https://crimea.ria.ru/20240412/v-sochi-dvoe-parney-sorvalis-s-vysokoy-skaly-v-propast-i-vyzhili---mchs-1136517540.html

В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС

В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС - РИА Новости Крым, 12.04.2024

В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС

В селе Ашхтырь два молодых человека 21 и 19 лет не удержались на смотровой площадке и сорвались в пропасть. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T23:01

2024-04-12T23:01

2024-04-12T23:01

сочи

происшествия

горы

туризм

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В селе Ашхтырь два молодых человека 21 и 19 лет не удержались на смотровой площадке и сорвались в пропасть. Об этом сообщает МЧС России.В тяжелом состоянии его подняли с помощью мотолебедки. На месте медики МЧС России оказали пострадавшим первую помощь и подготовили их к эвакуации. Оба пострадавших госпитализированы.На месте работали 15 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.

https://crimea.ria.ru/20240412/lyudi-zavisli-na-vysote-kabinka-funikulera-rukhnula-v-turetskoy-antale--1136514326.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, горы, туризм, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, краснодарский край