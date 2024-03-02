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Двух женщин спасли в горах под Судаком - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Двух женщин спасли в горах под Судаком
Двух женщин спасли в горах под Судаком - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Двух женщин спасли в горах под Судаком
Двум женщинам понадобилась помощь спасателей в горах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T09:36
2024-03-02T09:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Двум женщинам понадобилась помощь спасателей в горах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым."1 марта в 19.00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на хребте горы Чалки около села Солнечная Долина городского округа Судак две женщины не могут самостоятельно спуститься с труднодоступного участка местности. Требуется помощь спасателей", - говорится в сообщении.На место выехали сотрудники части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Совместно с "Крым-спасом" они приступили к поиску пострадавших."Туристы были обнаружены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", - уточняют в пресс-службе.Жителям и гостям полуострова напоминают о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов. В подразделениях поисково-спасательной службы помогут подготовиться к туристическому походу и расскажут обо всех сложностях, которые могут поджидать на выбранном маршруте.В конце февраля помощь спасателей понадобилась группе туристов в Бахчисарайском районе Крыма. На горе, на грунтовой дороге вблизи ТОК "Орлиный залет" села Соколиное, группа людей также не могла самостоятельно спуститься с труднодоступного участка местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателяПо Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походуНочью в горах под Судаком спасли троих туристов
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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крым, судак, гу мчс рф по республике крым, общество, горы, новости крыма
Двух женщин спасли в горах под Судаком

МЧС спасли с гор под Судаком двух женщин - МЧС

09:36 02.03.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСпециалисты МЧС на спасательной операции в горах Крыма
Специалисты МЧС на спасательной операции в горах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Двум женщинам понадобилась помощь спасателей в горах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"1 марта в 19.00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на хребте горы Чалки около села Солнечная Долина городского округа Судак две женщины не могут самостоятельно спуститься с труднодоступного участка местности. Требуется помощь спасателей", - говорится в сообщении.
На место выехали сотрудники части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Совместно с "Крым-спасом" они приступили к поиску пострадавших.
"Туристы были обнаружены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", - уточняют в пресс-службе.
Жителям и гостям полуострова напоминают о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов. В подразделениях поисково-спасательной службы помогут подготовиться к туристическому походу и расскажут обо всех сложностях, которые могут поджидать на выбранном маршруте.
В конце февраля помощь спасателей понадобилась группе туристов в Бахчисарайском районе Крыма. На горе, на грунтовой дороге вблизи ТОК "Орлиный залет" села Соколиное, группа людей также не могла самостоятельно спуститься с труднодоступного участка местности.
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