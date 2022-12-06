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Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – власти - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – власти
Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – власти - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – власти
Вопрос открытия Крымского моста для фур и крупнотоннажного транспорта не будет подниматься как минимум до конца года. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T13:11
2022-12-06T13:41
крымский мост
керченская паромная переправа
транспорт
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Вопрос открытия Крымского моста для фур и крупнотоннажного транспорта не будет подниматься как минимум до конца года. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.В понедельник, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин проехал по его отремонтированной автомобильной части на машине вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. При этом вопрос о возможности запуска движения грузовых авто в периоды, когда по погодным условиям паромная переправа "Крым - Кавказ" останавливается, пока не обсуждается. По словам Лукашенко, в осенне-зимний период паромы периодически вынуждены простаивать из-за штормов. Сделать с этим ничего нельзя. Последний раз такая ситуация сложилась в субботу и затянулась на три дня. В результате на стоянке со стороны Краснодарского края скопилось несколько сотен автомобилей.Чиновник отметил, что водители, которые ждут открытия переправы, также могли выбрать этот маршрут, однако предпочли остаться и ждать. Он напомнил, что в отличие от переправы, сухопутный маршрут работает в круглосуточном режиме. Он абсолютно безопасен, и никак не зависит от погодных условий. По данным крымского главка МЧС, с начала работы до 1 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 39 848 пассажиров, 26 633 единицы автотранспорта и 3119 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 887 рейсов.Ранее паромную переправу в Керчи оборудовали мобильным инспекционно-досмотровым комплексом (МИДК). Это позволило сократить скорость досмотра фур до 15-20 минут без потери качества.Работа паромов в Керченском проливе возобновилась вечером 9 октября. Утром того же дня на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.12 октября ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления.Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что по данным ФСБ взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если подтвердится, что это так, то Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, подчеркнул президент.
https://crimea.ria.ru/20221206/tri-dnya-prostoya-kerchenskaya-pereprava-ne-rabotaet-iz-za-vetra-1125699004.html
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крымский мост, керченская паромная переправа, транспорт, авторы
Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – власти

Когда Крымский мост откроют для проезда грузового транспорта – минтранс РК

13:11 06.12.2022 (обновлено: 13:41 06.12.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
Старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Вопрос открытия Крымского моста для фур и крупнотоннажного транспорта не будет подниматься как минимум до конца года. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.
В понедельник, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин проехал по его отремонтированной автомобильной части на машине вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
При этом вопрос о возможности запуска движения грузовых авто в периоды, когда по погодным условиям паромная переправа "Крым - Кавказ" останавливается, пока не обсуждается.
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По словам Лукашенко, в осенне-зимний период паромы периодически вынуждены простаивать из-за штормов. Сделать с этим ничего нельзя. Последний раз такая ситуация сложилась в субботу и затянулась на три дня. В результате на стоянке со стороны Краснодарского края скопилось несколько сотен автомобилей.
"Паромная переправа – не единственный способ выехать из республики. Есть сухопутный маршрут через новые субъекты РФ и по нему можно спокойно ехать", – сказал Лукашенко.
Чиновник отметил, что водители, которые ждут открытия переправы, также могли выбрать этот маршрут, однако предпочли остаться и ждать.
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Он напомнил, что в отличие от переправы, сухопутный маршрут работает в круглосуточном режиме. Он абсолютно безопасен, и никак не зависит от погодных условий.

"Как минимум до конца года вопрос о восстановлении движения крупнотоннажного транспорта по Крымскому мосту подниматься не будет", - подчеркнул Лукашенко.

По данным крымского главка МЧС, с начала работы до 1 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 39 848 пассажиров, 26 633 единицы автотранспорта и 3119 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 887 рейсов.
Ранее паромную переправу в Керчи оборудовали мобильным инспекционно-досмотровым комплексом (МИДК). Это позволило сократить скорость досмотра фур до 15-20 минут без потери качества.
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Работа паромов в Керченском проливе возобновилась вечером 9 октября. Утром того же дня на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
12 октября ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления.
Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что по данным ФСБ взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если подтвердится, что это так, то Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, подчеркнул президент.
 
Крымский мостКерченская паромная переправаТранспортАвторы
 
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