лета. Сделают очень хорошо и качественно, уверяют, что все будет сделано в срок. Не сомневаюсь", — сказал российский лидер.
Теракт на Крымском мосту
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
Восстановление моста
Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту, а 5 декабря открыли для автомобилей правую часть моста.
Владимир Путин после открытия отремонтированной части лично посетил Крымский мост, где ему доложили о ходе ремонтных работ. Глава государства поручил привести левую сторону автодорожной части Крымского моста в идеальное состояние, а также отремонтировать поврежденную железнодорожную ветку.
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