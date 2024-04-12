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В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС
В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС - РИА Новости Крым, 12.04.2024
В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС
В селе Ашхтырь два молодых человека 21 и 19 лет не удержались на смотровой площадке и сорвались в пропасть. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T23:01
2024-04-12T23:01
2024-04-12T23:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В селе Ашхтырь два молодых человека 21 и 19 лет не удержались на смотровой площадке и сорвались в пропасть. Об этом сообщает МЧС России.В тяжелом состоянии его подняли с помощью мотолебедки. На месте медики МЧС России оказали пострадавшим первую помощь и подготовили их к эвакуации. Оба пострадавших госпитализированы.На месте работали 15 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.
https://crimea.ria.ru/20240412/lyudi-zavisli-na-vysote-kabinka-funikulera-rukhnula-v-turetskoy-antale--1136514326.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сочи, происшествия, горы, туризм, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, краснодарский край
В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС
Двое парней сорвались с высокой скалы в Сочи и выжили - МЧС