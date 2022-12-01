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Керченская переправа не работает из-за шторма - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Керченская переправа не работает из-за шторма
Керченская переправа не работает из-за шторма - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Керченская переправа не работает из-за шторма
Керченская паромная переправа временно не работает по погодным условиям. Об этом сообщили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T09:33
2022-12-01T09:39
керченская паромная переправа
крым
кубань
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа временно не работает по погодным условиям. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.По информации Минтранса РФ, по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, до 21:00 четверга сохранится восточный, северо-восточный ветер 12-17 м/с. При этом видимость в акватории хорошая, волнение моря 70-120 см."С начала работы переправы с ночи на 9 октября по 1 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 39 848 пассажиров, 26 633 единицы автотранспорта и 3119 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 887 рейсов", - добавили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221025/gruzoviki-pered-paromom-v-kerchi-teper-proveryaet-fura-skaner-1125076016.html
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керченская паромная переправа, крым, кубань, транспорт
Керченская переправа не работает из-за шторма

Керченская переправа временно не работает по погодным условиям

09:33 01.12.2022 (обновлено: 09:39 01.12.2022)
 
© Фото: pixabayШторм в море
Шторм в море
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа временно не работает по погодным условиям. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.
"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер 16 м/с, волнение моря) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.
По информации Минтранса РФ, по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, до 21:00 четверга сохранится восточный, северо-восточный ветер 12-17 м/с. При этом видимость в акватории хорошая, волнение моря 70-120 см.
"С начала работы переправы с ночи на 9 октября по 1 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 39 848 пассажиров, 26 633 единицы автотранспорта и 3119 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 887 рейсов", - добавили в ведомстве.
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