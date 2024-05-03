https://crimea.ria.ru/20240503/v-sevastopole-turist-sorvalsya-so-skaly-v-rayone-mysa-fiolent-1137007057.html

В Севастополе турист сорвался со скалы в районе мыса Фиолент

В Севастополе турист сорвался со скалы в районе мыса Фиолент - РИА Новости Крым, 03.05.2024

В Севастополе турист сорвался со скалы в районе мыса Фиолент

Турист получил травмы в результате падения со скалы Дракон в районе мыса Фиолент в Севастополе, сообщает Telegram-канал МЧС России. РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T10:07

2024-05-03T10:07

2024-05-03T10:22

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Турист получил травмы в результате падения со скалы Дракон в районе мыса Фиолент в Севастополе, сообщает Telegram-канал МЧС России.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать осторожность во время прогулок в горной местности, не подходить к обрывам и местам обрушения породы и не покорять высоты без подготовки и мер безопасности.Накануне в Алуште мужчина, спускаясь по тропе, оступился и скатился вниз по склону, упав на камни. Его госпитализировали с различными травмами.В апреле в Сочи два молодых человека не удержались на смотровой площадке и сорвались в пропасть. Один из парней пролетел 50 метров, получив ушибы и ссадины. Спасатели МЧС России подняли его при помощи альпинистского снаряжения. Ко второму пострадавшему специалисты спускались 120 метров. В тяжелом состоянии его подняли с помощью мотолебедки. Обоих туристов госпитализировали.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах под Алуштой мальчик упал с велосипеда и повредил спину и головуКакие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателяДвух женщин спасли в горах под Судаком

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), севастополь, туризм, безопасность