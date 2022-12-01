https://crimea.ria.ru/20221201/kerchenskaya-pereprava-ne-rabotaet-iz-za-shtorma-1125628236.html

Керченская переправа не работает из-за шторма

Керченская переправа не работает из-за шторма - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Керченская переправа не работает из-за шторма

Керченская паромная переправа временно не работает по погодным условиям. Об этом сообщили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T09:33

2022-12-01T09:33

2022-12-01T09:39

керченская паромная переправа

крым

кубань

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/05/1119766939_0:50:961:590_1920x0_80_0_0_51c21f99b2281ce3c2f3ce23b5278bad.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа временно не работает по погодным условиям. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.По информации Минтранса РФ, по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, до 21:00 четверга сохранится восточный, северо-восточный ветер 12-17 м/с. При этом видимость в акватории хорошая, волнение моря 70-120 см."С начала работы переправы с ночи на 9 октября по 1 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 39 848 пассажиров, 26 633 единицы автотранспорта и 3119 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 887 рейсов", - добавили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221025/gruzoviki-pered-paromom-v-kerchi-teper-proveryaet-fura-skaner-1125076016.html

крым

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, крым, кубань, транспорт