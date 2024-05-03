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В Севастополе турист сорвался со скалы в районе мыса Фиолент - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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В Севастополе турист сорвался со скалы в районе мыса Фиолент
В Севастополе турист сорвался со скалы в районе мыса Фиолент - РИА Новости Крым, 03.05.2024
В Севастополе турист сорвался со скалы в районе мыса Фиолент
Турист получил травмы в результате падения со скалы Дракон в районе мыса Фиолент в Севастополе, сообщает Telegram-канал МЧС России. РИА Новости Крым, 03.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Турист получил травмы в результате падения со скалы Дракон в районе мыса Фиолент в Севастополе, сообщает Telegram-канал МЧС России.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать осторожность во время прогулок в горной местности, не подходить к обрывам и местам обрушения породы и не покорять высоты без подготовки и мер безопасности.Накануне в Алуште мужчина, спускаясь по тропе, оступился и скатился вниз по склону, упав на камни. Его госпитализировали с различными травмами.В апреле в Сочи два молодых человека не удержались на смотровой площадке и сорвались в пропасть. Один из парней пролетел 50 метров, получив ушибы и ссадины. Спасатели МЧС России подняли его при помощи альпинистского снаряжения. Ко второму пострадавшему специалисты спускались 120 метров. В тяжелом состоянии его подняли с помощью мотолебедки. Обоих туристов госпитализировали.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах под Алуштой мальчик упал с велосипеда и повредил спину и головуКакие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателяДвух женщин спасли в горах под Судаком
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), севастополь, туризм, безопасность
В Севастополе турист сорвался со скалы в районе мыса Фиолент

Турист чудом выжил после падения со скалы в районе мыса Фиолент в Севастополе

10:07 03.05.2024 (обновлено: 10:22 03.05.2024)
 
© МЧС РоссииМужчина сорвался со скалы Дракон в районе мыса Фиолент
Мужчина сорвался со скалы Дракон в районе мыса Фиолент
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Турист получил травмы в результате падения со скалы Дракон в районе мыса Фиолент в Севастополе, сообщает Telegram-канал МЧС России.
"В Севастополе мужчина сорвался со скалы Дракон в районе мыса Фиолент. Сотрудники МЧС России обнаружили пострадавшего на камнях и оказали необходимую помощь. Его на катере доставили на набережную Назукина, где передали врачам", - говорится в сообщении.
© МЧС РоссииМужчина сорвался со скалы Дракон в районе мыса Фиолент
Мужчина сорвался со скалы Дракон в районе мыса Фиолент
© МЧС России
Мужчина сорвался со скалы Дракон в районе мыса Фиолент
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать осторожность во время прогулок в горной местности, не подходить к обрывам и местам обрушения породы и не покорять высоты без подготовки и мер безопасности.
Накануне в Алуште мужчина, спускаясь по тропе, оступился и скатился вниз по склону, упав на камни. Его госпитализировали с различными травмами.
В апреле в Сочи два молодых человека не удержались на смотровой площадке и сорвались в пропасть. Один из парней пролетел 50 метров, получив ушибы и ссадины. Спасатели МЧС России подняли его при помощи альпинистского снаряжения. Ко второму пострадавшему специалисты спускались 120 метров. В тяжелом состоянии его подняли с помощью мотолебедки. Обоих туристов госпитализировали.
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