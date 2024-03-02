https://crimea.ria.ru/20240302/dvukh-zhenschin-spasli-v-gorakh-pod-sudakom-1135354548.html

Двух женщин спасли в горах под Судаком

Двух женщин спасли в горах под Судаком - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Двух женщин спасли в горах под Судаком

Двум женщинам понадобилась помощь спасателей в горах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T09:36

2024-03-02T09:36

2024-03-02T09:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Двум женщинам понадобилась помощь спасателей в горах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым."1 марта в 19.00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на хребте горы Чалки около села Солнечная Долина городского округа Судак две женщины не могут самостоятельно спуститься с труднодоступного участка местности. Требуется помощь спасателей", - говорится в сообщении.На место выехали сотрудники части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Совместно с "Крым-спасом" они приступили к поиску пострадавших."Туристы были обнаружены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", - уточняют в пресс-службе.Жителям и гостям полуострова напоминают о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов. В подразделениях поисково-спасательной службы помогут подготовиться к туристическому походу и расскажут обо всех сложностях, которые могут поджидать на выбранном маршруте.В конце февраля помощь спасателей понадобилась группе туристов в Бахчисарайском районе Крыма. На горе, на грунтовой дороге вблизи ТОК "Орлиный залет" села Соколиное, группа людей также не могла самостоятельно спуститься с труднодоступного участка местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателяПо Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походуНочью в горах под Судаком спасли троих туристов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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